Древние познания в лекарственных препаратах удивляют

Ученые на основании археологических находок делают выводы, что в древности люди обладали немалыми познаниями в лекарствах. Например, исследователи из Дании расшифровали уникальный манускрипт Древнего Египта, в котором рассказывается, как в то время лечили больных.

Удивляет в этом плане то, что древние египтяне использовали в своей медицинской практике кровь летучих мышей и бычий жир – препараты, которые современная фармакология практически не применяет. При этом медики Древнего Египта успешно делали операции даже на черепе, и пациенты не испытывали боли и не умирали.

Датчане до сих пор в недоумении, каким образом древние египтяне имели такие обширные познания в медицинских препаратах, ведь тогда не существовало такой высокоразвитой фармакологической индустрии, как сегодня, более того, древние жители Земли каким-то образом безошибочно выбирали для этих целей естественные продукты, не используя химию, на которую современные медики имеют все большие нарекания.

Датчане, например, сделали вывод, что египтяне того времени на основании крови летучих мышей и бычьего жира могли производить уникальное обезболивающее, недоступное современной медицине. Откуда, спрашивается, древние люди черпали подобные знания?..

А вот исследователи Королевского колледжа Лондона на основании одного из папирусов Древней Греции (найден при раскопках города Оксиринкос в Египте) определили, как греки того времени боролись с похмельным синдромом. Дело в том, что в этой стране винопитие процветало, что не могло не сказываться на здоровье любителей хмельного, особенно на другой день после чрезмерного возлияния.

Так вот в трактате, посвященному этой теме, говорится, что в Древней Греции любые лекарственные препараты, в том числе и от похмелья, использовались в сочетании с обращением к высшим силам. Например, наутро после сильного возлияния греки одевали ожерелье из лавровых листьев, на которых были начертаны специальные магические знаки. И, наверное, это помогало куда лучше, чем современные таблетки, типа аспирин, не говоря уже о бесполезном зорексе и ему подобным лекарствам…

Как утверждает Генри Бенджамин, специалист по античной медицине, древние греки умели успешно лечить многие болезни, при этом уникальное сочетание различных лекарственных трав у них в обязательном порядке подкреплялось божественным настроем, верой, что только боги могут помочь освободиться от тех или иных недугов. Современная медицинская практика полностью отвергает такой духовный подход к лечению, отчего мы можем наблюдать бессилия медицины, которое проявляется в первую очередь в том, что даже самые чудодейственные медицинские препараты уже вскоре становятся бесполезными, поскольку микробы вырабатывают против них иммунитет. И фармакологам приходится придумывать все новые и новые лекарства. Причем эти химические препараты, как говорится, одно лечат в нашем теле, а другое калечат. А вот в древних Греции и Египте, судя по всему, столетиями и даже тысячелетиями лечили одними «волшебными» средствами, не забывая о том, кто их дал людям. И проблем с лекарствами не существовало…