Экстрасенс, предсказавший победу Трампа, рассказал, когда начнется Третья Мировая

Ясновидящий Горацио Вильегас, называющий себя посланником Божьим, утверждает, что ТРЕТЬЯ мировая война начнётся в сотую годовщину явления Фатимской Богородицы — это один из титулов Девы Марии, матери Христа.

Вильегас говорит, что войну развяжет Дональд Трамп 13 мая — в годовщину появления Марии в португальской деревушке Фатима в 1917 году.

Участвовать в этой войне будут США, Россия, Китай и КНДР, говорит экстрасенс.