Эксперимент который вышел из-под контроля. Опыт Зимбардо.

Человеческий разум уникален. Ученые давно проводят опыты на установление границ возможностей разума. В числе главных экспериментаторов особое место занимают психологи. В своем стремлении раскрыть все тайны человеческого мозга они превзошли всех. Однажды американский психолог Филипп Зимбардо осмелился узнать природу зла.

На протяжении всей истории человечества существовали такие понятия как «хорошо и плохо», «добро и зло». Но что, если любой из нас — монстр от природы? Просто мы загнаны в те рамки, внутри которых этот зверь оживает.

“Стэнфордский тюремный эксперимент учит нас тому, что наше поведение глубоко определено социальными ролями и ситуациями, в которых мы оказываемся. Но его более глубокое, более значимое воздействие заключается в том, что все мы имеем неиссякаемый источник потенциального садизма, скрывающийся в нас, ждущий возможности вырваться наружу”. Американский психолог методов обучения, Бенджамин Блум

Именно это и хотел проверить Зимбардо. Он устроил опыт, который шокировал всех. Исследование стало известно как «Стэнфордский тюремный эксперимент». Оно проводилось в одноименном университете в 1971 году.

Цель эксперимента и методы осуществления

Военно-морской флот США заказал исследование для того, чтобы получить объяснение конфликтам в тюрьмах и морской пехоте.

Целью эксперимента было исследование поведения человека в условиях тюремной жизни. В подвале университета была оборудована условная тюрьма, где в роли охранников и узников выступили добровольцы. За участие им предложили неплохую оплату.

В отборе участвовали 70 добровольцев, из них были приняты 24. Это были белые мужчины из среднего класса общества. Психологи сами распределили, кто будет играть роль охранников, а кто — заключенных.

Охранники облачились в военную униформу, в руки им дали дубинки. Им разрешалось брать выходной и ходить домой. Заключенным выдали халаты и резиновые шлепанцы, у них отобрали нижнее белье, а вместо имен были нашивки на халате. На голову их попросили надеть плотные колготки, на ноги нацепили цепь.

Как начинался эксперимент с “заключенными”

За день до начала эксперимента охранникам провели инструктаж:

Запрещалось применять физическое насилие в отношении заключенных.

Они должны были обходить тюрьму в определенное время.

В их обязанность входило проводить проверку узников.

Основными задачами исследования было:

лишить заключенных личностного пространства;

создать ощущение произвола;

осуществить полный контроль;

вызвать тоску и страх у узников;

отнять индивидуальность;

обессилить и полностью завладеть властью.

На следующий день заключенных привезли в “тюрьму”, они прошли досмотр с взятием отпечатков пальцев и фотографированием. Узникам зачитали права и присвоили номера вместо имен.

Как прошел первый день эксперимента

В первую же ночь заключенным устроили проверку. Добровольцы вживались в свои роли. Знакомство прошло дружелюбно.

Условия и правила нахождения в условной тюрьме:

трехразовое питание;

три похода в туалет;

два свободных часа в день на чтение или написание писем;

два дня в неделю можно было увидеть родных и друзей.

Первый день эксперимента прошел по плану.

Второй день и первый бунт

На второй день узники устроили бунт. Они отказались следовать правилам, сняли с себя цепи и шапочки и закрылись в камерах. Так как физическое насилие было запрещено применять, бунт подавили при помощи огнетушителей.

Зачинщика восстания вычислили и посадили в камеру-одиночку. Самых дисциплинированных заключенных переместили в отдельную камеру с хорошими условиями для существования.

Кроме того, надзиратели пустили слух, что среди заключенных есть информатор. Такая тактика применялась в настоящих тюрьмах, и она сработала. В последующем крупных восстаний не было. Зачинщик бунта был лишен пищи, и его старались унизить при любом удобном случае. В результате у него случилась истерика. Он плакал, просился домой и был выведен из эксперимента.

День третий и свидание с родными

К заключенным на свидание пришли родители, и они были в шоке от того, в каком состоянии находились их дети. Узники были подавлены морально и измотаны физически. А ведь это был только третий день эксперимента! На доктора Зимбардо посыпались вопросы по поводу состояния заключенных, однако, он убедил родителей, что все под контролем.

Ситуация вышла из-под контроля

До охранников дошла информация о планах заключенных совершить побег. Все участники эксперимента серьезно вжились в свои роли. Надзиратели зверели на глазах, они всячески издевались над заключенными, унижали, оскорбляли.

Узники забыли, что это всего лишь исследование, они были угнетены и обессилены. Видя такое состояние, организаторы эксперимента предложили им свободу взамен на отказ от обещанных денег. Все согласились, но для освобождения каждый должен был подать прошение о помиловании. Узники получили отказ и остались в тюрьме. Это было очередной уловкой Зимбардо.

Надзиратели, почуяв власть, стали настоящими садистами. Они изощрялись в издевательствах, думая, что за ними не наблюдают организаторы.

Конец вышедшего из-под контроля эксперимента

Неизвестно, сколько бы продолжался весь этот кошмар, если бы на шестой день не пришла невеста Зимбардо. Она была в ужасе от увиденного в условной тюрьме. Ее силами эксперимент был досрочно завершен.

Результат Стэнфордского тюремного эксперимента

Тюремный эксперимент Зимбардо оказал огромное влияние на мировую психологию. Результаты показали, что люди демонстрируют покорность и восприимчивость, когда их поступки оправданы идеологией при поддержке общества.

Были доказаны теория когнитивного диссонанса и власть авторитета. Люди вели себя так, как это им приписывала ситуация, при этом забыв про личностные факторы. Это значит, что внутренние потребности оказывают на человека меньшее влияние, чем ситуация, в которой он оказался.

Источник: https://tainy.net/