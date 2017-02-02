Эта китайская «карта лица» покажет ваши проблемы со здоровьем!

Кожа – самый большой по площади орган нашего организма. На нем могут проявляться многочисленные внутренние проблемы со здоровьем. Если точнее, проблемы с прыщами на коже могут свидетельствовать о наличии более глубоких проблем со здоровьем.

Китайцы считают, что каждая часть лица связана с определенным внутренним органом, поэтому наше лицо может четко указывать на дисбаланс, который случился в организме. Типичные сигналы кожи: высыпания, прыщи или изменения цвета.

Вот как прочитать «Карту лица» и узнать, в каком состоянии тот или иной орган вашего тела!

Прыщи на лбу связаны с мочевым пузырем и тонкой кишкой.

В чем причина: Чрезмерное количество жиров и обработанных пищевых продуктов, а также стресс, дефицит сна, чрезмерное количество сахара и алкоголя, что приводит к замедлению пищеварения.

Как улучшить свое состояние: Пейте много воды, откажитесь от алкоголя, ешьте больше сырой пищи и достаточно спите.

Область между бровями: индикатор состояния печени.

Если тут у вас тоже регулярно появляются прыщи, значит, пришло время почистить печень.

В чем причина: Чрезмерное потребление мяса, возможно у вас даже есть аллергия на какой-то продукт. Или желудок просто слишком много работает и недостаточно отдыхает.

Как улучшить свое состояние: Органическая, сырая и здоровая пища, прогулки на свежем воздухе, медитация, йога или быстрая ходьба.

«Арка» между бровями связана с почками.

Если у вас тут прыщи, значит, ваши почки не работают как надо.

В чем причина: Слабое сердце, плохое кровообращение, алкоголь и курение.

Как улучшить свое состояние: Уменьшите потребление алкоголя, кофеина и сладких напитков. Пейте много чистой, свежей воды.

Нос: указывает на состояние сердца.

На носу прыщи бывают нечасто. Куда чаще — черные точки. Нельзя их просто так игнорировать

В чем причина: Плохое кровообращение, загрязненный воздух, закрытые комнаты, вздутие живота или даже высокое кровяное давление.

Как улучшить свое состояние: Вы должны следить за своим кровяным давлением и уровнем холестерина. Вам стоит провести детоксикацию организма органическим зеленым чаем. Кроме того, вам стоит регулярно заниматься спортом.

Верхняя часть щек: легкие.

В чем причина: Курение, астма, загрязненный воздух, курение.

Как улучшить свое состояние: Избегайте курения и загрязненного воздуха. Начните регулярные занятия спортом.

Щеки: связаны с легкими и почками.

В чем причина: Плохое питание, стресс, чрезмерное количество сахара и курение.

Как улучшить свое состояние: Вам стоит исключить из рациона фаст фуд и пользоваться более качественной косметикой.

Рот и подбородок: отображают состояние желудка.

В чем причина: Продукты с высоким содержанием жиров, продукты с высоким содержанием сахара, алкоголь, кофеин, стрессы, поздние подъемы.

Как улучшить свое здоровье: Сбалансированное, здоровое питание, увеличить количество фруктов в рационе. Если это не решит проблему, то вам следует обратиться к врачу.

Нижняя челюсть и шея: связаны с гормонами.

В чем причина: Обезвоживание, слишком соленая пища, слишком много кофеина или специй.

Как улучшить свое состояние: Вы должны пить много воды и исключить потребление напитков с кофеином, специй и соленой пищи.

Наша китайская карта помогла вам разобраться со своим здоровьем? Расскажите нам в комментариях!

Источник: lifter