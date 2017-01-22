Древнеславянский гороскоп: кто из языческих богов наделил вас силой?

Мудрость наших предков передавалась из уст в уста на протяжении тысячелетий. Они верили в языческих богов и почитали их как покровителей.

Собрав древнеславянский эпос, мы получили то, что сейчас называется языческим гороскопом. Узнайте, кто ваш древний покровитель.

МОРОЗ

(24 декабря – 30 января)

Люди, родившиеся в этот период, находятся под покровительством Чернобога и его верного слуги Мороза. Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) – сильный и немного вредный повелитель зимнего холода. Он не любит нытиков и слабых духом. Именно поэтому его подопечные люди целеустремленные и очень собранные. Они практичны и трудолюбивы, ценят материальные блага, которыми Морозко их щедро снабжает.

Эти люди обладают холодным и расчетливым умом, одарены и порою немного высокомерны. Мороз ценит и уважает своих предков, интересуется традициями и сохранением своего рода. Человек-Мороз – твердый и великодушный: он может долго не обращать внимания на своих обидчиков, не размениваться по пустякам, но если его вывести из себя, его врагам не позавидуешь!

ВЕЛЕС

(31 января – 28 февраля)

Людям, родившимся в феврале (этот месяц в старину назывался сечень), покровительствует бог-медведь Велес. Его принято было считать богом охотников, богатства и хозяйской мудрости.

Люди Велеса беззаботны и удачливы, они странным образом сочетают в себе безрассудство и глубокую мудрость. Эти страстные и пылкие любовники могут обаять кого угодно, ведь они видят человека насквозь.

МАКОШЬ

(1 — 31 марта)

Людям, рожденным в марте (древнеславянский сухий) покровительствует жена Велеса – Макошь. Эта древнеславянская богиня судьбы, плодородия и семейного очага олицетвряет в себе все то же, что и ее супруг Велес. С той только разницей, что характеристика этого знака менее выражена. В отличие от немного взбаламошенных февральских людей, люди Макоши более домашние и чувствительные.

Они самоотверженно служат своим близким. День Макоши – пятница, ее металл – серебро,

ЖИВА

(1 — 30 апреля)

Людям, родившимся в этом месяце, покровительствует Жива – божество плодородия, юности и красоты. Женщинам, родившимся в этот период, очень повезло, так как Жива наделяет их грацией, изяществом и особыми женскими чарами.

Люди-Живы обладают очень сильной интуицией и имеют способности к медицине и исцелению. Физически эти люди очень хрупкие и ранимые, однако у них есть большая сила духа.

ЯРИЛА

(1 — 14 мая)

Люди, родившиеся в первой половине травня (мая), живут под покровительством бога Ярилы. Этот вспыльчивый, сильный и упрямый бог покровительствует труженикам, богатырям и воинам. Его люди – лидеры и максималисты, всегда и во всем стремящиеся к победе.

В гневе они страшны, но душа у них добрая, они любят жизнь изо всей силы и берут от нее максимум.

ЛЕЛЯ

(15 мая — 2 июня)

Леля – богиня девичей любви, красоты и счастья. В отличие от Мокоши, она никогда не изображалась как хранительница очага или быта. Эта девушка – дитя природы. Она оберегает влюбленных и одаривает своих подопечных прекрасным чувством юмора и обаянием. Они влюбчивы, добры и умны. Символ лели – береза, металл – серебро.

ИЗОК

(3 июня — 6 июля, кроме 24 июня)

Изок в переводе с древнеславянского означает «кузнечик», именно так наши предки назывался месяц июнь. У этого месяца есть целых два покровителя: людьми, рожденными в период с 2 по 12 июня, повелевает богиня Кострома – жена и сестра Купалы, покровительница плодородия и лета. Дети Костромы – находчивы, общительны и необычайно талантливы. Они любопытны и предпочитают жить одним днем. Ум их блистательный, но характер немного двойственный и неустойчивый.

С 13 по 6 июля наступает период Додолы – богини лета, молодости, песен и веселья. Люди, рожденные под ее покровительством, подвижны, наивны, беззаботны и немного ленивы. Тем не менее, им всегда везет. Им нужен наставник и учитель, который бы дисциплинировал и направлял их энергию в нужное русло.

День Ивана Купалы

(24 июня)

День Купалы – особенный. Покровитель лета, цветов и огня наделил своих детей мягким и добрым характером. Эти люди нежны и ласковы, они ценят домашний уют, род и традиции. Они прирожденные философы, склонные к самоанализу и поиску глубинного смысла. Их очаровывает мистика, страшные сказки и скрытый смысл жизни. Несмотря на некую сентиментальность, это довольно практичные и хозяйственные люди. Тем не менее, им не следует стремиться к богатству, их счастье в простоте и естественности.

ЛАДА

(7 — 31 июля)

Старинное название июля – червень. Покровительницей этого месяца является Лада – богиня-мать, покровительница всего живого и хранительница домашнего очага. Не удивительно, что люди, родившиеся в этот период, также любят домашний уют и умеют создать атмосферу заботы, красоты и комфорта всюду, где появляются. Они страстны и немного капризны, за их любовь нужно сражаться. Женщины-Лады очень артистичны и талантливы. Мужчины же очень обаятельны и самоуверенны.

ЗАРЕВ

(1 — 28 августа)

Месяцем летних гроз неспроста является Перун – бог грома и молний. Величественный и царственный, он наделяет своих подопечных теми же чертами характера. Они умеют произвести впечатление, любят быть в центре внимания и требуют уважения к себе. Это отличные руководители, они могут взвалить на себя бремя трудностей своих близких, великодушно простить обиды и щедро наградить своих друзей. Они заботятся о слабых и защищают справедливость. Излишняя гордость порой мешает им в жизни, но их целеустремленность помогает достичь высот в любом деле.

СЕВА

(29 августа – 13 сентября)

Сева – богиня-кормилица. Она повелевает дождями и плодовыми деревьями. Дети Севы покладисты, приветливы и неконфликтны. Они очень чутки и отзывчивы, стремятся к гармонии и покою. Возможно, поэтому их немного пугает все новое. Они – консерваторы, немного недоверчивы и тревожны.

РОЖАНИЦА

(14 – 27 сентября)

Рожаницу принято считать девой жизни. Люди, рожденные под ее покровительством, обладают тонкой интуицией и стремлением к гармонии и красоте. Эти эстеты, немного капризные и нерешительные, имеют большой талант к искусству и творчеству. Они достаточно обаятельны и общительны.

СВАРОЖИЧ

(28 сентября – 15 октября)

Люди, родившиеся в этот период, издавна считались Сварожичами, детьми Сварога – бога земного огня, войны и побед. У них с детства развита тяга к искусству и ремеслу. Их таинственная и немного грустная улыбка выдает в них тонкую, наблюдательную натуру. Они становятся хорошими деятелями науки и культуры, хотя первая часть жизни проходит у них под знаменем борьбы и сражений. Достигнув своих целей, они могут спокойно наслаждаться обретенным богатством и статусом. В браке Сварожичи идеалисты.

МОРЕНА

(16 октября — 8 ноября)

Морена — богиня мертвой воды, увядания и разложения. В людях, которым она покровительствует, есть некая страшная сила. Они упорны, умеют оставаться хладнокровными даже в самых тяжелых жизненных ситуациях. Их влечет игра со смертью, противоборство добра и зла, может быть, именно поэтому они становятся хорошими медиками, реаниматологами и хирургами.

ЗИМА

(9 — 28 ноября)

Люди Зимы очень своевольны, они не желают подчиняться общим законам. В своих поступках они опираются на более глубокие законы морали и порядочности. Это скептики, которые пытаются найти во всем истинный смысл. Зимние люди видят мир как противоборство черного и белого, добра и зла, у них обостренное чувство справедливости. Они любознательны и часто увлекаются мистикой, потусторонними мирами, стремятся познать неизведанное. В семейной жизни они очень терпеливы и заботливы.

КАРАЧУН

(29 ноября — 23 декабря)

Покровитель этого месяца – подземный бог Карачун. Он темный, грозный и холодный. Детям Карачуна свойственно уходить в мир грез: они любят предаваться фантазиям, грезят путешествиями и дальними неизведанными странами. У них большой талант к языкознанию и поэзии. Они постоянно стремятся занять себя чем-то.

В общении они немного скованны, угрюмы и замкнуты, но стоит им раскрыться, как окружающие узнают их артистичный талант: они становятся отличными пародистами, сыплют язвительными шутками и веселятся. Но в их душе всегда живет глубокая грусть.