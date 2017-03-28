Дипак Чопра: 7 дней, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Многие из нас мечтают измениться, однако зачастую на пути перемен встают банальная лень, закоренелые привычки, страх выйти из зоны комфорта и другие надуманные причины. Конечно, начать новую жизнь за один день довольно сложно. Превращение должно происходить постепенно, но и затягивать тоже не стоит.

ПОНЕДЕЛЬНИК: ПРЕВРАЩАЕМ ПАССИВНОЕ В АКТИВНОЕ

В понедельник любые пассивные вечерние занятия (просмотр телевизора, компьютерные игры и зависание в социальных сетях) замените на что-то активное – например, на прогулку по окрестностям, поход на каток или урок танцев. Старайтесь больше ходить пешком и чаще подниматься по лестнице вместо лифта.

Не ограничивайтесь только физическими нагрузками. Станьте активнее на работе и в личной жизни. Предлагайте новые решения и темы для обсуждения на совещании. Назначьте друзьям встречу не в кафе, а, например, на скалодроме.

«Всякий раз, заменяя какое-то пассивное занятие активным, подкрепляйте положительную модель в своем сознании, говоря себе: «Теперь я действую активно».

ВТОРНИК: МЕНЯЕМ СКУЧНОЕ НА ЯРКОЕ

Что может оживить и раскрасить обычный будний день? Яркий маникюр, макияж или нетривиальный аксессуар, салат из разноцветных овощей, фруктовый смузи, комедия.

«В этот день носите одежду ярких цветов, ешьте пряную или разноцветную пищу. Посмотрите видео с радугой на YouTube или постойте возле фонтана, чтобы увидеть, как преломляется свет, образуя разноцветную дугу»

Каждый раз, делая выбор в пользу чего-то непривычно яркого, хвалите себя за этот поступок.

СРЕДА: УДИВИТЕЛЬНОЕ ВМЕСТО ОДНООБРАЗНОГО

«Привычные вещи делают жизнь удобной, но существование было бы унылым без щепотки волнения и восторга. Измените что-то, что делаете изо дня в день». Позавтракайте в кафе, а не дома, закажите пряно-травяной чай вместо привычного кофе, отправьтесь на работу новым маршрутом и по пути обращайте внимание на интересные магазины, необычные здания и оригинально одетых людей.

Не забывайте делать что-то новое и в личной жизни. Напишите партнеру любовную записку или отправьте сообщение с романтическим признанием. Делайте все, чтобы испытать волнение и удивление.

ЧЕТВЕРГ: ПРЕВРАЩАЕМ СТАРОЕ В НОВОЕ

«В четверг выбросьте всю залежавшуюся еду из холодильника. Купите свежие фрукты и овощи. Поставьте на стол живые цветы. Отметьте что-то новое в давней подруге и скажите ей об этом»

Разберите гардероб и решительно избавьтесь от всех вещей, которые давно не носите. Старые вещи занимают место и мешают появиться чему-то новому. Сколько раз вы отказывались от покупки модного платья, потому что шкаф и так переполнен? В итоге вы носите вещи, которые больше не нравятся. Разгрузите антресоли и рабочий стол, переберите документы, выбросьте прошлогодние журналы.

Освободите место для нового. Скорее всего, выбросив на помойку пару коробок хлама, вы еще и почувствуете эмоциональное облегчение.

ПЯТНИЦА: ОПТИМИЗМ ВМЕСТО ПЕССИМИЗМА

В пятницу старайтесь находить что-то позитивное даже в самых неприятных моментах. Сделать это не всегда легко – жаловаться на несовершенство мира или несправедливость судьбы гораздо проще.

«Думайте о вещах и событиях с точки зрения надежды, новых возможностей, людской доброты, исцеления. Найдите возможность помочь тем, кто страдает, и удержитесь от того, чтобы обвинять их в случившемся».

Как вы можете изменить этот мир к лучшему? Сделайте пожертвование в благотворительный фонд, побудьте волонтером, отдайте старые вещи (от которых освободили шкаф накануне), посадите дерево, начните сортировать мусор.

Усиливайте и укрепляйте новое отношение в своем сознании, говоря себе: «Сейчас я делаю что-то важное для будущего».

СУББОТА: ПРЕВРАЩАЕМ РАБОТУ В ОТДЫХ

Выходные созданы для отдыха, но слишком часто мы вынуждены брать работу на дом и заниматься делами. Это лишает нас возможности переключиться, восстановиться и вырваться из рутины. Или же мы проводим выходной день, лежа на диване перед телевизором или сидя в интернете.

Заранее решите, что может подарить вам чувство обновления и принести удовольствие. Встаньте пораньше, займитесь зарядкой или понаблюдайте за восходом солнца, приготовьте полезный завтрак для всей семьи, выберитесь на прогулку в лес, порисуйте мелками на асфальте с детьми.

Эти занятия помогут по-настоящему восстановить силы, почувствовать умиротворение и стать менее раздражительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ВМЕСТО ЗАУРЯДНОГО

Воскресенье – прекрасный день для духовного преображения. «Почитайте воодушевляющую духовную литературу или стихи. Полюбуйтесь произведениями искусства, послушайте музыкальные шедевры – выберите то, что питает вашу душу».

Источник econet.ru