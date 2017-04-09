Древнеславянская экспансия

Свежий взгляд на историю, обнаружение неизвестных доселе артефактов и культур, современные открытия в естествознании дают нам возможность по-другому осмыслить и пересмотреть историю древних славян. Удивительное дело – основные труды и положения истории наших народов писались и формулировались отнюдь не его представителями. Вся современная история славянского мира, её краеугольный камень, были созданы не более 200 лет назад немецкими историками. Естественно, со временем они корректировались и уточнялись, но общий подход оставался неизменным.

Согласно этому подходу, славянские племена появляются как бы ниоткуда примерно полторы тысячи лет назад. Они заселяют территории, от Балтийского до Черного морей, освободившиеся от населявших их кочевых или лесных племен. Как правило, многие вопросы при этом опускаются или на них не заостряется внимание. Но главный вопрос остаётся без ответа – откуда появились предки самой большой этнической европейской группы (насчитывающей более 300 миллионов человек), какова их подлинная история?

Анализируя открытые совсем недавно исторические факты, можно сделать предположение, что на самом деле история славян насчитывает не менее пяти тысячелетий, и представители этого этноса были расселены по всей Ойкумене; их культура оказала громадное влияние на другие цивилизации, заложила основу быта не одного народа.

Следы славянской культуры находят в самых неожиданных местах. Найденные не более трёх десятков лет назад в Челябинской области городища по своему устройству повторяют центры древних городов Эллады и Рима, только появились они задолго до своих знаменитых аналогов. Так древний город Аркаим по приблизительным оценкам насчитывает около четырёх тысяч лет.

В тех же районах обнаружены гигантские мегалитические конструкции, занимающие огромные площади. Остатки огромной обсерватории состоят из вытесанных гранитных и базальтовых глыб массой более 20 тонн, а занимаемая ею площадь примерно в сотню раз больше площади легендарного Стоунхенджа. Возраст обсерватории сопоставим с возрастом того же Стоунхенджа, что может означать схожесть идей архитекторов того времени. В районе Уральских гор обнаружена гигантская мастерская со следами плавления меди. Рисунки на стенах мастерской несут в себе следы славянской культуры и славянского символизма. Датировка рисунков составляет примерно десять тысяч лет до нашей эры, однако подобные мотивы и стиль изображения внезапно обнаруживаются и в совершенно противоположных районах нашей планеты – например, в пещерах Австралии и Алжира.

Возможно, что история наших далёких предков идет с гораздо более ранних времён, чем говорят западные историки. Не исключено, что древние славяне имели государственный строй задолго до того, как к нему пришли цивилизации Средиземноморья. Если это так, то они, скорее всего, обладали знаниями, надолго опередившими свою эпоху. Они могли быть основателями современной европейской цивилизации.

Давно уже известно, что прошлое славян тесно переплетено с древним народом этрусков. Этот народ, являющийся также славянским, пришел на землю Италии с территории западной России или Белоруссии. Этруски были высокоразвитой цивилизацией, мало того, их обычаи и взгляды на жизнь коренным образом отличались от взглядов их соседей, например, римлян. Большинство достижений древнего Рима – от цифр и законов до бронзовых скульптур и водопровода были скопированы римлянами и дошли до нас, как их творения. Сами же этруски исчезают из истории внезапно, как и появляются – не осталось никаких доказательств гибели их от войны, стихийного бедствия или болезни.

Однако, несмотря, на это, сохранилось огромное количество письменных свидетельств, оставленных самими этрускам. Ни древние римляне, ни их потомки даже не пытались перевести эти записи. «Этрусское не читается» – такой афоризм существовал еще в римских учебных заведениях, и из них он плавно перетек в Средневековье. Однако, в конце 19 века польский филолог Фадей Воланский смог расшифровать тексты этрусков и показал, что их язык был очень схож со славянскими, а используемый алфавит по сути напоминал прообраз кириллицы. Это ли не доказательство общности этносов? Таким образом, можно смело утверждать, что славянская цивилизация определенно имела влияние на происхождение цивилизации современной Европы.

Но и не только Европы! Существует немалое число свидетельств проникновения славянской культуры и символики на территорию Америки и южной части Тихоокеанского бассейна. Если появление в раскопках узоров и орнаментов, свойственных славянской культуре, можно было объяснить похожими элементами из индуизма, то чем можно объяснить многочисленные открытия древнеславянских идолов? Современная наука не может дать убедительных ответов.

Есть ещё один интересный факт. Многие современные сельскохозяйственные культуры, не произрастающие в Старом Свете, были привезены в него испанскими и английскими колонизаторами. К ним относятся картофель, подсолнечник, кукуруза и пр. Однако, существовали растения, возделываемые исключительно индейцами и славянами. К ним относится, например, амарант, имеющий славянское название «щирица». Эта зерновая культура попала в Западную Европу также из Америки, хотя, в восточной её части она возделывалась с незапамятных времен. Более того, согласно верованиям ацтеков или инков, амарант был дарован им белыми бородатыми богами. Теми самыми богами, каменные изваяния которых находят в различных уголках Северной и Центральной Америки. А совсем недавно подобные изваяния были обнаружены на побережье Манхэттена.

«Контролирующий прошлое управляет будущим» – эта Оруэлловская цитата как никогда актуальна сейчас, в информационную эру. Народы, у которых забыты деяния их великих предков, не достигнут многого. Пора пересмотреть архаические взгляды на историю, чтобы понять, кто мы и к чему идём…

Источник: http://tainy.net/