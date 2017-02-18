Дух Рдейского монастыря

Есть в России загадочные места, разгадать тайну которых невозможно, даже обладая всем багажом знаний, накопленным человечеством на настоящий момент. Речь пойдет о Рдейском монастыре, расположенном в живописном и одновременно труднодоступном месте Новгородской области. Хоть сам монастырь окружен с трех сторон прекрасным Рдейским озером, путь к нему идет через непроходимые болота. Говорят, с первого раза мало кому удается достигнуть этого святого места, которое будто бы проверяет, желающего побывать там, на веру и упорство в достижении цели.

Представьте себе территорию Москвы до увеличения ее в последнее пятилетие – это около 1100 кв. км, на которых стоят дома, двигаются автомобили по многочисленным лентам дорог, шумят деревья в парках. А теперь мысленно воссоздайте территорию такого же размера, заполненную низкорослым сосняком, трясинами и кочками под зелено-коричневым мхом, разросшимся багульником и яркими ягодами клюквы – тогда перед Вашим мысленным взором наибольшее, по размеру, болото Европы, названное Рдейским.

Одна из загадок монастыря связана с легендой. В ней говорится, что место будущего монастыря было указано самим Андреем Первозванным, во время его путешествия из славного города Киева в великий город Новгород. Дойдя до озера, святой благословил это место. Из сказаний известно, что после посещения Рдеи апостолом это место долгое время считалось заповедным, да и слухи о нем шли как о привередливом, которое к себе никого не подпускает. Первые монахи пришли на Рдею в 17 веке. Затворники были уверены, что это уединенное место очень подходит для вознесения молитв. Первые постройки будущего прекрасного монастыря были возведены монахами из дерева и посвящены были преподобным Зосиму и Савватию. Спустя несколько десятилетий на территории монастыря воздвигли храм Успения и тоже деревянный. Шли годы: монастырь рос, многие строения перестраивались, после пожаров трудолюбивые монахи все возводили заново. У монастыря были удачные и трудные времена.

Несмотря на то, что Екатерина II приказала упразднить обитель, в ней продолжали жить монахи, людской поток, желающих побывать в монастыре, не прекращался ни на день, несмотря на высочайшее повеление.

По болоту проложили надежную дорогу из прочных бревен. По ней безбоязненно продвигались не только паломники, но и кареты. Следы этой гати до сих пор заметны на поверхности болот. Дорога пролегала от ближайшего поселения до самых стен монастыря.

С 1887 года монахини Рдеи занимались обучением малолетних детей. Финансовую поддержку монастырь получал от одного из представителей купеческой династии Мамонтовых – Александра Николаевича. Именно он оплатил постройку Успенского собора на территории Рдейского монастыря. Для строительства собора за пределами болота был построен завод по производству кирпичей. Иконостас собора выполнили из итальянского мрамора, напольную плитку привезли из Польши, а роспись собора и иконы создали кремлевские мастера. С демидовского завода был доставлен паровой котел, благодаря работе которого отапливался храм.

Необычная деталь постройки: алтарь ориентирован не на восток, как полагается в православных храмах, а на северо-запад. Вряд ли это было ошибкой, но тайна ушла вместе с Мамонтовым.

В 1902 году на территории Рдейского монастыря открыли новый храм, способный вместить около 800 человек! И этот храм стоял не где-нибудь в центре большого города, а в глуши, среди болот, на берегу лесного озера. Несмотря на такую удаленность, храм всегда был заполнен верующими. Многие паломники приходили из самых далеких уголков страны, чтобы побывать на месте, благословленном самим Андреем Первозванным. Верующие стремились увидеть и преклонить колени перед многочисленными святынями рдейской обители: холстяной ризой апостола Андрея Первозванного и несколькими чудотворными иконами. В 1938 году обитель была безжалостно разграблена. Долгие годы продолжаются поиски украденных святынь монастыря, но пока безрезультатно. Черные копатели, при поиске, не пожалели даже могилы.

Во время Второй мировой войны в районе Рдейского монастыря шли ожесточенные сражения. Победа в этой локальной и, казалось бы, схватке местного значения, была так важна немцам, что они выпустили специальный наградной знак. Фашистам сильно доставалось от местных партизан. Фашисты считали, что монастырь используется народными мстителями, как наблюдательный пункт: с колокольни Успенского храма можно было осматривать всю местность. Чтобы избавиться от «проблемного» монастыря, немцы заминировали всю территорию. До сих пор никто не может понять, как смог уцелеть Успенский собор, когда вокруг взрывались мины.

Чем же сегодня этот полуразрушенный храм, потерявший все свои святыни притягивает многочисленных паломников и местных жителей? Скорее всего причина в том, что территория рдейского монастыря считается местом силы, которая способна вылечить не только тело, но и душу. К тому же, это место само выбирает кого пустить, а кого и нет, и не прощает того, кто наносит ущерб монастырю. Говорят, что все, кто оставил свои «памятные надписи» на стенах обители, быстро ушли из жизни. Однажды в монастырь приехал молодой парень, чтобы исполнить предсмертную просьбу своего отца и стереть надпись со стены, которую тот сделал «на память», побывав однажды в обители.

То, что монастырь никогда не прощает вандализма подтверждает еще одна история. Однажды некий предприимчивый товарищ, приехав на машине по зимней дороге к монастырю, снял часть уникальной голубой плитки с пола храма, чтобы использовать ее для оборудования бани своей и родственника. Через месяц обе построенные бани сгорели, сам похититель тяжело заболел, а родственник получил тяжелую травму при работе с бензопилой. Только после того, как вор вернул плитку обратно в храм, здоровье его пошло на поправку.

О чудодейственной силе монастыря и сегодня слагаются легенды. Вот одна из них. Мирон увлекался полетами на мотопланере. Однажды он неудачно приземлился и получил тяжелейшую травму: врачам еле-еле удалось восстановить ему ногу, но передвигаться он мог только с помощью костылей. С большим трудом ему удалось добраться до Рдейского монастыря. Он провел в обители всего одну ночь. Вернувшись домой, несколько дней он страдал от невыносимой боли, но функция ноги в течение месяца полностью восстановилась, и он смог опять подниматься в небо на мотопланере.

Паломники, которые часто бывают на службах в Рдейском монастыре, говорят, что те, кто собирается посетить монастырь должны оставить все свои планы и расчеты дома, поскольку Рдея сама решает пускать посетителя или нет. Как выглядит отказ Рдеи? Нежелательные для Рдеи паломники либо начинают ходить кругами вокруг озера, либо человек, не понимая причины, вдруг решает вернуться с полпути обратно домой, либо на паломника нападает жуткий страх, который не позволяет продолжить путь.

Волшебная обитель разрешает войти только «своим», а потом приглашает их к себе опять и опять…

Источник: http://tainy.net/