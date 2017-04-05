Энергетическая гимнастика по Зеланду

Свободная энергия Земли и Космоса буквально пронизывает окружающее нас пространство. Но как принять ее и наполнить свой организм ее животворной силой? Почему внутренняя энергия буквально переполняет одних людей и практически полностью отсутствует в других?

Прием и усвоение человеком свободной энергии из внешней среды происходит через посредство его центральных энергетических каналов. Время способствует постепенному засорению каналов, вплоть до их полного износа, а отсутствие поступления энергии сказывается на общем ослаблении организма, в результате развивается депрессия, болезни и сопутствующие им недовольство жизнью и собой.

Энергия Земли и энергия Космоса циркулирует в пространстве в виде двух центральных потоков — восходящего и нисходящего соответственно. Восходящий энергетический поток (от Земли) пронизывает человека снизу вверх по вертикальному каналу, размещенному вдоль позвоночного столба на расстоянии 0,5 см от него. Нисходящий (из Космоса) поток находится на расстоянии 3 см от передней части позвоночника – от макушки до копчика. Очистить наши энергетические каналы и обеспечить их эффективную работу поможет энергетическая гимнастика.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ПО ЗЕЛАНДУ

1. Выполнять упражнения можно стоя или лежа. Во время глубокого вдоха постарайтесь максимально живо представить себе, как снизу вверх, начиная от промежности и заканчивая макушкой, вас пронизывает энергетический поток, исходящий от Земли. Мощный и сильный, он буквально наполняет вас свободной энергией, продвигаясь вдоль позвоночника.

2. Таким же образом, сделав выдох, представляйте прохождение мощного потока энергии Космоса через канал, проходящий вдоль позвоночника, начиная сверху, от макушки, далее, минуя промежность, и уходя затем в землю. Постарайтесь силой воображения воздействовать на проходящие потоки энергии, усиливая и удерживая их в себе одновременно.

3. Представьте далее, что входящие потоки, пройдя через вас, превращаются в мощные фонтаны, постепенно соединяющиеся друг с другом, которые затем приобретают форму энергетической сферы, внутри которой вы мысленно оказываетесь. Представьте, что вы – воздушный шар, поверхность которого, увеличиваясь, постепенно сливается с границами сферы, вбирая в себя максимальное количество энергии.

4. Неоднократно повторяя упражнения, вы научитесь представлять и реально ощущать проходящие через вас энергетические потоки. Образовывая энергетическую сферу, потоки обеспечивают защитную энергетическую оболочку, которая, соединяясь с эфирным телом, создает устойчивую энергетическую структуру.

5. Гимнастика позволяет очистить центральные и тонкие каналы для свободной циркуляции энергии, сохраняя ее в образовавшейся вокруг вас энергетической сфере, воссоздавая ранее поврежденную оболочку, через которую энергия уходила из вашего организма. Воссозданная энергетическая оболочка защитит вас от болезней и проблем, вы почувствуете, как восстанавливаются силы и гармония вокруг вас.

6. Повторяя с уверенностью утверждения «Я чувствую, как усиливается моя энергетика!», «Я полон сил и энергии!» и др., можно значительно усилить уровень воздействия энергетической гимнастики.

Источник: econet.ru