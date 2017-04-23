Эмоциональный детокс: Как избавиться от эмоционального мусора

Когда Вам задают вопрос: «Как дела? Все в порядке?», Вы, как правило, машинально отвечаете, что у Вас все хорошо. Так поступает большая часть людей. Но, вот в чем парадокс, в этот момент Вы не лжете, Вы искренне верите в то, что у Вас действительно все хорошо.

Что же на самом деле происходит с нашей психикой? По каким принципам она работает?

Обнуление памяти

Психика человека устроена очень гибко, для защиты от внешних факторов и стресса она периодически обнуляется. Это происходит самопроизвольно, мозг как бы забывает все ненужное и неприятное, а помнит только положительное. Из этой области происхождение психической амнезии.

Допустим, в конце рабочей недели вы жутко устали, поругались с другом, выслушали недовольство соседа, ваш кот ко всему в придачу нагадил в новые туфли. Казалось, что рушится весь мир, все оборачивается против вас, но друзья вечером вытащили вас на вечеринку с коктейлями и танцами, и стресс был снят. На следующий день вам кажется, что ничего страшного не произошло и все наладилось.

Но такое понимание ситуации ошибочно, все это поверхностно. Ведь на самом деле переживания и терзания никуда не ушли, они просто отложились на время в подсознании. Стоит задеть человека за живое, как выброс негатива не заставит себя ждать. Вы услышите и упреки, и жалобы, и обиды, и даже злость. Но самое опасное то, что все эти гнетущие чувства влияют на центральную нервную систему и способствуют развитию физических заболеваний.

Накопленные обиды провоцируют онкологические заболевания, страх чреват заболеваниями органов дыхания и воспалительными процессами в почках. Переживание стресса отравляет сердце, а избыток негативных мыслей способствует инсульту. На сегодняшний день половина смертей – это следствие заболеваний по причине пережитых стрессов.

Многим кажется, что с ними такого не случится, это ошибочное суждение. Сегодня по любому человеку можно изучать основы психоанализа. Сегодня мы не успеваем за ритмом жизни, мы пытаемся идти привычным путем, держимся за свои привычки, но тем самым только усугубляем свое состояние. Мы не понимаем, что наше сознание обнуляется.

Эмоциональный мусор

Благодаря самопроизвольному обнулению, мы с вами не замечаем, что изо дня в день мы накапливаем эмоциональный мусор. Это происходит не только на психологическом уровне, еще на ментальном и физическом. Нам кажется, что мы отдельная самостоятельная особь. Ничего подобного, каждый человек оказывается песчинкой в огромном круговороте общества, системы.

Вы уверены, что думаете своими мыслями? Вы могли ими просто заразиться от среды обитания. Человек приспосабливается к той среде, в которой находится, то же самое происходит и с вашими чувствами. Вы приходите на работу, переполненные новыми идеями, в хорошем настроении. Ни с того, ни с сего, через два часа нахождения в рабочем коллективе вы ощущаете дикую усталость и думаете только о том, как быстрее попасть домой. Что произошло? Среда, в которой вы находились, заполнила вас своими мыслями и поглотила ваш оптимизм.

С давних времен люди стали обустраивать отдельное жилище, отделяться личным автомобилем от общественного транспорта. Вы наверняка замечали, стоит приехать утром на работу на метро, как в офис вы входите уже взвинченным и уставшим.

Психологическая черствость

Это свойство психики рождается первыми двумя. Накапливая обиды, переживания, страхи, мы вырабатываем определенные шаблоны поведения. Даже если нет повода для обиды, мы обижаемся по привычке. Обратите внимание на лица людей на улице, основная масса – это неулыбчивые, хмурые, недовольные физиономии. Они уже являются носителями хронической обиды и страха завтрашнего дня.

Через несколько лет негативные эмоции переходят в тяжелый характер. Негативные черты характера начинают доминировать над позитивными, и человек становится невыносим. Друзья начинают его сторониться, на работе от него мечтают избавиться, родственники перестают общаться. Человека затягивает болото негатива, это становится стилем его жизни, он не может без сторонней помощи изменить свою жизнь. Как правило, человек так и проживает серую, безрадостную жизнь.

Бывает, что происходит психологическая встряска, человек испытывает эмоциональный шок, и пересматривает свое видение жизни. Тогда у него есть шанс все изменить.

Может помочь справиться с проблемой опытный специалист по эмоциональному здоровью. Он помогает понять суть происходящего и подводит человека к желанию все изменить.

Необходима эмоциональная перезагрузка — эмоциональный детокс. После этого произойдет оживлении чувств и восприятия.

В процессе эмоционального детокса человек обновляется как компьютерная программа после уничтожения вируса. Он отбрасывает весь накопившийся негатив, постепенно очищаясь. Человек начинает замечать вокруг себя прекрасное, радоваться различным мелочам, стремиться к лучшему. Вчерашние страхи отступают, пропуская вперед мечту, появляется жажда жизни. Давно забытые чувства оживают, мир снова становится цветным, насыщенным разнообразными красками. Так возвращается обыкновенное счастье.

Источник: econet.ru