Энергия слов формирует материю быстрее энергии мыслей

Являясь носителем языка, каждый из нас имеет совершенно уникальный запас слов. Этот набор является мощным инструментом самопрограммирования. В буквальном смысле: как говорим – так и живем. Что заявляем, то и имеем. Слова – это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще более плотную структуру, и эта энергия в разы быстрее (по сравнению с энергией мысли) формирует материю.

Это открытие сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан, он первый обнаружил (а потом научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.

Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые: программируют болезни, материализуют их в теле, ни в какую не позволяют их исцелить.

Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название органическая речь. Конечно, по-русски это название звучит несколько кособоко, но суть отражает вполне: органическая речь – это слова и выражения, впрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.

Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.

Вот смотрите:

• лопнуло мое терпение,

• я уже голову сломал,

• что-то меня гложет,

• всю плешь мне проели,

• сидит у меня в почках (что-то, кто-то),

• мне перекрыли кислород,

• не перевариваю (что-то или кого-то),

• все соки из меня выжали,

• много крови мне попортили,

• чихать я хотел,

• надоело до тошноты,

• просто ножом по сердцу,

• меня уже колотит (трясет),

• всю шею отсидели,

• сыт по горло,

• с души воротит,

• загоняли меня до смерти,

• побывай в моей шкуре,

• давят на меня,

• найти бы отдушину.

Ну и так далее. Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.

Примечание. Нет никакой разницы в том, к кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни.

Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей – это без специальной подготовки может оказаться невозможным. Попрактикуйтесь – понаблюдайте за тем, какие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «проповедовать».

Будьте, пожалуйста, деликатны: людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией. Например, дайте почитать эту или другие статьи по этой теме: предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы. И принять самостоятельные решения. И помните: индивидуальная речь – это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться!

Теперь вы знаете слова-разрушители в лицо, и это означает, что они обезоружены. Теперь, если эти слова и станут проскакивать в вашей речи, то вы мгновенно это заметите и замените «вредителя» на нейтральный (или даже продуктивный) синоним. И очень поможете своему здоровью. Вот так все просто: маски сняты и речь очищается: разоблаченные слова-разрушители из нее постепенно уходят.

То же самое стоит сделать еще с одним набором слов. Эти слова получили название слова-кандалы. Очень точное название, потому что отражает самую суть: употребляя слова-кандалы, мы ограничиваем себя и в свободе, и в возможностях, и в праве, которое по умолчанию (т.е. без всяких условий) дано каждому из нас от рождения: получать от жизни все самое лучшее. К большому счастью, слов-кандалов не так уж и много, и не потребуется особых усилий, чтобы очистить от них свою речь. Достаточно просто знать, что сообщество кандальных слов состоит из 4-х основных «кланов» (или семей — так их принято называть).

Вот смотрите: клан кандальных слов «У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ».

Эти слова отчетливо указывают на неуверенность в себе, за ними всегда маячит убеждение человека в том, что его способности ограничены, что он серый, неприметный – «обычный».

«У меня не получится» в буквальном смысле заставляют стоять на месте – и заживо загнивать (уж простите за прямоту) …И все бы ничего, но за мнимой безобидностью этих слов мы даже не замечаем их коварства и НЕ осознаем, что они заставляют нас совершать смертный грех: ведь сомневаясь в себе, мы проявляем такое высокомерие, что мыслим себя чем-то отдельным от Того, Кто нас создал. И делаем вид, что мы сами по себе, а Бог – сам по себе (и никакого отношения к тому, какие мы вообще есть, Он не имеет); и что набор уникальных способностей, которым мы все наделены от рождения, ни к чему нас не обязывает; и что послание, обращенное к каждому, кто человек: «Ты наделен талантами и несешь за них ответственность» — это вовсе и не к нам. Посмотрите, вот они, эти слова, за которыми очень удобно спрятаться, притаиться и НЕ выполнить свою уникальную жизненную миссию:

• не могу,

• не умею,

• не уверен (-а),

• не получится,

• это выше моих возможностей (сил),

• не могу обещать,

• от меня не зависит,

• не возьму на себя такую ответственность.

А самое коварное слово клана «У меня не получится» — это ювелирно замаскированное «постараюсь». Снимите с этого слова фальшивую веру в результат, уберите с него полумертвый энтузиазм – и непременно увидите его истинное лицо. И поймёте, что на самом деле транслирует это слово. Увидели? Все правильно, вот это: «я в себя не верю».

Клан кандальных слов «Я НЕ ДОСТОИН (-на)».

Вглядитесь в слова клана «Я не достоин (-на)» — и вы все поймете:

• Еще не время,

• Хотелось бы, но…

• Мало ли чего я хочу!

• Хотеть не вредно,

• Кто я такой/-ая, чтобы…

А еще обратите внимание вот на эти «шедевры» — они настолько легко проникают в речь, что им даже маскироваться не надо:

• Я не могу себе позволить,

• ничего себе! (а уж сколько синонимов у этого восклицания – полуцензурных и из откровенного вульгарного арго – просто богатейшее устное творчество), понятно, что кандальной эта фраза является только в контексте самоограничения.

А вот когда мы, к примеру, говорим: «не могу себе позволить пренебрегать своим здоровьем» — это, как говорят дети, «не счетово».

Клан кандальных слов «НЕ ХОЧУ, НО ЗАСТАВЛЯЮТ». О, ну это наши любимые слова! И судя по частоте их применения, мы их не просто любим, а упоенно обожаем:

• надо,

• нужно (не в контексте потребности, а в значении «обязан»),

• должен (должна),

• требуется,

• проблемы (очень коварное слово, и оно отлично замаскировано: ведь оно не обозначает имеющиеся проблемы (как может показаться), оно их формирует).

Сколько раз в день мы говорим (и слышим от своего окружения) эти слова? Да не сосчитать! А ведь мы не просто говорим – мы отчетливо (и без всяких разночтений) заявляем самим себе и друг другу: «моя жизнь – беспросветная кабала».

И что примечательно: мы так сроднились с этими кандалами, что даже и не пытаемся их хотя бы временно снимать, употребляем их даже тогда, когда говорим о своих личных потребностях, не имеющих ничего общего с обязательствами перед другими людьми (или перед обстоятельствами). Прислушавшись, легко заметите, что слова «мне надо сделать» и «я должен/должна сделать» мы употребляем в дело и не в дело, и тем самым строим громадные кордоны, через которые так не просто пробиться радости. Вот и ходим с озабоченными лицами — и напрочь забываем, что мы и пришли-то сюда исключительно для того, чтобы жизнью наслаждаться.

Ну и заключительная группа семейства слов-кандалов – это клан кандальных слов «НЕВОЗМОЖНО».

Их употребление просто-напросто забирает кислород у всего, что мы называем мечтой. …К счастью, стремительно уходят времена, когда слово «мечта» (и его производные) сопровождались снисходительной гримасой (мол, отрыв от реальности). Теперь уже никого не надо убеждать, что именно мечтателям мы обязаны всем, чем с таким удовольствием пользуемся: электричеством, телефонией, телевидением, интернетом, самолетами, машинами… продолжите список. В общем, что называется, благословенны Небеса, что они посылают нам мечтателей, чтобы донести до нас и не дать нам забыть, что возможно всё. Всё (абсолютно!), что мы распознаем как внутренний запрос (мол, хочу) – это прямое указание на возможность. И на то, конечно, что у всех возможностей есть мощный потенциал воплощения, иначе бы запросы попросту не возникали.

Вот эти слова:

• Невозможно,

• Маловероятно,

• Никогда,

• Не может быть,

• Если вдруг (отказ от возможности),

• Если что (и это тоже отказ от возможности: мол, хочу-то я хочу, но вряд ли получу),

• Может случиться так… (планирование препятствий. Эта фраза — самый надежный способ, чтобы не только НЕ получить то, к чему стремишься, а гарантированно обеспечить себя тем, чего ни в какую не хочешь), • А вдруг (та же песня),

• Не дай бог (из той же оперы).

И самое убойное:

• нет выбора.

Знайте: кандальные слова (равно как и слова из разряда «органическая речь») значительно уменьшают скорость настройки продуктивной доминанты. А это, понятно, снижает скорость вашего движения к цели. Как, спросите, избавить свою речь от кандальных слов?

Отлично всегда помогает прием «Позорный столб». Прием простой: выпишите кандальные слова из этой статьи и вывесьте этот перечень на видное место (например, на холодильник – как самое посещаемое место в доме), и пусть он (перечень) побудет там 7-10 дней. Дольше оставлять не стоит, во-первых, много чести, а во-вторых, за этот срок уже сформируется то, на что нацелен прием — черный список. Черный список – это умелый санитар, и он всегда отлично справляется со своей задачей: удаляет из речи все элементы деструктивных программ. Проверяйте.

Теперь поговорим о словах-крыльях, которые, будучи допущенными в активную лексику, позволяют человеку получить доказательства, что управлять собственной судьбой – это не фигура речи, а вполне обыденный практический навык. И этот навык категорически не позволяет по жизни ползать, этот навык заставляет ЛЕТАТЬ.

Слова-Крылья. Их совсем немного, но много вовсе и не надо. Потому что каждое слово даже не пуд золота весит, а много больше. И силу слова-крылья имеют такую, что описать ее … можно. Но я не стану (сами опишете, когда испытаете на себе). Просто обозначу то, что наблюдаю в профессиональной практике: меняют люди свою личную историю, встают с больничных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои таланты и вообще начинают жить так, как каждому человеку и положено: радостно и взахлеб.

Вот он, наш истинный ресурс:

• Я могу,

• У меня всё получается.

И самое мощное:

• Я намерен(-а).

Чтобы не быть голословной, предлагаю вот что: прямо сейчас произнесите, пожалуйста, вслух: «Я хочу», а потом так же вслух: «Я намерен (-а)», и вы отчетливо почувствуете, что сделали энергетический переход: более тонкую энергию перевели в значительно более плотную. И этот переход распознается не умозрительно, а на биологическом уровне, и как раз в этом-то секрет и состоит: глагол «намерен» запускает в теле совершенно определенные химические реакции (не гипотеза – проверили замерами). И как раз эти реакции заставляют и мыслить продуктивно, и действовать уверенно (а не наугад).

И это всё о словах-крыльях. Корректировать свою речь или оставить все как есть – это всегда личное решение.