В античные времена монархи для утверждения неоспоримости своего права властвовать объявляли себя сыновьями верховного в пантеоне господствующей религии бога. В Средние века европейские правители вели свою родословную от римских императоров (в частности, Иоанн Грозный — от Октавиана Августа). Ныне в ведущих странах мира превалируют демократические формы правления. Однако неписаная традиция не нарушается. К примеру, газета «Завтра» опубликовала генеалогическое исследование российского ученого Алексея Нилогова. Из него следует, что новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп является потомком князя Рюрика, которого считают основателем Русского государства.

«Высокородный» Обама

Дональд Трамп — потомок Рюрика Варяжского?! Собственно говоря, исследователи генеалогических древ не видят в этом факте ничего сенсационного. Им давно известно, что американские президенты — дальние родственники европейских королевских особ. Более того, в 2015 году 12-летняя Бридж-Анн де Авинон, ученица христианской школы Монте Виста в Уотсонвилле (Калифорния, США), составила обширное генеалогическое древо, для чего ей пришлось пересмотреть около 500 тысяч имен, и установила, что все американские президенты, за исключением Мартина Ван Бюрена, являются потомками английского короля Иоанна Безземельного. В том числе и Барак Обама, который, как ни странно, самый высокородный в этой компании. Благородным происхождением он обязан своей матери Энн Данхэм. Обама также является потомком Рюрика по женской линии в 35-м колене. Помимо этого, в его предках числятся шотландский король Вильгельм I и английский монарх Эдуард I (которые тоже родня князю-варягу). Вот такой генеалогический клубочек!

По мнению Алексея Нилогова, генеалогическое древо Барака Обамы выглядит так.

Рюрик Варяжский, великий князь новгородский (830-879)

Игорь, великий князь киевский (877-945)

Святослав I, великий князь киевский (?-973)

Владимир Святой, великий князь киевский (?-1015)

Ярослав Мудрый, великий князь киевский (980-1054)

Анна Ярославна, королева Франции (1036-1089)

Филипп I, король Франции (1053-1108) Людовик VI Толстый, король Франции (1081-1137)

Людовик VII Молодой, король Франции (1120-1180)

Алике Французская, графиня Вексена (1160-1213)

Мари, графиня де Понтье (1199-1250) Хуана де Данмартин, королева Кастилии (1220-1279)

Элеонора Кастильская, королева Англии (1241-1290)

Елизавета Рудланская, графиня Херефорд (1282-1316)

Уильям де Богун, 1-й граф Нортгемптон (1312-1360)

Элизабет де Богун, графиня Арундел (1350-1385)

Элизабет Фицалан, герцогиня Норфолк (1366-1425)

Элизабет Уингфилд, герцогиня Норфолк (1402-1491)

Элизабет Брэндон (Уингфилд)

Маргарет Элеанор Мэннинг (Брэндон) Джон Мэннинг из Дауна Джордж Мэннинг Феб Уитерс (Мэннинг)

Мэри Блумфилд (Уитерс)

Мэри Данхэм (Блумфилд)

Бенджамин Данхэм

Джонатан Данхэм

Самуэл Данхэм

Якоб Данхэм

Якоб Макки Данхэм

Якоб Уильям Данхэм III

Ральф Уолдо Эмерсон Данхэм

Стэнли Армор Данхэм

Доктор Стэнли Энн Данхэм

Барак Обама, 44-й президент США

Но вернемся к Дональду Трампу. Нилотов утверждает: «Родственные связи Трампа и Рюрика основаны на нескольких женских линиях. Речь идет не о прямом родстве по мужской или женской линиям, а о смешанном». Тем не менее Рюрик — действительно предок Трампа в 36-м поколении, о чем свидетельствует нижеприведенная генеалогическая схема.

Рюрик, великий князь новгородский Игорь, великий князь киевский

Святослав I, великий князь киевский Владимир Святой, великий князь киевский

Ярослав Мудрый, великий князь киевский

Анна Ярославна, королева Франции Филипп I, король Франции

Людовик VI Толстый, король Франции

Петр, император Константинопольский (1128-1183)

Алике де Куртене (1160-1218)

Изабелла Ангулем де Тайллефер (1188-1246)

Генрих III, король Англии (1206-1272)

Эдуард I Длинноногий, король Англии (1239-1307)

Эдуард II, король Англии (1284-1327)

Эдуард III, король Англии (1312-1377)

Джон Гонт, герцог Ланкастерский (1340-1399)

Джон Бофорт, 1-й граф Сомерсетский (1373-1410)

Джоанна Бофорт, королева Шотландии (1404-1445)

Джон Стюарт, 1-й граф Атолл (1440-1512)

Элизабет Стюарт

Элизабет Гордон, графиня Сазерленд (1509-1564)

Александр Гордон, 12-й граф Сазерленд

Джейн Гордон, леди

Дональд Маккей, первый лорд Рилей Анна Монро

Изабелла Маккей

Александр Маккей

Роберт Маккей, арендатор из Хэлм-дэри

Ансез Маккей, арендатор из Кинлочбеа Мэри Маккей

Дональд Маклауд, из Уайтфилда, недалеко от Тюрсо

Екатерина Маклауд

Александр Маклауд

Малкольм (Калам) Маклауд

Мэри Энн Трамп (Маклауд)

Дональд Трамп, 45-й избранный президент Соединенных Штатов

Таким образом, родство Дональда Трампа с Рюриком Варяжским идет от Анны, дочери Ярослава Мудрого, которую отец, укрепляя связи с европейскими правителями, в 1051 году выдал замуж за французского короля Генриха 1. Она родила сына, ставшего впоследствии королем Франции Филиппом I. Через потомство Филиппа I и прослеживается родственная связь между династией Рюриковичей и династией Капетингов, приводя по генеалогической цепочке к 45-му президенту США — Дональду Трампу.

И это далеко не все. Родственные связи Рюрика и Трампа прослеживаются через династию Стюартов. В 1146 году великий князь киевский Мстислав Владимирович выдал дочь Евфросинью за венгерского короля Гезу II. Их сын впоследствии стал королем Белой III. Далее родословное древо выглядит так.

Бела III, король Венгрии (1148-1196)

Андраш II, король Венгрии (1176-1235)

Юлан, принцесса венгерская (1219-1251)

Изабель, принцесса арагонская (1243-1271)

Филипп IV, король Франции (1268-1314)

Изабель, принцесса французская (1292-1358)

Эдуард III, король Англии (1312-1377)

Джон Гонт, герцог Ланкастерский (1340-1399)

Джон Бофорт, 1-й граф Сомерсетский (1373-1410)

Джоанна Бофорт

Джон Стюарт, 1-й граф Атолл



И далее идет полное совпадение с предыдущим генеалогическим древом. Через родство со Стюартами Трамп является потомком Рюрика в 37-м колене.

Еще одна линия, связывающая Трампа с Рюриком, идет от великого киевского князя Изяслава Ярославина. В 1104 году его сын Святополк II выдал дочь Пред-славу за венгерского принца и короля Хорватии Альмоша. Их сын, будущий король Венгрии Бела II, также породнился со Стюартами. Согласно этой генеалогической схеме Трамп — потомок Рюрика в 38-м колене.

Вообще, генеалогия — довольно забавная штука. Если как следует покопаться в пыли веков, можно с удивлением обнаружить, что непримиримые противники Дональд Трамп и Хиллари Клинтон являются родственниками, правда, очень-очень дальними. И оба они — родня Бараку Обаме. Такие вот семейные разборки.

В очереди за короной

Так что же получается? Дональд Трамп, будучи потомком Рюрика Варяжского, вполне может претендовать на корону Российской империи? Спешим успокоить особо нервную публику: это вряд ли. Во-первых, в мире найдется немало более родовитых Рюриковичей, стоящих в очереди за этой короной далеко впереди Трампа (да и самому Дональду она вряд ли нужна — в Америке дел выше крыши). Во-вторых, есть большое сомнение в том, мог ли претендовать на российскую корону и сам Рюрик.

Прежде всего надо разобраться, что из себя представлял этот легендарный князь. Согласно «Повести временных лет», Рюрика пригласил в Старую Ладогу правитель этой земли Гостомысл, на старости лет оставшийся без наследника мужеского полу. Дочь Гостомысла была выдана замуж за славянского князя, правившего на острове Руян в Балтийском море (нынешний Рюген). Рюрик — сын этой княгини и, следовательно, внук Гостомысла, чистокровный славянин по обеим линиям. Скандинавом его считают из-за неправильной трактовки слова «варяг». Варяг — воин вольной славянской дружины, то же самое что викинг. Но не надо путать викинга с варягом. Занимались они одним и тем же, но национальная принадлежность — разная.

Рюрик правил в Старой Ладоге. Сведения о его потомстве смутны и недостоверны. Киевские князья начиная с Игоря, скорее всего, родственными узами с Рюриком не связаны. Тем более легендарна генеалогическая линия московских князей. Очевидно, Иоанн Грозный такая же родня Рюрику, как и римскому императору Октавиану Августу.

А впрочем, ученые считают гипотезу о том, что все люди являются потомками одной-единственной пары (согласно Библии Адама и Евы), вполне вероятной. Так что все мы — родня, все люди — братья (а некоторые даже и сестры).