Если вы проживете еще 30 лет, то, скорее всего, сможете дожить и до 1000!

Продление жизни — не выдумка. Это очень популярная сфера исследований, в которую вкладываются ведущие деятели Кремниевой долины, а некоторые учёные говорят, что всего через пару десятилетий мы увидим первые прорывы.

Вы и сами можете запросто повысить продолжительность своей жизни. Ваша ДНК либо стареет, либо молодеет.

Допустим, сегодня вам суждено умереть в 70 лет, но если вы начнёте правильно питаться, медитировать и заниматься спортом, эта цифра может вырасти до 91. А если добавить к этому генную терапию, кто знает, как долго мы сможем оставаться молодыми и не умирать?

Вычислительная мощность компьютеров с каждым годом возрастает вдвое, что означает ускоряющийся рост возможностей. Знаменитый изобретатель и технический директор Google Рэй Курцвейл предсказывает, что через 20 лет компьютеры обгонят человеческий мозг. Появление квантовых компьютеров подтверждает этот прогноз.

Развитие компьютерных технологий напрямую связано с технологиями информационными, которые способствуют быстрому обмену идеями. Когда 3D-принтеры могут печатать лекарства по закодированным инструкциям, информация о том, как создать лекарство, становится не менее ценной, чем оно само.

Так что если вы проживёте ещё 20 лет, можно ожидать, что технологии того времени смогут добавить вам ещё 20 лет жизни. А когда пройдут эти 40 лет, появятся технологии, которые добавят вам ещё 40 лет.

И так до бесконечности?..

Всё это может показаться досужими фантазиями. Действительно, мозг среднего человека просто не в состоянии вместить мысль о бессмертии — или хотя бы о тысячелетней жизни.

Ведь смерть — это естественный и неизбежный биологический факт, неотъемлемая часть эволюции!

Вот что отвечает на это Питер Тиль, основатель PayPal и спонсор исследований по продлению жизни:

«Я верю, что теория эволюции верно описывает природу. Но я считаю, что мы должны попытаться избежать её или превзойти её в обществе».

Характерно, что чаще всего подобные исследования спонсируют юные миллионеры из Кремниевой долины. Этих людей уж никак нельзя назвать оторванными от реальности мечтателями: они молоды, успешны, амбициозны — и лучше многих других представляют себе возможности компьютеров. Они самостоятельно заработали свои деньги — так что речь не идёт об «освоении бюджетных средств».

Вот некоторые их начинания, которые заставляют всерьёз задуматься над этой темой:

Ларри Эллисон, основатель Oracle, пожертвовал на исследования по продлению жизни свыше 430 миллионов долларов. «Я никогда не понимал смысла смерти, — говорит Эллисон. — Как человек может жить-жить, а потом взять и исчезнуть, просто перестать существовать?»