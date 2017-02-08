Древнейшие постройки на Луне заставляют задуматься

Популярный уфолог Интернета, позиционирующий себя на видеохостинге YouTube под ником Streetcap1, которого в конце прошлого года российские кинематографисты документальных проектов даже пригласили на съемки фильма про Марс, продолжает выкладывать в Сеть видеоролики, доказывающие, что на Луне кто-то есть.

Или, по крайней мере, был, поскольку уфолог постоянно находит на естественном (а естественном ли?) спутнике Земли какие-то строения, явно неземного происхождения. Впрочем, если обратиться к свидетельствам американских астронавтов, летающих на Селену в конце прошлого века, Луна, как сказал чуть позже всех этих экспедиций Вернер фон Браун, занята, и эти внеземные силы куда могущественнее, чем мы могли себе представить.

То есть на спутнике, который многие исследователи-уфологи воспринимают как огромную базу (пустотелую — это уже доказано) инопланетян, некогда (много тысячелетий назад) пригнанную к Земле с целью изучения или колонизации нашей планеты (в том числе, возможно, для проведения генетических экспериментов), американцы столкнулись с явным сопротивлением хозяев этого космического тела-корабля. Не удивительно, что дотошный Streetcap1 постоянно находит на Луне то, что там, если опираться на выводы наших ученых-ортодоксов, быть никак не должно.

Вот и очередной видеоматериал уфолога вновь нас отправляет к каким-то странным построениям на поверхности Селены, которые в очередной раз доказывают, что инопланетные цивилизации гораздо ближе к нам, чем мы предполагаем.

Многие уфологи, пристально следящими за подобными материалами, считают, что Луна некогда была заселена одной из высокоразвитых земных цивилизаций, скажем, жителями Атлантиды. И все эти лунные полуразвалившиеся постройки – следы той цивилизации, сохранившиеся куда лучше, чем на Земле.

Другие исследователи полагают, что на Луне испокон веков базировались инопланетяне, и даже сам спутник – это их большой корабль-база. А постройки на поверхности нужны пришельцам, видимо, для каких-то временных задач, потом они их забрасывают, заставляя землян — сегодняшних исследователей Луны ломать голову – что это такое? Если опять обратиться к свидетельствам американских астронавтов, побывавших на Луне, скажем, Амстронга, Шмитта, Сернана и так далее, то получается, что спутник Земли до сих пор заселен. Однако полуразвалившиеся постройки, которые мы видим на видео (смотрите ниже), просто не могут быть действующими зданиями и сооружениями. Получается, что это все-таки следы прежней активности пришельцев, возможно, даже марсиан, которые, согласно косвенным доказательства, некогда посещали нашу Землю.

И заметим, никто из уфологов даже не усомнился в подлинности нового видеоролика Streetcap1, как не вызывают сомнения и все его предыдущие материалы о Луне, Марсе и так далее. И тут даже дело не порядочности самого автора (любой исследователь может просто ошибаться), а в обилие подобных фантастических материалов о Луне, доказывающих, что спутник Земли занят, заселен, и потому стоит ли землянам подходить к освоению (колонизации) его с прежними мерками и прежними представлениями о безжизненности Селены.

Источник: esoreiter.ru