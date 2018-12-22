Эффект Франклина: как злого врага превратить в доброго друга

Не все люди в нашем окружении относятся к нам хорошо. Но благодаря одной простой технике можно из злейшего врага сделать друга.

Впервые этот прием испробовал Бенджамин Франклин, пишет Идеономика. Бизнес-эксперт и тренер Игорь Журавлев объясняет, как работает эта техника.

Когда Франклин был уже довольно известным и влиятельным человеком, членом законодательного собрания штата Пенсильвания, его сильно беспокоила враждебность одного из коллег-законодателей. И вот что он сделал.

Он попросил соперника одолжить ему редкую книгу. Тот сразу согласился. Франклин вернул её неделей позже с благодарственной запиской.

На следующей встрече в палате представителей этот человек подошел к Франклину и впервые заговорил с ним лично. С тех пор соперники стали близкими друзьями.

Вся суть — в механизме формирования наших убеждений и чувств. То, что мы делаем, определяет то, во что мы верим.

Когда мы делаем что-то хорошее для другого человека, наш мозг автоматически начинает его считать нашим другом. Ведь не могли мы сделать что-то хорошее для плохого человека.

У каждого из нас есть механизм самосохранения, свой собственный адвокат, который обязан сохранять наше психологическое самочувствие.

Если мы кому-то сделали что-то плохое, это означает лишь одно – это плохой человек, так ему и надо. Если сделали хорошее — это хороший человек.

Поэтому, если вас кто-то недолюбливает — не спешите прекращать общение. Лучше попробуйте прием Франклина. Может и у вас получится.

А какие техники по расположению людей к себе знаете вы?

Источник: https://lifter.com.ua/