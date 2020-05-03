Эффект Кирлиан: Уникальное открытие ХХ века

В середине XX века российские исследователи Валентина и Семён Кирлиан сделали уникальное открытие — эффект Кирлиан. Эти учёные в электрическом поле высокой частоты научились делать методом газового разряда фотоснимки излучений различных предметов, живых растений, людей. Оказывается, все объекты, живые и неживые, обладают энергоинформационным полем, или биополем.

В 1939 году советские ученые, супруги Семён Давидович и Валентина Хрисанфовна Кирлиан обнаружили загадочное свечение вокруг пальцев человека. Они оборудовали дома целую лабораторию и в течение 25 лет занимались усовершенствованием устройств, позволяющих наблюдать и фотографировать мерцающее свечение листьев растений, пальцев рук и ног, точек акупунктуры. Они обнаружили, что электрическая корона вокруг пальцев меняет свой цвет и размеры в зависимости от психоэмоционального состояния человека.

Что такое эффект Кирлиан

Именно это свойство мерцающей ауры привлекло к ней внимание ученых, вызвало волну публикаций и сделало имена краснодарских изобретателей всемирно известными. Его имя неразрывно связано с трепещущими голубоватыми аурами, и в мире прочно утвердилось название „эффект Кирлиан“.

За последние 20 лет накопилось огромное количество научного материала, связанного с эффектом Кирлиан. Получен ряд интересных решений. Например, свечение листьев меняется при появлении экологически вредных веществ. По фотографиям, сделанным Кирлианом, удалось увидеть влияние растений друг на друга. На фотографиях ясно видно, как аура одного растения подавляет ауру другого, как меняются ее размер и цвет при поднесении к стеблю более активного соседа. Но самые интересные и многообещающие результаты относятся, конечно, к свечению кожного покрова человека.

В 1961 году Кирлианам удалось пронаблюдать и сфотографировать кожные покровы человеческого тела в токах высокой частоты (ВЧ), причем оказалось, что эти токи „выползают“ из одной точки, чтобы войти в другую. Они имеют вид коронных разрядов, протуберанцев, и окрашены в различные цвета. Цвет и интенсивность этого свечения зависят от психоэмоционального состояния человека.

В обычном состоянии свечение ровное, а, например, в момент решения самой простой задачи свечение приходит в интенсивное движение. Кирлианы заметили, что у людей, фотографирующихся на цветную пленку, различные части тела проявляются в различных цветах: сердечная область оказывается голубой, предплечье — зеленым, цвете изображения бедра — оливковыми. Неожиданные эмоциональные переживания и болезни также отражались на цвете изображения.

Из всего этого последовали весьма важные выводы:

энергия, использованная организмом, излучается в токах высокой частоты;

каждый орган, ткань, клетка в естественных условиях излучают в своем, характерном только для нее диапазоне;

в случае резких, неожиданных изменений диапазон частот резко меняется, наблюдается сдвиг в ту или иную сторону спектра (в зависимости от того, активизируется или подавляется деятельность излучающего органа).

У человека, полного сил и здоровья, свечение яркое и ровное, а расстройство энергетики, воспалительные процессы вызывают в свечении разрывы, провалы, неоднородности. Грядущая болезнь, еще не проявившаяся на физическом плане, сигнализирует о себе затухающим, неровным, разорванным свечением.

На основе огромной статистики немецким доктором П. Манделем были составлены карты, связывающие те или иные особенности свечения с определенными физиологическими состояниями. Этот метод, реализованный в компьютерном варианте, позволяет осуществлять раннюю диагностику заболеваний, которая в настоящее время широко применяется в клинической практике.

Доктор технических наук профессор К. Г. Коротков пишет:

Регистрируемые характеристики определяют состояние не только физического тела, но в первую очередь информационно-энергетического. Структура кирлиановского свечения пальцев рук человека отражает широкий спектр его энергетических, психологических и эмоциональных особенностей. С появлением нового поколения компьютеризированных кирлиановских приборов открылась возможность более глубокого проникновения в тайны человеческого существа.

Излучение есть не только у внешней оболочки. Древние индийские мудрецы знали, что светится каждый орган, каждая капля крови, что в сердце есть точка, которая начинает жить первой и умирает последней, — она светится крошечным фиолетовым огоньком.

В 1981 году в СССР исследователь П.Е. Егоров, используя высокочастотный фотозонд, получил снимки аур внутренних органов человека. К настоящему времени профессор К. Г. Коротков усовершенствовал приборы Кирлианов, компьютеризировал установку, разработал новый метод исследований, который стал называться „газоразрядной визуализацией“ (ГРВ). Ему удалось создать аппарат, позволяющий визуализировать ауру человека в целом.

Комплексный характер ГРВ-изображений, многоуровневость отраженной на них информации позволяют связать эти изображения с представлениями об Ауре Человека как о наиболее общей картине распределения полей биологического объекта в пространстве.

Аппаратом Короткова пользовалась группа доктора медицинских наук профессора Э. Мулдашева во время одной из экспедиций в Гималаи. В газете „Аргументы и факты“ № 1 за 1999 год в статье „Почему йоги живут сотни лет?“ приведены две фотографии ауры профессора Мулдашева, выполненные аппаратом Короткова.

В эзотерической и оккультной литературе довольно часто приводятся рисунки человеческой ауры — как ее видят те или иные личности, обладающие экстрасенсорными способностями. Потрясает абсолютное совпадение нарисованной ауры с изображением, полученным на фотографии.

Эффект Кирлиан неопровержимо доказан: существует невидимый самосветящийся человек внутри человека физического. Измерения физических параметров биополя, эффект Кирлиан, „выход“ из физического тела и другие факты еще и еще раз подтверждают древнюю истину: «В человеке присутствует частица разумного бессмертного начала.»

В своей книге „Экстрасенсы — миф или реальность“ (1989 год, Москва) А. Н. Перевозчиков пишет: „Последние исследования показали, что распределенные в пространстве и во времени физические поля человека окрашены во все цвета радуги, давая тем самым информацию о биохимических процессах его организма. Таким образом, человек простирается за пределы своего тела в виде физических полей, переливающихся различными цветами“.

Доктор филологических наук А. К. Манеев в книге „Философский анализ антиномий науки“ так характеризует различие между физиологическим и психическим в организме человека: „Физиологическое — это функция структур, которые по существу исчерпываются системой физико-химических процессов, совершающихся при наличии биополя; психическое же — функция иного уровня организма, то есть функция самого биополевого уровня, представляющая собой систему антиэнтропийных процессов отражательно-информационного, а не физико-химического, не физиологического плана“.

Из всего вышесказанного вытекают два вопроса.

1. Возможно ли существование белково-нуклеиновой жизни без влияния биополя (энергоинформационного поля)?

2. Возможно ли существование биополя без связи с физическим телом, вне его?

Подобные опыты с использованием гипомагнитных камер проводили ученые под руководством академика РАМН и РАЕН В. П. Казначеева. В результате тщательных исследований последовал вывод: «Белково-нуклеиновая жизнь без привычной электромагнитной среды существовать не может.»

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