Эволюция — это миф! Мы всего лишь гости на планете Земля

Эволюция – сложный процесс развития всех жизненных форм на планете. Это глобальное и всеобъемлющее явление, касающееся каждого живого существа на этой планете. Это постоянная адаптация к изменчивым условиям окружающего мира. Врожденная приспосабливаемость, являющаяся основным средством для выживания целого вида. Все эти свойства эволюции позволили Чарльзу Дарвину предположить, что человек, как вид, не появился на Земле из ниоткуда, а является лишь результатом эволюционного процесса.

Его теория стройна и логична, однако, до сих пор не является подтвержденной. Вся наука о происхождении человека основывается на учении антропогенеза, согласно которому мы – результат эволюции одного из видов приматов. Все это никто так и не смог доказать. Обнаруживая очередные доказательства, ученые неизбежно находят необъяснимые критические противоречия с их выводами. В конечном итоге все сводится к неоднозначным сомнениям.

Обезьяны – пожалуй, это самые похожие на нас животные. Они живут стаями и используют примитивные звуковые сигналы для общения. Но можно ли это назвать общением? За все время наблюдений не было замечено ни одного диалога между приматами. Система условных звуковых обозначений требуется лишь для оповещения об опасности, угроз и брачных игр обезьян. Это не язык и не средство общения. Приматы – ограниченно разумны.

Спустя долгие годы научной работы, некоторые исследовательские группы сумели в лабораторных условиях воссоздать модель примитивного общества. Только вот там были не люди, а макаки. Экспериментаторы путем подачи понятных и наглядных примеров убедили обезьян в том, что пластиковые разноцветные круги имеют ценность. Согласно замыслу ученых, разный цвет кружков обозначал разный номинал. План полностью удался и со временем все обезьяны применяли эту систему. Сразу было замечено классовое расслоение на богатых и бедных. Богатые обезьяны имели несколько сообщников, отбиравших местные деньги у других особей. Вместе с этим появилась и проституция. Сообразительные самки приматов догадались, что таким образом можно выпытать у богатых самцов немного денег. Эксперимент был признан успешным лишь частично.

Полноценного общества создать не удалось. Несмотря на понимание ценности денег, приматы жили хаотично. В их примитивном обществе не было никакой четкой структуры. Они предпочитали использовать простые возможности для зарабатывания денег и полностью игнорировали те задачи, в которых было необходимо обладать последовательным логическим мышлением. Так было доказано фундаментальное различие в интеллекте. Несмотря на зачатки разума, обезьяны оставались животными. В то время, как человек всегда стремился создавать нечто новое и совершенствовать мир вокруг себя. Даже первобытные люди имели хоть и простое, но все же логическое мышление. Пропасть между человеком и обезьяной огромна.

Современные данные от сторонников «теории панспермии» и вовсе максимально опровергают эволюционную теорию. Человек появился на земле внезапно. В те времена люди также имели различия по расовым признакам, что полностью противоречит теории о миграции из африканского континента. Самые древние найденные останки по всей земле примерно одного возраста. Эволюции не хватит нескольких недель, чтобы создать новую расу и распространить ее.