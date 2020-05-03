Джек Ма: «Бедные люди терпят неудачи из-за 1 общей черты»

Бедных людей удовлетворить труднее всего.

Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка.

Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут — много не заработать.



Скажите им вложиться по-крупному, скажут что у них нет денег.

Скажите им попробовать новые темы, скажут — нет опыта.

Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело.

Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут — пирамида.

Скажите им, открыть магазин, скажут — нет свободы.

Скажите им начать новый бизнес, скажут что нет доказательств что новый бизнес пойдет.

Они имеют нечто общее:

Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадежных, как и они сами, они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета и делают меньше чем слепой.

Просто спросите их, что они могут? Они не ответят вам.

Мой вывод:

Вместо того, чтобы ваше сердце билось быстрее, почему бы просто не действовать немного быстрее; вместо того, чтобы просто пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чем вы думаете.

Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты:

“Их Вся Жизнь Проходит в Ожидании.”

— Джек Ма, основатель Alibaba

P.S. Друзья, а кто вы?

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