Дипак Чопра: Упражнение для исполнения желаний

Все мы часть Вселенной, поэтому наши желания — суть проявления самой Вселенной.

В намерениях изначально присутствует механизм их исполнения. Каждый из нас должен иметь ясные намерения. И если мы сумеем убрать с пути эго, наши намерения непременно сбудутся.

Намерение притягивает нужные обстоятельства, силы, события, ситуации, контакты.

О частностях не беспокойтесь: если переусердствовать в стараниях, результат может оказаться прямо противоположным желаемому. Предоставьте нелокальному разуму возможность синхронизировать явления Вселенной и исполнить ваше намерение.

Намерения — те же силы природы: они как сила тяжести (но намного могущественнее). На законах физики не нужно концентрироваться — они и так работают. Никто не скажет: «Я не верю в силу тяжести». Сила тяжести проявляется независимо от того, понимаем мы происходящее или нет. С намерением дело обстоит точно так же.

Чтобы высвободить энергию намерения, следует установить связь с полем сознательного разума. Это можно сделать разными способами, лучше всего — посредством молитвы. Когда человек достигает определенного уровня сознания, любое его желание исполняется.

Некоторые люди связаны с полем сознательного разума настолько тесно, что все их намерения сбываются сами собой: под их желания подстраивается все мироздание. Это не значит, что исполняется любая прихоть; дело в том, что намерения таких людей соответствуют намерениям Вселенной. И намерения эти действительно сбываются, но только потому, что Космический Разум использует их для исполнения собственной воли.

Намерение и прихоть — далеко не одно и то же. Намерение предполагает сосредоточенность, а также некоторую отстраненность. Когда вы мысленно сконцентрировались на каком-то желании, следует отпустить его и предоставить Вселенной заниматься деталями. Если абстрагироваться от результата не получается, то в дело вмешивается эго и желание не сбывается. Если намерение не сбывается сразу, вы разочаровываетесь.

Безусловно, лучший способ научиться реализовывать свои намерения — это согласовывать их с космическими намерениями, гармонизировать свои планы с планами Вселенной. Когда такое соответствие установится, в вашей жизни появится больше синхронистичности — и вы это обязательно заметите. Устанавливать гармоничные отношения лучше всего с помощью обыкновенной благодарности. Осознайте, что вы благодарны Вселенной за все, что получаете. Поблагодарите мир за доставшееся вам место в жизни; за то, что вам посчастливилось участвовать в общей судьбе человечества. Гармония предполагает отказ от всевозможных обид и жалоб. Жалость к себе — детище эго. Так, животным обиды и недовольство неведомы. Только ворох эмоций мешает проявить человеческие намерения. Чтобы создать чистое намерение, необходимо научиться отпускать его.

Упражнение Сосредоточиться на намерении

Лучший способ сосредоточиться на намерениях — записывать их. Уединитесь в каком-нибудь укромном месте, где вас никто не побеспокоит. Напишите, чего вы хотите; опишите все уровни вашего намерения. Упомяните и физические радости, и удовольствие для эго, взаимоотношения, самооценку и духовные желания. Запишите как можно более детально.

По мере исполнения (или изменения) желаний вычеркивайте соответствующие пункты из списка или добавляйте новые.

Погрузитесь в и представьте, что было бы, если бы все ваши желания исполнились. Возможно, вам удастся представить реализацию ваших мечтаний как на материальном, так и на духовном уровне. Не пытайтесь упорядочить мысленные образы; не беспокойтесь, если они покажутся вам несбыточными, нереальными. Просто наблюдайте за ними, ощущайте их полноту. Главное — уделить должное внимание всем четырем уровням устремлений. Если удастся достичь нужной степени соответствия, внутренний диалог прояснится и обретет большую силу — с его помощью вы попадете на уровень единого сознания.

Намерение не нуждается в постоянном внимании, но в концентрации оно очень даже нуждается. Со временем привычка концентрироваться обязательно выработается.

Просматривайте составленный список один-два раза в день. Читайте его перед самой молитвой. Молитва успокаивает внутреннюю сущность человека. Эго исчезает. И вы отстраняетесь от возможного результата, не вникаете в детали и не мешаете глубинному разуму все организовывать и располагать частности в нужном порядке. Главное здесь — абстрагироваться от уровня эго, уровня «я», от самооценок, и не мешать нелокальному разуму исполнять ваши желания посредством синхронистичности.

Вначале можно быть сколь угодно эгоистичным. Вначале все ваши желания могут вертеться вокруг «себя» и разного рода мелочей. Но со временем вы начнете понимать, что самореализация должна происходить во всех измерениях, а не только на личном уровне и уровне эго. Когда заметите, что ваши желания исполняются, эгоизм пойдет на убыль: вы осознаете, что можете получить все что угодно.

Тому, у кого еды вдоволь, даже в голову не придет постоянно что-то жевать. То же и с намерениями. Когда вы поймете, что желания сбываются, вы станете меньше думать о личных потребностях. Вас начнут больше интересовать нужды остального мира. Это поэтапный процесс. Будьте терпеливы — но приготовьтесь к чудесам.

Дипак Чопра, «Спонтанное осуществление желаний»

Источник — econet.ru