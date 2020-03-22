Эксперимент, о котором молчат исследователи — самая грандиозная попытка доказать существование жизни после смерти началась 66 лет назад и закончилась 41 год тому назад. О ней редко пишут потому, что… Но обо всем по порядку.



Сегодня для многих стало несомненным то, что жизнь после смерти существует. При этом ссылаются на реаниматолога Раймонда Моуди, изучившего тысячи описаний путешествий в мир иной пациентов, переживших клиническую смерть.

Или на труды Станислава Грофа по холотропной терапии, или Елены Вамбах по терапии прошлых жизней, «погружавших» людей в измененные состояния сознания и открывавших таким образом перед ними двери прежних воплощений, либо на эксперименты Джона Мишлава по изучению путешествий астральных тел живых людей (астральная проекция).

Однако при этом все авторы обходят один существенный вопрос: может ли хоть один из «подопытных кроликов» или ученый, проводивший исследования, сказать: «Вот что сообщил этот человек из потустороннего мира»? Увы, этого не может сказать никто.

Даже специалисты по терапии прошлых жизней не настаивают на том, что экскурсии их пациентов — это действительно повторное переживание былого. Возможно, говорят они, эта информация получена из подсознания или генетической памяти, а то и коллективного бессознательного человечества (некоего всемирного банка информации).

Эту преграду на пути исследований жизни после смерти видели парапсихологи, работавшие еще до Второй мировой войны. Поскольку в период между мировыми войнами исследования аномальных явлений получили наибольшее развитие в Великобритании, то естественно, что именно там и был поставлен уникальный опыт.

* * *

За несколько лет до своей смерти, в августе 1940 года, Оливер Лодж, один из лидеров британской парапсихологии, передал лондонскому Обществу парапсихологических исследований (ОПИ) пакет, содержавший семь вложенных друг в друга запечатанных конвертов. Другой аналогичный комплект из пяти конвертов был вручен Лондонскому спиритическому союзу (ЛСС).

Как сообщил сэр Оливер, в последнем (внутреннем) конверте каждого комплекта находилось его посмертное послание. Когда он умрет, объяснил Лодж, медиумы должны будут вступить в контакт с его духом и прочесть послание, содержание которого известно только ему одному. Затем авторитетная комиссия сравнит текст медиума с подлинником, написанным еще живым Лоджем.

Удачный исход эксперимента позволит с уверенностью утверждать, что жизнь после смерти существует. Ну, а неудача… Неудача заставит искать иные неопровержимые доказательства. Согласитесь, задумка очень оригинальная.

Зачем же нужны были внешние конверты? Все они содержали подсказки, которые проводящие сеансы специалисты должны были последовательно раскрывать медиумам, если дело пойдет плохо. Кроме двух главных комплектов в ОПИ хранилась еще пара запасных наборов — по два конверта в каждом.

* * *

В чем же суть послания с того света? Послание сэра Оливера содержало описание музыкального упражнения, которое он имел привычку выстукивать на столах и подлокотниках кресел. Были приложены нотная запись упражнения, буквенное обозначение нот, указано, сколько ударов и в какой очередности должен был сделать каждый палец из пяти.

И вот результат, о котором сообщили «Журнал Общества парапсихологических исследований» и журнал «Лайт» за 1955 год.

Максимального успеха добился Джордан Гилл: он смог назвать ряд ключевых положений письма, не использовав ни одной подсказки. Его контролерами были председатель специально избранной комиссии Дж. Тайрелл и ее член М. Филлмор.

Первый сеанс состоялся 8 мая 1951 года. К этому времени Тайрелл и Филлмор знали из отчетов о работе других медиумов, которые вскрыли несколько внешних конвертов, что послание сэра Оливера связано с музыкой и числами. И что речь идет о какой-то навязчивой идее, а не факте или событии.

Когда Гилл взял в руки пакет, хранившийся в ЛСС, у него появилось ощущение, что текст как-то связан с итальянской музыкой. Перед ним возникло видение: он сидит за пианино и наигрывает одной рукой некую музыкальную фразу. Ничего больше медиум, по существу, сказать не мог. Контролеры отметили, что за несколько месяцев перед тем, как передать пакет ЛСС, Лодж ездил в Рим.

Второй сеанс с участием Гилла был проведен 15 июня того же года. Им руководила мисс Филлмор. К тому времени не был вскрыт ни один новый конверт, следовательно, медиум не мог воспользоваться какой-либо новой подсказкой.

На этот раз Гилл сказал, что чувствует, что послание содержит символы, ассоциирующиеся у него с алфавитом. Еще, добавил он, ему кажется, там есть римские цифры, выстроенные в ряд, дающие ключ к расшифровке чего-то. Затем медиум упомянул книгу (на нее указывалось в одном из нераспечатанных еще конвертов), связанную каким-то образом с римскими цифрами и содержащую ключ к тексту послания.

Комиссия ограничилась кратким комментарием этого сеанса: как выяснилось, в пакете, хранившемся в ЛСС, не было самого послания. Хотя сэр Оливер уверял, что оно имеется в обоих основных наборах конвертов, в действительности он вложил его только в самый толстый пакет. Таким образом, Гилл частично разгадал тайну текста, не известного ни единому живому существу.

Другой медиум — мисс Джеральдина Каммингс с 12 мая 1954 года (за неделю до вскрытия последнего конверта) написала два послания автоматическим письмом (это означает, что ее пером водила не сама женщина, а вселившийся в нее дух).

Каммингс оказалась единственной среди коллег, кто определенно заявил: речь идет о музыкальной фразе, которую Лодж наигрывал, оставаясь один, с раннего детства. Однако она связала ее с одним из произведений Шопена, сбитая, видимо, с толку тем, что на это произведение указывалось в одной из подсказок.

Третий медиум — мисс Тирза Смит — смогла дать частичное описание текста Лоджа лишь после того, как были вскрыты все конверты с подсказками. Она даже пропела музыкальную фразу из десяти нот, но лишь три первые оказались верными.

Подводя в журнале «Лайт» итоги работы комиссии, М. Филлмор признавала, что ни один из медиумов не смог разгадать содержание послания, не говоря уже о его текстуальном или музыкальном воспроизведении.

Несмотря на это, она верит, что сэр Оливер пытался навести их на след, передать им информацию. Часто его усилия оказывались тщетными, но иногда ему удавалось прямым или обходным путем «достучаться» до медиумов. Иначе как объяснить то, что они так близко подошли к разгадке и совершенно верно указали некоторые детали послания?

* * *

Можно, конечно, присоединиться к оптимистическому выводу мисс Филлмор, а можно и полюбопытствовать, что на этот счет думали скептики. А они предложили целых три возможных варианта объяснения «успехов» медиумов безо всякой связи с потусторонним миром.

На первый вывод их натолкнули сами члены комиссии, постоянно сообщавшие, какие конверты были уже открыты и какие подсказки они содержали. Хотя никому из медиумов они были неизвестны, это вовсе не значит, что они не могли добраться до нужной информации. Если дар медиумов сродни телепатии, то они просто могли «прочитать» все, что хотели, в головах членов комиссии. А потом уже строить свои ответы на этой базе, поражая своих судей сверхосведомленностью.

Но предположим, что никакой телепатии не было. Разве нельзя допустить, что, зная подсказки, используя дедуктивный метод Шерлока Холмса и свои необычные способности, Каммингс и Смит удалось прийти к определенным умозаключениям о содержании письма, не обращаясь к духу умершего? Но ведь Гилл, не знал подсказок. Да, это так. Хотелось бы верить, что ему неоткуда было получить информацию, кроме как из потустороннего мира.

Но все же и в этой версии есть уязвимое место. Кажется странным, что такая невинная привычка скрывалась Лоджем с детства, словно тайный порок. Человеку свойственно забывать: может быть, не всегда сэр Оливер начинал барабанить пальцами по столу, лишь оставаясь один. А значит, о его привычке могло быть известно еще кому-нибудь из его окружения.

Этот некто, наблюдая за Лоджем, когда тот был уверен, что, кроме него, в комнате никого нет, мог обратить внимание на то, с каким автоматизмом выстукивают пальцы мелодию. И понять, что это не случайная дробь, созвучная сиюминутным мыслям, а нечто, повторяемое из раза в раз. Свидетелем мог оказаться и не один человек — все мы знаем, что погруженный в раздумья человек не контролирует движения рук, ног и т. п., и они автоматически выполняют привычную программу.

Слава выдающегося медиума и деньги, которые он смог бы заработать прежде, чем его разоблачили бы, являлись внушительным призом, который заставил бы многих оспорить лавры Шерлока Холмса. Как обстояло все на самом деле, мы никогда, наверное, не узнаем — за годы минувшие с эксперимента, этот умник наверняка дал бы о себе знать. Зачем уносить такую сенсацию в могилу?

Хотя эксперимент Оливера Лоджа современные медиумы и исследователи жизни после смерти не торопятся повторить, проблема отсутствия устойчивого контакта с потусторонним миром продолжает волновать людей, верящих в загробное существование.

* * *

Появляются и новые гипотезы о том, почему контакт столь неустойчив. Вот одна из них. Некоторые ученые, посвятившие годы изучению всевозможных проявлений деятельности потустороннего мира, несмотря на различия их точек зрения, часто сходятся в одном: по каким-то, только им известным, причинам обитатели тонкого мира, астрала блокируют доступ к информации, когда ученые проникают за завесу тайны чуть дальше, чем им было позволено. Поступление информации прекращается, причем так, словно спешно выключили передатчик, транслировавший ее.

«Какие из этого можно сделать выводы? Пока только два: нам только кажется, что это мы изучаем тонкий мир, на самом деле это он изучает нас

Интересно, с какой целью?..

Источник: https://x-files.site/