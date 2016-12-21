Джона Леннона похищали пришельцы

Культовый английский музыкант и художник Джон Леннон верил, что с самого детства вступал в контакт с представителями внеземных цивилизаций, а пару раз пришельцы даже похищали его. Этой сенсационной для уфологов новостью поделилась с журналистами британского таблоида «The Sun» Мэй Пэнг – бывшая подруга, персональный ассистент и координатор участника легендарной рок-группы «The Beatles».

Джон и Мэй восемнадцать месяцев состояли в романтических отношениях. За это время музыкант успел открыть ей тайну о своем взаимодействии с пришельцами. По словам женщины, Леннон был буквально одержим неопознанными летательными объектами и инопланетными формами жизни, однако держал эти увлечения в тайне от общественности, поскольку считал их очень личными. Если верить Пэнг, композитор рассказывал ей о том, что с самых ранних лет чувствовал себя особенным, поскольку был несколько раз похищен «зелеными человечками» и многократно видел их межгалактические корабли.

Мэй также уверяет, что 23 августа 1974 года она своими глазами видела НЛО, когда стояла с Джоном на балконе его дома в Ливерпуле. Примечательно, что в тот день неопознанный летальный объект заметили и другие люди, жившие на северо-западном побережье Англии. Девушку композитора появление «летающей тарелки» по-настоящему шокировало, однако Джон выглядел предельно спокойно, словно подобные представления были для него самым привычным делом.

Доказательства контакта Джона Леннона с инопланетянами

Доказательства веры Леннона в пришельцев находили и раньше. Например, в 1984 году он выпустил песню «Никто не говорил мне», в которой есть следующая строчка: «Над Нью-Йорком завис НЛО, но я не особенно удивлен». А в прошлом году британский уфолог Расс Келлетт купил у частного коллекционера редкий набросок на бумаге, выполненный рукой наиболее известного и почитаемого «битла». На этом схематическом рисунке можно лицезреть несколько домов, Бруклинский мост, самого музыканта, некую женщину возле него, а также «летающую тарелку». «Белые огни, красные огни», – гласят подписи певца к различным элементам инопланетного воздушного судна. Это, к слову, очень распространенное описание НЛО – такие объекты встречают почти во всех уголках Земли.

Израильский иллюзионист Ури Геллер несколько раз пересекался с Джоном, когда жил в США. Согласно словам фокусника, как-то раз Леннон поведал ему, что встречался с пришельцами-инсектоидами, похожими на огромных жуков. Это случилось в Нью-Йорке. Певец спал ночью со своей супругой Йоко Оно, и неожиданно в окне показался какой-то мистический свет. Композитор открыл входную дверь и увидел четырех высоких существ, внешне представлявших собой нечто среднее между людьми и жуками.

«Они что-то сделали со мной, – рассказывал Леннон Геллеру. – Не знаю, что именно, но с тех пор я чувствую изменения. Это не был сон, а галлюциногенами я в то время уже на баловался. Мне хотелось избавиться от присутствия этих существ, но я оказался парализован и не мог даже дышать. Это продолжалось около минуты, потом они просто исчезли, а я вернулся в свою постель и проспал весь следующий день».