Если хотите быть счастливым человеком, всегда помните эти 7 правил!

В жизненной суете легко забыть о себе и своем истинном предназначении. Внутреннее умиротворение требует усилий, чтобы быть счастливым нужно работать над собой, прокачивать жизненную философию, учиться контролировать мысли, постоянно расти духовно. Счастливыми не рождаются, ими становятся, преодолевая очередные жизненные препятствия, вырабатывая иммунитет к негативным эмоциям и разочарованиям. Как заново полюбить жизнь?

Предлагаем 7 простых правил, которые помогут вернуть ощущение счастья.

1. Прекратите себя жалеть

Чувство обиды по поводу упущенных возможностей, прокручивание ошибок прошлого и концентрация на невеселых мыслях – пустая трата внутренней энергии. Зачем вы льете слезы о том, чего вернуть нельзя? Зачем потакаете «внутреннему саботажнику», который потом будет отчитывать вас за ваши же слабости? Жизнь не легка, но нужно решать проблемы, а не заедать их тортиком, анализировать причины неудач, а не канонизировать, двигаться навстречу мечте, а не лежать мертвым грузом. Будьте себе союзником!

2. Гоните в шею невеселые мысли

Мозг любит строить негативные предположения, выискивать промахи и посыпать себя пеплом, но зачем ему в этом потакать? Включайте силу воли и старайтесь держать фокус внимания на позитивных сторонах любого события, поверьте, они там есть. Нужно завести привычку мыслить возможностями, а не проблемами, доведя новый навык до автоматизма. Умение видеть шансы в любой ситуации – вот стиль жизни победителя.

3. Живите настоящим

Чтобы впустить в свою жизнь счастливые перемены, нужно уметь освобождаться от груза старых потерь и несбывшихся ожиданий, которые тянут ко дну. Прекратите концентрироваться на негативном опыте, мыслить шаблонами и навешивать на все ярлыки. Прекратите ждать от будущего подвохов, пытаясь заранее уберечь себя от боли. Всего этого на самом деле нет, это иллюзия, которую пора оставить в прошлом. Вчера уже прошло, завтра пока не наступило, у вас есть только одно время – сейчас.

4. Общайтесь с комфортными людьми

Зачем нужны знакомые, которые кормят вас негативом, заражают паникой и тянут жить в болото? Что такого особенного дает общение с пессимистами, нытиками, вечными жертвами и просто неприятными людьми, которые пытаются использовать вашу доброту в своих целях? Не терпите к себе подобное отношение, уважайте свою личность, заботьтесь о собственном настроении. Окружайте себя единомышленниками, примерами для подражания и просто людьми, с которыми уютно и тепло.

5. Идите на страх

То, чего мы боимся, впоследствии имеет над нами власть, контролирует наше мироощущение. Зачем мириться с таким порядком? Соберите нервы в кулак и загляните страхам в лицо, попробуйте усмехнуться внутри себя скулящему отражению. В конце концов, это лишь иллюзия, которая контролирует вашу реальность. Включите осознанность, отыщите истинную причину фобии и измените правила игры.

6. Не отказывайте в помощи

Когда мы помогаем другим, то открываем себя с лучшей стороны, учимся состраданию и взаимопомощи. Это важные навыки для людей, которые хотят познать вкус истинного счастья. Оказывая поддержку слабым, протягивая руку помощи нуждающимся, мы не просто вершим добро, мы создаем новых себя, которые настолько полны любовью, что могут ею делиться. И это наполняет тело особенным теплом, жить становится приятнее.

7. Занимайтесь любимым делом

Не обязательно делать хобби работой, если нет такой возможности. Но в ваших силах выкроить время в расписании, чтобы заняться вещами, которые действительно доставляют удовольствие. Подумайте, что приносит вам ощущение наполненности и умиротворения в жизни? Чтение любимых книг, лепка, общение с друзьями за кружкой глинтвейна или рискованные путешествия с рюкзаком за спиной?

Мир полон самых разных возможностей, только от вас зависит, какую дорогу вы выберете и какие мысли поставите фоновой музыкой. Счастье живет не снаружи, оно находится внутри нас!

Источник — Flytothesky.ru