Древний феномен переселение души

Торжество современной науки и тысячелетние духовные учения. Где провести черту, чтобы познать секреты «Мирозданья»? И что такое жизнь и смерть?

Жизнь – великое чудо, преисполненное тайн и загадок, неподвластных человеческой мысли. Созданы сотни философских идей и религиозных учений, написаны тысячи медицинских трактатов, открыто бесконечное множество физических законов и формул, но все это так и не дает человечеству полной картины Мира, не объясняет всех явлений, происходящих во Вселенной. В древности все необъяснимые события воспринимались человеком как проявление иррациональных, нематериальных сил. Уйдя от темного невежества, люди научились понимать физические явления и лечить тяжелые болезни. Кажется, что вот-вот настанет час, когда человеку откроются все тайны жизни и, хотя люди все еще не понимают многих загадок и секретов Вселенной, большинству мистических и необъяснимых ранее явлений нашлось логическое и рациональное объяснение.

Реинкарнация – это перевоплощение души, ее переход из одной физической оболочки в другую. В основе многих религиозных учений лежит идея о том, что помимо физического материального тела, каждый обладает сверхэнергией, душой – той «божественной искрой», что наполняет физическую оболочку. Смерть является конечным пунктом лишь для земного тела, в то время как душа, оставаясь бессмертной, переходит в другую материальную оболочку. Перерождаясь в земном мире, душа каждый раз развивается, формируя личность человека, однако всегда остается та ее часть, что, переходя из тела в тело, остается неизменной. Представления о реинкарнации человека в различных религиозных учениях отличаются друг от друга.

Большинство восточных верований утверждает, что душа имеет определенную цель, которую достигает, эволюционируя при каждом перевоплощении. Находясь в физическом теле, душа совершает светлые или аморальные поступки, тем самым или очищаясь, или понижая уровень духовности. Переходя в следующую материальную оболочку, дух заново получает возможность подняться в энергетическом плане, эволюционировать за счет тех препятствий, что преодолевает личность во время жизненного цикла.

В христианстве понятие реинкарнации существовало у катаров, которые утверждали, что душа каждого человека – эта перевоплощение Падшего Ангела, вновь и вновь приходящего в земной мир, и задача человека, живущего на земле, сквозь молитвы, благие мысли и поступки очистить нечистый дух. В Исламе дух покидает тело умершего, попадая в определенное пространство, ожидая Судного дня. По воле Аллаха в Судный день произойдет создание новых тел, в которые устремятся души. В шаманских культах душа покидает немощное и больное тело, при этом, если человек, умирая, испытывает физические муки, его душа через боль и страдания очищается и становится сильнее энергетически. Перевоплощения происходят внутри рода по кровным связям, через поколение (от деда к внуку, от бабушки к внучке).

Нередко происходят загадочные случаи, которые люди считают реинкарнацией души, однако эти же случаи можно объяснить и с рациональной точки зрения. Одним из самых частых проявлений реинкарнации является феномен, когда рожденный и подрастающий ребенок начинает говорить, думать, и вести себя так, как один из умерших родственников. Нередко бывает, что он обладает теми же увлечениями, привычками, мимикой, жестами, чертами внешности.

Сторонники иррационального мышления утверждают, что в таких случаях период времени между смертью и рождением в семье был очень коротким, и душа, еще не забывшая пройденный жизненный путь, перешла в новое тело, неся опыт и воспоминания прошлой жизни.

Сторонники рационального мышления объясняют данное явление с научной точки зрения. Так, схожие черты внешности могут просто передаться генетически, по наследству, так как речь идет о родственниках. Мимика, жесты, интонация усваиваются в ранний период детства, неосознанно считываются и копируются с людей, что находятся рядом. Возможно, что данные особенности жестикуляции и произношения были характерны не только для погибшего, но и для других членов семьи. То же можно сказать и о привычках и увлечениях, которые во многом формируются и проявляются благодаря внешней среде, окружающей индивидуума, если она была похожей в обоих случаях, то и привычки, и увлечения могут быть похожими.

Воспоминания о событиях из жизни умершего могут быть следствием «наведенных воспоминаний», когда родственники постоянно рассказывают о тех или иных событиях из жизни умершего, а ребенок, запоминая их на подсознательном уровне, начинает воспринимать как свои. Также существует психическое расстройство «криптомнезия», при котором прочитанный текст, увиденный фильм, фото, воспринимаются человеком как пережитый собственный опыт.

Следует отметить, что иногда необычные явления, происходящие в жизни, не могут найти рационального научного обоснования. Так, например, известны случаи, когда после тяжелых черепно-мозговых травм, многих месяцев в реанимации, человек, очнувшись, абсолютно забывал родную речь, при этом начинал говорить на иностранном, не знакомом до сего момента языке. Иррационалисты, признающие феномен реинкарнации, объясняют это явление тем, что в прошлой жизни душа этого человека жила в другой стране там, где говорят на данном языке. Во время пребывания человека на грани жизни и смерти, его душа вспомнила забытый язык, в то время как мозг, получивший травму, забыл родную речь. Материалисты же утверждают, что иностранный язык появился вследствие внезапно активировавшегося участка мозга, отвечающего за освоение иностранных языков, однако они не могут дать ответ, где и каким образом мозг мог усвоить чужой язык на уровне носителя.

Какой стороны придерживаться, каждый человек решает сам. Верить ли только точным наукам и формулам или не побояться прикоснуться к миру, находящемуся по ту сторону реальности? На протяжении веков люди пытаются дать ответ на этот вопрос, но Истина, как обычно, где-то посередине…