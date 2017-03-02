Если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра, это первый признак духовного пробуждения!

Многие просыпаются в одно и то же время каждую ночь, не придавая этому никакого значения. Но знаете ли вы, что это может быть отголоском попыток Высшей Силы связаться с вами?

В традиционной китайской медицине используются меридианы, на которых расположены точки акупунктуры и акупрессуры. Согласно китайским верованиям, эти энергетические меридианы связаны с часовой системой, которая попеременно насыщает энергией разные части тела.

Поэтому, если вы просыпаетесь ночью в разные часы, это означает, что ваше тело испытывает определённые ощущения и сигнализирует вам о конкретных физических и эмоциональных проблемах.

Не игнорируйте пробуждения посреди ночи.

Считается, что во сне мы получаем сообщения от Высшей Силы, которые могут многое рассказать о нашем духовном пути.

Вы просыпаетесь в одно и то же время каждую ночь? Вот что это значит:

Проблемы со сном между 21.00 и 23.00 — признак стресса.

Это обычное время сна для большинства людей. Если вам трудно заснуть в этот промежуток времени, это может свидетельствовать о чрезмерных переживаниях и стрессе. В таком случае рекомендуется прибегнуть к медитации.

Пробуждение между 23.00 и 1.00 — признак эмоционального разочарования.

Согласно традиционной китайской медицине, это время активности жёлчного пузыря. Если вы просыпаетесь в эти часы, возможно, это говорит об эмоциональном разочаровании, поэтому вам помогут позитивные мантры и упражнения на самопринятие и прощение.

Пробуждение между 1.00 и 3.00 — признак гнева.

Этот энергетический меридиан связан с печенью.

Пробуждение в этот промежуток связано с гневом и излишком энергии «ян».

Чтобы спокойно выспаться, пейте холодную воду и медитируйте.

Пробуждение между 3.00 и 5.00 — признак того, что к вам обращается Высшая Сила.

Этот временной промежуток связан с лёгкими и чувством грусти. Если вы просыпаетесь в это время, это может означать, что Высшая Сила хочет направить вас к истинной цели. Чтобы снова заснуть, используйте дыхательные упражнения и молитвы.

Пробуждение между 5.00 и 7.00 — признак эмоциональных блоков.

Этот промежуток времени энергетически связан с толстой кишкой. Если вы просыпаетесь в это время, вероятно, у вас возникли какие-то эмоциональные блоки. Чтобы заснуть, потяните мышцы или сходите в туалет.

Наш организм — поразительная вещь. Если мы научимся замечать и прислушиваться к тому, что он пытается нам сообщить, мы сможем улучшить как физический, так и духовный аспекты своей жизни.

Источник: http://lifter.com.ua/