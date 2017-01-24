Экспресс-тест на определение доминирующего полушария головного мозга за 2 минуты

Если сверху окажется большой палец правой руки, запишите на листочке цифру «2», если левой – цифру «1».

2. Прицельтесь в невидимую мишень, закрыв один глаз.

Если остался открыт левый глаз, то запишите цифру «1», если правый – «2».

3. Положите руки на грудь крестом, и посмотрите, какая рука окажется сверху.

Если кисть левой руки окажется лежащей сверху на правой руке, то запишите цифру «1», правая сверху – «2».

4. Поаплодируйте.

Если сверху окажется левая рука, то цифра «1», если правая, то – «2».

ОЦЕНИТЕ результат по сочетанию цифр:

«2222» – стопроцентный правша, устойчивый тип характера, консерватизм, нежелание вступать в конфликты, спорить с кем-либо.

«2221» – у Вас самая яркая черта характера – крайняя нерешительность.

«2212» – Вы коммуникабельны, всегда можете найти общий язык практически со всеми.

«2111» – Вы непостоянны, делаете всё сами, не ищите поддержки других.

«2211» – довольно нечасто встречающееся сочетание. Вы коммуникабельны, идёте на контакт, в то же время, у Вас очень мягкий характер.

«2122» – Вы – «технарь», аналитический склад ума и мягкость. Вы осторожно ко всему относитесь, наблюдается некоторая холодность в отношении с окружающими.

«2121» – самое редкое сочетание, беззащитность, подверженность влиянию людей.

«1112» – Вы эмоциональны, энергичны и решительны.

«1222» – довольно часто встречаемый характер. Вы эмоциональны, но не хватает упорства и настойчивости в решении жизненных вопросов, подвержены чужому влиянию. Хорошая коммуникабельность, люди тянутся к вам.

«1221» – эмоциональность, нехватка настойчивости, очень мягкий характер, наивность.

«1122» – Вы дружелюбный человек, но, в то же время, немного наивный и простой. Склонны к копанию в себе, анализу действий. Интересов много, но не на все хватает времени.

«1121» – Вы очень доверяете людям, у Вас мягкий характер. Скорее всего, Вы – творческая натура.

«1111» – стопроцентный левша, Вы крайне неконсервативный человек. Творчество занимает в Вашей жизни далеко не последнюю роль. На многие вещи Вы смотрите нестандартно. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгоистичны, но это не мешает Вам жить.

«1212» – Вы сильный духом человек. Можно сказать, упёртый, достигаете поставленных целей.

«1211» – Вы склонны к копанию внутри себя, немного замкнуты, довольно сложно найти друзей, но духом сильны, в достижении поставленной цели вряд ли что-то может сломить Вас.

«2112» – у Вас лёгкие и непринуждённые черты характера, вы спокойно находите новых друзей, заводите знакомства и часто сменяете увлечения.

ТАК ЛИ ЭТО?