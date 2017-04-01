До появления христиан индейцы в Америке имели 5 полов! Вот какие они были!

Только с приходом европейцев в Северную Америку коренные жители узнали о традиционных гендерных ролях, предполагавших одни задачи для мужчин, и другие — для женщин.
У индейцев не было каких-то правил, которым должны были следовать мужчины и женщины, чтобы считаться «нормальными» членами племени.
Более того, люди, обладавшие одновременно женскими и мужскими характеристиками считались одарёнными природой и потому способными видеть всё с обеих сторон.
В индейских племенах существовали следующие гендерные роли: «женщина, мужчина, двудушная женщина, двудушный мужчина, трансгендер».
Индейская газета «Indian Country Today» пишет:
«У каждого племени было свои названия для нетрадиционных полов, но требовался некий универсальный термин, который был бы понятен всему населению. Навахо называют двудушных Nádleehí (изменившийся), лакота — Winkté (мужчина, желающий вести себя по-женски), оджибве — Niizh Manidoowag (два духа), шайены — Hemaneh (полумужчина-полуженщина).
Поскольку “двудушный” — это универсальный термин, придуманный для использования в английском языке, его не всегда можно дословно перевести на коренные языки. Например, на языке чероки это сказать невозможно, но у чероки есть свои обозначения для “женщин, чувствующих себя мужчинами” и наоборот».
Индейская культура «двудушных» была планомерно уничтожена и забыта европейскими завоевателями.
К примеру, американский художник Джордж Кэтлин говорил, что эту традицию необходимо искоренить, пока она не попала в исторические хроники.
Кэтлин писал:
«Эта традиция должна быть уничтожена, пока она ещё не описана».
Однако не только белые европейцы пытались стереть всякие упоминания об индейских вольностях. По словам той же газеты,
«Испанские монахи-католики уничтожили большую часть ацтекских кодексов, чтобы не оставить следов традиционных верований и истории, в том числе и упоминаний двудушной традиции».
Под давлением христиан индейцы были вынуждены одеваться и вести себя в соответствии с новоутверждёнными гендерными ролями.
Одним из самых знаменитых двудушных в истории был воин племени лакота по имени Ош-Тиш (Находит-и-Убивает). Ош-Тиш родился мужчиной и женился на женщине, но при этом одевался в женскую одежду и вёл жизнь женщины.
17 июня 1876 года Находит-и-Убивает прославился, когда жизнь другому члену племени в Битве при Роузбад. На фото ниже изображены Ош-Тиш и его жена.
В индейских культурах людей ценили за вклад в жизнь племени, а не за мужественность или женственность.
Родители не приписывали детям гендерных ролей, и даже детская одежда была нейтральной.
Не было никаких предписаний о том, как и кого положено любить; это считалось природным актом, который не вызывал осуждений или сомнений.
«В исконной Америке двудушные люди высоко почитались, а их семьи считались удачливыми. Индейцы полагали, что возможность видеть мир глазами сразу двух полов — это дар Творца».
Но вскоре религиозные европейцы принесли с собой предрассудки против подобного гендерного разнообразия, вынуждая открыто гомосексуальных или андрогинных людей делать трудный выбор — либо скрываться и жить всю жизнь в страхе, либо покончить с собой. Многие выбрали последнее.
Источник: http://lifter.com.ua/