Древняя статуя Будды вдруг показалась из воды

На востоке КНР, по причине снижения уровня воды в одном из водохранилищ, вдруг на свет показалась древняя статуя Будды.

Это случилось потому, что начался ремонт ворот шлюза искусственного водоема, что привело к резкому падению уровня воды — почти на десять метров. В результате этого высеченная в скале статуя Будды оказалась на поверхности и представилась глазам изумленных местных жителей.

В настоящее время на место удивительного явления прибыли археологи, которые уже определили, что статуя Будды создана, скорее всего, в эпоху династии Мин (1368−1644), а это значит, что ее возраст может достигать четырехсот лет и более того.

Ученые также предполагают, что на дне водохранилища, то есть у самых ног статуи Будды, располагается древний храм. Поэтому сейчас исследователи уже готовят подводное оборудование, необходимое для изучения его. Остается лишь тайной то, почему до сих пор статуя Будды не была обнаружена, и каким образом был создан этот искусственный водоем, что его устроители даже не заметили древний храм со статуей – настоящая загадка, которую ученым еще предстоит разрешить.

В этой ситуации удивляет даже то, что ремонт шлюза водохранилища выполнялся и раньше, что всегда влекло за собой резкое понижение уровня воды в водоеме, однако до сего времени Будда отчего-то не желал являться людям…