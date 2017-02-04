Древняя цивилизация ацтеков

Америка хранит в себе множество тайн, несмотря на то, что была открыта несколько столетий назад. До прихода на эту землю европейцев, на территории континента проживали три развитые и древние цивилизации – ацтеки, инки и майя.

Ацтеки были самым многочисленным народом Мексики. Число ацтеков составляло почти полтора миллиона человек. Изначально ацтеки были кочевым племенем, которое охотилось на животных.

По легенде, в 12 веке они покинули свою мифическую родину — остров Астлан и, в конце концов, поселились у озера Тескоко. Здесь они освоили земледелие и построили город Теночтитлан. Благодаря завоеваниям правителей города, территория, на которой хозяевами были ацтеки, значительно расширилась. «Ацтеками» теперь стали называть всех носителей этой культуры. Вплоть до завоевания испанцами у ацтеков сохранялись свои традиции.

На воде, преимущественно, озерах, ацтеки сооружали искусственные островки для того, чтобы заниматься земледелием, выращивать множество различных культур. Достижения были высоки и в ремесленном деле. Также ацтеки умели делать пульке – алкогольный напиток молочного цвета, изготавливаемый из сока агавы.

Города ацтеков были четко поделены на прямоугольные участки, а народные собрания проходили, как у всех представителей древних цивилизаций на главной площади. Улицы в Теночтитлане заменяли каналы, потому что город был построен на участке земли в центре озера Тескоко. Сообщение с берегом осуществлялось при помощи дамб и мостов. Питьевая вода доставлялась в дома по водопроводам.

Самыми почитаемыми божествами у ацтеков были те, которые в той или иной степени оказывали влияние на урожай. Но самым чтимым был бог войны Уицилопочтли. Народ ацтеков верил в конец света, и для того, чтобы продлить 52-летний цикл нахождения солнца на небосклоне совершали человеческое жертвоприношение богу Уицилопочтли. Это был своеобразный религиозный обряд, жрец с помощью ножа рассекал жертве грудь и вырывал еще пульсирующее сердце окропляя кровью алтарь.

Пик развития культуры ацтеков пришелся на XIV — начало XVI вв. Главными архитектурными сооружениями являлись каменные пирамиды с усеченной вершиной. На этой вершине находился храм. Дома, где жили представители знати, облицовывались камнем. Было распространено увлечение скульптурой. Широко известны скульптуры голов из камня: «Воин-Орёл», «Голова мёртвого», «Печальный индеец». На некоторых строениях сохранились стенные росписи с изображениями божеств или воинов. Ацтеки умели делать различные украшения, мозаику, изготовляли вазы и керамику. Их культура была истреблена испанцами, во время их походов в 1519-1521 гг.

Культура ацтеков тесно связана с различными преданиями и легендами. Несмотря на то, что точно известно, где именно жили ацтеки, место, откуда они пришли, до сих пор остается загадкой. Существует легенда, что предки ацтеков появились в долине Анауак после долгого путешествия из Ацтлана.

Если верить легендам, в долине Анауак ацтеки слыли глупыми и нецивилизованными, но упорные представители этого народа стали учиться, и вскоре получили знания от всех народов, с которыми они жили. Народ, от которого они получили наибольшее количество информации, тольтеки, у ацтеков практически обожествлялись.

Традиции ацтеков, в основном, перенятые у других народов, однако мифы о сотворении мира и создании Тескатлипоки и Кетцалькоатля из их культуры никуда не исчезли.

Как и у многих империй Европы, империя ацтеков имела довольно пестрый этнический состав. Государство держалось больше на отлаженной системе налогообложения, а не на системе управления. Несмотря на большую дань, уровень жизни граждан завоеванных ацтеками городов только улучшался после их вторжения. Между городами была налажена отличная система коммуникаций. Дороги предназначались не для коней и телег, а для пеших путешествий. Благодаря хорошей системе контроля ходить из одного города в другой могли даже женщины, абсолютно не боясь за свою жизнь, а каждые десять-пятнадцать километров располагались самые первые мотели: с «кафе», «спальными местами» и, нередко, «ванными». По этим дорогам регулярно передвигались гонцы, передававшие ацтекам новости из разных городов.

Образование у ацтеков было на высоте. Дети до 14 лет учились дома. У народа существовал своеобразный устный кодекс моральных устоев ацтеков. Девочкам рекомендовалось следить за своей внешностью, однако при этом не переусердствовать с косметикой, а также во всем слушаться мужа и быть для него поддержкой в сложных жизненных ситуациях.

В 15 лет мальчики отправлялись в школу. Школы у ацтеков были двух типов. В школах первого типа юноши учились на торговцев и ремесленников, изучали историю, религию, военное дело. Все остальные школы воспитывали будущих вождей, жрецов, учителей. Некоторые источники утверждают, будто юноши имели право выбирать, в какие учебные заведения они хотят поступить.

Девушки же в школу не ходили. Читать и писать они не умели, зато мастерски овладевали домашним ремеслам и умели воспитывать детей. Одаренные дети пели и танцевали или же играли в мяч. Оба увлечения считались престижными для мальчиков и девочек.

В мяч играли не только дети, но и взрослые. Для этого они использовали большой мяч из резины. Кстати, испанское слово «уле» берет свое начало именно из этой игры, т.к. такой мяч у ацтеков носил название «олли».

Также у ацтеков существовали, так называемые, букмекерские конторы. Дело в том, что ацтеки обожали играть в мяч, а если не могли делать этого сами, ставили на команду. Поставить можно было все, что угодно: еду, богатство, наложниц и даже свободу! Тогда, в случае проигрыша ставки, человек становился рабом выигравшей команды.

По итогам ритуального матча совершалось жертвоприношение. Разные источники противоречат друг другу в том, кого же, все-таки, возносили на алтарь. Одни говорят, что жертвой становился лучший игрок команды победителей, по данным других источников игрок проигравшей команды.

Так или иначе, никто не знает, как это было на самом деле, и как в действительности жили ацтеки. Устои потомков ацтеков, живущих в наше время в центральной Мексике, мало похожи на те, что царили на этой земле в Средневековье. Как знать, может быть, совсем скоро откроются новые факты об этой удивительном и необычном народе.

Источник: http://tainy.net/