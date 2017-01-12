Древнеегипетский культ Богини-Кошки набирает силу в России

Пути человека и кошки пересеклись на заре одной из древнейших цивилизаций. Ревниво охраняемые жрецами от умов непосвященных, канули в лету многие мистические тайны Древнего Египта. Однако, священная кошка, воплощающая бессмертную божественную мудрость и любовь, в самой своей сущности сохранила и пронесла хека (древнеегипетскую магию, прим. ред.) через века.

Божественная кошка жила при храмах и великодушно принимала дары. В её честь тлели благовония, звучали систрумы, и отмечались роскошные фестивали, где веселящие напитки по количеству своему сравнивались с полноводным Нилом. Жрицы Баст (богиня-кошка Баст — считалась Богиней радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага, прим. ред.) отличались редкими талантами и неземной красотой, а жрецы были приближенными фараонов.

«Кошка таинственна, загадочна и близка ко всему, что не дано постичь человеку. Она — душа древнего Египта… Сфинкс — ее двоюродный брат, и они говорят на одном языке, но кошка древнее Сфинкса и помнит то, что тот уже позабыл» — так писал в рассказе «Кошки Ултара» американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт.

И даже когда древнеегипетская цивилизация начала клониться к закату, кошка не утратила своей исторической роли. Она вдохновляла Беренику Кириенскую (супруга Птолемея III Эвергета, третьего правителя Эллинистического Египта, прим. ред.), чьи волосы сплелись в звездную косу на ночном небе. Кошка возлежала на коленях мусульманского пророка и неприкосновенной входила в мечеть. В колеснице скандинавской Фрейи она приветствовала храбрых воинов в Вальхалле, а у ног славянской Макоши следила за нитями судеб людей.

Какова же сакральная роль кошки в XXI веке? Она – бессмертный демиург, оставивший отпечатки своих лап на страницах истории. Она – современный идол, захвативший интернет.

Множество людей, относящих себя к самым различным конфессиям, все еще поклоняются древнеегипетской Богине: приносят вкусные дары своим домашним питомцам, любуются на милые котокартинки во всемирной сети, жертвуют деньги на зоозащиту и благотворительность. Множество людей чувствуют себя счастливыми, живя в согласии с постулатами Бастет, сокровенной кошачьей мудростью.

Кошка олицетворяет любовь, жизнь и свободу. Культ её, сохранившийся до наших дней, живёт и процветает как виртуально, так и в реальности.

– Мы проводим исследовательскую и аналитическую работу, реконструируем древние обычаи и ритуалы, справляем праздники Баст и Сехмет согласно адаптированному древнеегипетскому календарю-гороскопу – говорит жрица Бастет Людмила Пругло. – Мы боремся за права животных, защищаем и оберегаем воплощения Богини, поддерживаем кошачьи приюты.

Бастет – Богиня веселья и музыки, и Культ её также вдохновляет и популяризует тематических творцов всех сфер: поэтов, писателей, мастеров, художников и музыкантов. Наша вера — для людей талантливых, неординарных, одаренных чувством юмора и открытых Вселенной.

Бастет – покровительница женщин и детей, Богиня нерадикального феминизма и свободы выбора. Бастет – Богиня любви, объединяющая сердца и души, исцеляющая от одиночества.

Вне всяких сомнений, развитие культа Кошки в России не только внесет новые яркие краски в отечественную эзотерическую палитру, но и в корне изменит наш взгляд на тех, кто многие века живет с нами рядом, о ком мы еще так мало знаем… И чей будущий Храм точно станет местом паломничества тех, кого кошка многому научила, кому дарила тепло и нежность, кого защищала и исцеляла…