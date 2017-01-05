Элита планирует сбежать на Марс, оставив 99 процентов человечества

Забудьте о подземных убежищах и бункерах. Это не поможет. Поэтому, если случится Армагеддон, то имеющий все возможности один процент населения планеты планирует сбежать на Марс.

Newsweek на этой неделе опубликовал статью, в которой утверждает, что новые коммерческие космические проекты миллиардеров Элона Маска и Джеффа Безоса, на самом деле, не что иное, как подготовка плана спасения на Марсе богатой элиты, составляющей около одного процента, в то время как остальное население останется «умирать в страданиях на охваченной войной планете».

«Предлагающие космические путешествия компании утверждают, что они разрабатывают способы, позволяющие человечеству выжить, поселившись на других планетах. Но суть в том, что только богатые будут иметь средства, чтобы полететь к Марсу. Намеченная Маском цена билета составляет 500 тысяч долларов за одного человека, но это только, чтобы добраться туда. Можно представить себе какое снаряжение и костюмы придётся приобретать космическим путешественникам, чтобы можно было ступить на поверхность другой планеты».

Действительно, только по-настоящему богатые люди смогут позволить себе космический полёт, организованный такими компаниями, как SpaceX и Blue Origin, поэтому любопытна реакция на эту новость простых людей.

Большинство пишут, что они только рады узнать, что всю элиту отправят на другую планету.

Это печально для общества, что первой реакцией людей на первый коммерческий космический полет стало не разочарование, что они не могут позволить себе полететь на Марс, а восторг от того, что богатая элита в массовом порядке может покинуть Землю.

Победителем среди комментариев стал следующий:

«Ха-ха! Мы облажались на Земле, и теперь желаем вам приятно провести время, убирая за нами!»

«Но кто будет строить нам роскошные космические дворцы, выращивать продукты питания и делать маникюр?»

«Я думаю…. Я думаю, что всё придётся делать самим».

Нет, они, наверное, пообещают нескольким «счастливчикам» из бедняков бесплатный полёт к Марсу через всевозможные «рабочие программы», чтобы потом превратить их в рабов. Удачного спасения на Марсе!