До появления христиан индейцы в Америке имели 5 полов! Вот какие они были!

Только с приходом европейцев в Северную Америку коренные жители узнали о традиционных гендерных ролях, предполагавших одни задачи для мужчин, и другие — для женщин.

У индейцев не было каких-то правил, которым должны были следовать мужчины и женщины, чтобы считаться «нормальными» членами племени.

Более того, люди, обладавшие одновременно женскими и мужскими характеристиками считались одарёнными природой и потому способными видеть всё с обеих сторон.

В индейских племенах существовали следующие гендерные роли: «женщина, мужчина, двудушная женщина, двудушный мужчина, трансгендер».

Индейская газета «Indian Country Today» пишет:

«У каждого племени было свои названия для нетрадиционных полов, но требовался некий универсальный термин, который был бы понятен всему населению. Навахо называют двудушных Nádleehí (изменившийся), лакота — Winkté (мужчина, желающий вести себя по-женски), оджибве — Niizh Manidoowag (два духа), шайены — Hemaneh (полумужчина-полуженщина).

Поскольку “двудушный” — это универсальный термин, придуманный для использования в английском языке, его не всегда можно дословно перевести на коренные языки. Например, на языке чероки это сказать невозможно, но у чероки есть свои обозначения для “женщин, чувствующих себя мужчинами” и наоборот».

Индейская культура «двудушных» была планомерно уничтожена и забыта европейскими завоевателями.

К примеру, американский художник Джордж Кэтлин говорил, что эту традицию необходимо искоренить, пока она не попала в исторические хроники.