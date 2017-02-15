Доказано научно: 9 вещей, которые должны быть в каждом доме

Желтые или зеленые стены

Из всей цветовой палитры именно эти два цвета дарят ощущение счастья. Не хотите красить всю квартиру в желтый или зеленый? Сделайте акцентом одну из стен на кухне или в гостиной.

Кстати: согласно тому же исследованию, проводимому Амстердамским Свободным Университетом, у детей и взрослых сильно отличается восприятие цвета на эмоциональном уровне. Дети, например, посчитали самым «счастливым» цветом — голубой, затем красный и лишь на третьем месте желтый цвет. А самым печальным цветом — белый.

ВАНИЛЬНЫЕ СВЕЧИ

В течение 20 лет International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) проводил исследования, изучая свойства запахов и ароматов и их влияние на наше настроение. Победила ваниль. Ее запах оказался самым расслабляющим. Аромат ванили дарит позитивные эмоции и ассоциируется со спокойным умиротворенным состоянием. Так что зажигайте ванильные свечи, и в вашем доме будут царить покой и безмятежность.

Свежие цветы

Несмотря на то, что цветы в холодное время года стоят довольно дорого, и многим их покупка кажется пустой тратой денег, доказано, что присутствие цветов в доме вызывает счастливые эмоции и повышает уровень эмоциональной удовлетворенности. Так что купите для себя хотя бы маленький букетик тюльпанов или веточку багульника.

Сентиментальные фото

Если на вашем столике у кровати еще не стоят семейные фотографии, обязательно поставьте. Как показывают исследования University of Portsmouth, почти всем нравится смотреть на свои старые снимки, где запечатлены самые лучшие моменты, а сами мы выглядим молодыми и счастливыми. Это пробуждает чувство спокойствия и умиротворения.

ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ

На зря собак называют лучшими друзьями человека. Присутствие собаки или кошки в доме помогает справляться с одиночеством и меняет жизнь семьи в лучшую сторону.

Личный дневник

Не зря все психологи в качестве терапии буквально заставляют вести своих пациентов своего рода дневники и именно прописывать (а не печатать в смартфоне) свои планы, мысли и эмоции. Считается, что если обиды, страхи или переживания выплеснуть на бумагу, становится легче, а если делать это регулярно, со временем решаются многие проблемы. Но если плохие письма самому себе лучше выбрасывать и не вспоминать о них, то хорошие можно и нужно перечитывать. Даже если они состоят всего лишь из одного предложения. Так что заведите красивый личный дневник, и вы обязательно почувствуете себя счастливее.

Аромат розы

Если вдруг вам случиться выбирать освежитель или арома-спрей для дома, мы рекомендуем запах розовых бутонов. Дело в том, что чувство обоняния связано с отделами мозга, отвечающими за ваши эмоции, а аромат роз пробуждает только счастливые.

Заправленная постель

Заправляйте постель каждый день. Во-первых, так ваша спальня сразу будет выглядеть аккуратной, а во-вторых, согласно исследованиям National Sleep Foundation, среди 1500 опрошенных, 71%, заправляющих кровать каждый день, считают себя счастливыми людьми. А из категории людей, которые считают, что этого делать не стоит, 62% несчастливы.

Минимализм

Оказывается, существует взаимосвязь между высоким уровнем кортизола (гормона стресса) и количеством вещей в вашем доме. Другими словами — чем больше барахла, тем больше уборки и беспорядка. Так что, избавляйтесь от ненужных вещей, не копите ничего лишнего, и ваша жизнь станет намного счастливее.

Источник: http://www.goodhouse.ru/