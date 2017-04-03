Экстрасенс, предсказавший победу Трампа, рассказал, когда начнется Третья Мировая

Ясновидящий Горацио Вильегас, называющий себя посланником Божьим, утверждает, что ТРЕТЬЯ мировая война начнётся в сотую годовщину явления Фатимской Богородицы — это один из титулов Девы Марии, матери Христа.
Вильегас говорит, что войну развяжет Дональд Трамп 13 мая — в годовщину появления Марии в португальской деревушке Фатима в 1917 году.
Участвовать в этой войне будут США, Россия, Китай и КНДР, говорит экстрасенс.
Международный конфликт продлится шесть месяцев, потому что в своё последнее явление в деревне 13 октября 1917 года Богородица сказала:
«Война закончится, и вскоре солдаты вернутся домой».
Эти же слова считались пророчеством конца Первой мировой войны, которая закончилась год спустя.
О своей теории Вильегас говорит:
«Главное, что надо знать людям, чтобы быть готовыми, — с 13 мая по 13 октября 2017 года будет война, которая принесёт много разрушений, смертей и страданий».
Предпосылкой к войне, по его словам, станет смерть сирийского президента Башара аль-Асада между 13 апреля и 13 мая, а также события в Северной Корее.
Ранее зарубежные СМИ писали, что Вильегас предсказал победу Трампа еще в 2015 году. Он утверждал, что республиканец станет «королем иллюминатов», который «принесет в мир Третью мировую войну».
Источник: http://lifter.com.ua/