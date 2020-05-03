Джек Ма: «Бедные люди терпят неудачи из-за 1 общей черты»

Бедных людей удовлетворить труднее всего.
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Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка.
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Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут — много не заработать.
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Скажите им вложиться по-крупному, скажут что у них нет денег.
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Скажите им попробовать новые темы, скажут — нет опыта.
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Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело.
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Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут — пирамида.
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Скажите им, открыть магазин, скажут — нет свободы.
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Скажите им начать новый бизнес, скажут что нет доказательств что новый бизнес пойдет.
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Они имеют нечто общее:
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Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадежных, как и они сами, они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета и делают меньше чем слепой.
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Просто спросите их, что они могут? Они не ответят вам.
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Мой вывод:
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Вместо того, чтобы ваше сердце билось быстрее, почему бы просто не действовать немного быстрее; вместо того, чтобы просто пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чем вы думаете.
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Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты:
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“Их Вся Жизнь Проходит в Ожидании.”
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— Джек Ма, основатель Alibaba
P.S. Друзья, а кто вы?