Если вас атаковали: приемы энергетической защиты

Например, кто-то испытывает агрессивное чувство по отношению к другому человеку. Сама по себе агрессия представляет мощный поток отрицательной энергии, способный пробить полевую оболочку и оказать на организм неблагоприятное влияние. Но при одном условии: если этот поток направлен, жестко задан и управляем концентрированной волей.

И если в момент агрессивного выброса это условие соблюдается, то возникает ситуация энергетического нападения — при этом у объекта нападения возникает необоснованное ухудшение состояния, слабость, те или иные болезненные проявления или жизненные неурядицы.

Интересно, что атака может быть и непреднамеренной, на бессознательном уровне. Это возможно, если атакующий вас человек испытал какие-то сильные негативные эмоции в ваш адрес именно в то время, когда его воля по каким-то причинам находилась в динамизированном состоянии. Возможно он шел «на всех парах» к своей цели, жаждал что-то получить или сделать, а вы ему случайно помешали. Стали препятствием или отвлекли. А может вы ему напомнили кого-то, кого он не особо любит…

Кроме неосознанных нападений, неумышленных отрицательных воздействий существует ряд намеренных энергетических атак, когда кто-либо активно желает вам зла и стремится его причинить вам или самостоятельно, или обращаясь за помощью к нечистым на руку экстрасенсам и колдунам.

Так что же делать?

4 приема для защиты от воздействий

Далее описаны приемы защиты от воздействий. Выполняйте их хладнокровно, как бы созерцательно. Начинающим стоит практиковаться методически, в течение двух недель каждый вечер и каждое утро за полчаса до сна и через полчаса после пробуждения. Далее — по необходимости или для профилактики, наблюдая за своим самочувствием.

1. Имагинативная защита.

«Я — Пустота». Если вы чувствуете на себе отрицательное воздействие, внутренне расслабьтесь, представьте себя бесплотной субстанцией, воздухом, пустотой и… подставьте себя удару. Мыслите себя как пустоту и пропустите удар через себя. Он пройдет сквозь вас и рассеется в пространстве. Будьте хладнокровны и не поддавайтесь сомнениям. Спокойно пропустите удар через себя, не бойтесь сделать это.

2. Экзистенциальная защита.

Если вы ощутили удар, мысленно скажите себе: «Мы квиты», сохраняйте смиренное спокойствие и ничего не предпринимайте. Вскоре вы почувствуете, что неприятности исчезают (неприятность может быть возвратным ударом вам за ваши плохие поступки в прошлом — нечто вроде воздаяния).

3. Поведенческая защита.

Выберите себе какой-нибудь день, не связывающий вас делами, чтобы вы могли «выпасть из социума». Обрубите все контакты, ни с кем не общайтесь, не произносите ни слова, перекройте все возможные доступы информации (не читайте, не смотрите телевизор, не слушайте радио). В этот день откажитесь от приема пищи, пейте только воду. Делайте как можно меньше физических движений и старайтесь реже дышать. При этом от вас начинают идти мощные возвратные удары. Возвратный удар — это удар, выполненный оператором, но, будучи отраженным, возвращающийся обратно к оператору.

4. Ритуальная защита.

Следующий прием является одним из самых мощных и самым сильным из указанных здесь. К нему следует прибегать в случае недостаточной эффективности трех предыдущих.

Сядьте на край стула, руки и ноги не скрещиваются, ступни всей поверхностью опираются на пол. Сделайте несколько интенсивных вдохов и выдохов, затем резко выдохните и держите паузу так долго, как только можете, пока «дыхание само не прорвется». Во время паузы сосредоточьтесь на копчике, ощутите его «расплавленность», пульсацию. В мыслях — полный отрыв, вакуум. В тот момент, когда прорывается вдох, идут мгновенные возвратные удары к оператору.

Как правило, практикующий энергетические защиты выбирает один или два приема и успешно их применяет.

Опыт работы с различными людьми подтвердил, что четвертое упражнение не только мгновенно отражает удары, но в какой-то степени даже усиливает их и выявляет оператора, который дает о себе знать вскоре после применения этого приема. Такой человек без видимых причин стремится заявить о себе: он или звонит вам, или, встречая вас, начинает расспрашивать вас о вашем самочувствии или ваших делах, к чему раньше он не был склонен. Вам не следует, однако, информировать его о том, что вы применяете энергетическую защиту. Держитесь хладнокровно, естественно, спокойно и миролюбиво, как ни в чем ни бывало.

Эти упражнения принесут пользу тем, кто в ответ не желает зла своим обидчикам. Кто искренне, всей душой хочет, чтобы не только он сам, но и другие люди были счастливы, живы и здоровы, более осознанны и гармоничны.

Автор: Елена Татаринова, по материалы книги: Э. Цветков, «Режиссура судьбы (книга – тренинг)»