Если вы проживете еще 30 лет, то, скорее всего, сможете дожить и до 1000!

Продление жизни — не выдумка. Это очень популярная сфера исследований, в которую вкладываются ведущие деятели Кремниевой долины, а некоторые учёные говорят, что всего через пару десятилетий мы увидим первые прорывы.
Вы и сами можете запросто повысить продолжительность своей жизни. Ваша ДНК либо стареет, либо молодеет.
Допустим, сегодня вам суждено умереть в 70 лет, но если вы начнёте правильно питаться, медитировать и заниматься спортом, эта цифра может вырасти до 91. А если добавить к этому генную терапию, кто знает, как долго мы сможем оставаться молодыми и не умирать?
Вычислительная мощность компьютеров с каждым годом возрастает вдвое, что означает ускоряющийся рост возможностей. Знаменитый изобретатель и технический директор Google Рэй Курцвейл предсказывает, что через 20 лет компьютеры обгонят человеческий мозг. Появление квантовых компьютеров подтверждает этот прогноз.
Развитие компьютерных технологий напрямую связано с технологиями информационными, которые способствуют быстрому обмену идеями. Когда 3D-принтеры могут печатать лекарства по закодированным инструкциям, информация о том, как создать лекарство, становится не менее ценной, чем оно само.
Так что если вы проживёте ещё 20 лет, можно ожидать, что технологии того времени смогут добавить вам ещё 20 лет жизни. А когда пройдут эти 40 лет, появятся технологии, которые добавят вам ещё 40 лет.
И так до бесконечности?..
Всё это может показаться досужими фантазиями. Действительно, мозг среднего человека просто не в состоянии вместить мысль о бессмертии — или хотя бы о тысячелетней жизни.
Ведь смерть — это естественный и неизбежный биологический факт, неотъемлемая часть эволюции!
Вот что отвечает на это Питер Тиль, основатель PayPal и спонсор исследований по продлению жизни:
«Я верю, что теория эволюции верно описывает природу. Но я считаю, что мы должны попытаться избежать её или превзойти её в обществе».
Характерно, что чаще всего подобные исследования спонсируют юные миллионеры из Кремниевой долины. Этих людей уж никак нельзя назвать оторванными от реальности мечтателями: они молоды, успешны, амбициозны — и лучше многих других представляют себе возможности компьютеров. Они самостоятельно заработали свои деньги — так что речь не идёт об «освоении бюджетных средств».
Вот некоторые их начинания, которые заставляют всерьёз задуматься над этой темой:
Ларри Эллисон, основатель Oracle, пожертвовал на исследования по продлению жизни свыше 430 миллионов долларов. «Я никогда не понимал смысла смерти, — говорит Эллисон. — Как человек может жить-жить, а потом взять и исчезнуть, просто перестать существовать?»
Ларри Пейдж, сооснователь Google, в 2013 году основал компанию Calico, в которую Google вложил 750 миллионов долларов. Это научно-исследовательская компания по разработке биотехнологий борьбы со старением и сопутствующими им заболеваниями. С 2015 года Calico сотрудничает с ведущими американскими университетами и лабораториями.
Другой основатель Google Сергей Брин заинтересован в этих исследованиях лично: у него обнаружили ген, связанный с болезнью Паркинсона. Он пожертвовал 150 миллионов долларов на исследования, которые пытаются понять ДНК с помощью «больших данных». Если они увенчаются успехом, то опасные нейродегенеративные заболевания (к которым относится Паркинсон) можно будет предотвращать ещё до рождения.
Вышеупомянутый Питер Тиль основал научно-исследовательскую компанию Breakout Labs, посвящённую продвижению «радикальной науки» и «смелых идей». В лабораториях компании выращивают кости из стволовых клеток, ищут способы восстановления клеток, повреждённых процессом старения, и разрабатывают методы быстрой заморозки органов для дальнейшего сохранения.
Биолог Пэм Омидяр и её муж Пьер Омидьяр (основатель eBay) жертвуют миллионы долларов на исследования процессов выздоровления. Речь идёт о способности некоторых людей быстро выздоравливать и отторгать болезни — если механизмы этих процессов получится понять и скопировать, это может означать окончательную победу человечества над болезнями.
Пионер в области секвенирования человеческого генома Крейг Вентер стал одним из основателей и исследователей компании Human Longevity Inc., которая занимается разработкой методов диагностики и терапии на основе геномики и стволовых клеток. Конечная цель компании — обеспечение человека здоровым старением, то есть полная ликвидация всех старческих болезней на генетическом уровне.
Одна из главных премий за научные открытия, Breakthrough Prize («премия за прорыв»), составляет 3 миллиона долларов и учреждена Марком Цукербергом (Facebook), его женой Присциллой Чан, Сергеем Брином и Энн Воджицки (основательницей компании генетического анализа 23andMe). Премия присуждается учёным, чьи открытия позволяют продлить жизнь человека.
А вы как думаете — фантастика это или реальность? Расскажите нам комментариях!
Источник: http://lifter.com.ua/