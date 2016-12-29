Дремлющий супервулкан: Центр Европы может взлететь на воздух

В районе Неаполя в Италии в любой момент может произойти извержение вулкана: давление газов под Флегрейскими полями в любой момент может достигнуть критического значения.

В журнале Nature сообщается, что извержение некогда находившегося здесь вулкана, крупнейшее из извергавшихся в последние 200 тысяч лет в Европе, вызвало переселение неандертальцев в восточную часть Средиземного моря около 40 тысяч лет назад.

Нарастающую активность Флегрейские поля демонстрируют с 1950 года. В этой густонаселенной местности на берегу залива Поццуоли лава подходит настолько близко к земной поверхности, что земная твердь буквально плавает на ней, совершая вертикальные колебания — брадисейсмы.

За последние 15 лет ученые наблюдали увеличение частоты событий, связанных с поднятием, нагреванием и выбросом газов, скрытых под кальдерой — котловиной, оставшейся после обрушения и эрозии стенок вулкана.

Компьютерное моделирование позволило заключить, что давление газов в магме под дремлющим супервулканом приближается к своему критическому значению. Конкретных сроков пробуждения вулкана авторы исследования не называют. Однако жителям этого района Италии приходится постоянно следить за сообщениями вулканологов и быть всегда готовыми к эвакуации.