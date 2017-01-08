Дети-индиго способны полностью изменить мир

Термин «дети-индиго» стал в последнее время очень популярен и распространен — причем не только в России, но и по всему миру. Достаточно сказать, что, например, на поисковый запрос «дети-индиго» только Яндекс выдает ссылки более чем на 86 тысяч страниц. Этим термином принято обозначать детей нового поколения. Детей настолько необычных, что они, по мнению одного из ведущих в России исследователей этого феномена психолога Владимира Пугача, способны полностью изменить мир.

Как появился феномен «дети-индиго» или, точнее говоря, как его стали идентифицировать?

Дети с необычными способностями, которых сегодня называют «дети-индиго», были всегда, но — примерно 0,4% от популяции. Хрестоматийный пример тому — Том Сойер. Умный мальчишка, который плохо учился в школе, но сумел организовать свой бизнес так, что другие мальчики приплачивали ему за то, чтобы получить удовольствие красить забор. В прошлом веке количество таких детей стало вдруг быстро расти. Отметили это 24 года назад в США, в Западной Европе позже, примерно 17-11 лет назад, у нас этому феномену — 5-7 лет. То есть у детей стал медленнее созревать мозг, но зато он стал более качественным.

Как стали понимать, что количество таких детей растет, и что, собственно, они не такие, как все?

Эти дети гиперактивны. Они не усидчивы, они нарушают дисциплину, мешают учебному процессу. Когда в классе пять гиперактивных детей, они мешают учебному процессу. Но когда их десять-двенадцать — вести урок почти невозможно, начинаются массовые увольнения учителей. И в США это было. И через это прошли во всех странах, а у нас только начинают понимать, что происходит. Алгоритм такой — учителям добавляют зарплату, два года это помогает удержать их. Потом — опять начинаются увольнения. Вот тут уже общество хватается за голову и начинает сначала думать, что делать, а потом — реформировать образование. Как правило, в сторону упрощения программ начальной школы. У нас пока все делают с точностью до наоборот. Нагрузки растут, и по сравнению с теми программами, которые существовали в советских школах, сегодня учебная нагрузка примерно на 70% выше, увеличилось количество учеников в классах и т.п.

В Америке — раз у детей медленно развивается головной мозг — уменьшили нагрузку в школе. Но при этом скачком повысили ее в колледже и также резко — в университетах. Сейчас у них учеба в университете — это тяжелейшая работа. Многие не выдерживают. А мы наоборот — значительно отстали в технологиях высшего образования.

А чем было вызвано увеличение количества таких необычных детей?

С медицинской точки зрения, как я уже сказал, более медленное развитие мозга — они уже рождаются с этой особенностью. Второе объяснение — информационные гипернагрузки. Сегодня достаточно выйти на улицу в городе — уже получишь массу информации. Телевизор — огромный спектр информации, радио, компьютер, совершенно новые игрушки. Мы этого не замечаем, но нагрузка на мозг колоссальная.

В этом году появился (пока неофициально) в психологических кругах такой термин — «феномен Буратино». Помните, в сказке папа Карло начал полено стругать, а там — два глаза. То есть, когда рождается обычный ребенок, у него плавающий взгляд — в «никуда». С 2000 года у нас рождаются дети, которые буквально с первой секунды осмысленно смотрят на мир — «привет!». И женщины, которые сегодня рожают второго ребенка, говорят, что первый и второй в этом смысле — это совершенно разные дети.

Медики отмечают у таких детей минимальные мозговые дисфункции. Причем говорят, что это — не патология, ласково называя их «пограничники». То есть это не норма, но и не патология.

А как появился термин «дети-индиго»?

Это название эзотерическое — у этих детей аура цвета индиго. Насчет ауры сразу предупреждаю: есть она или нет — сегодня спорят только дилетанты. Аура, безусловно, есть. В справочниках по оптической физике это называется эффект «Кирлиана». Правда, психологам это название не нравится, потому что его нет в наших классификациях, и к тому же ауру видят только 4% населения, и 100% — это женщины.

Так вот, эзотерики в Соединенных Штатах считают, что происходит духовный переворот, и эти дети пришли на землю, чтобы изменить мир.

В какую сторону?

Они считают, что в хорошую. И самое интересное, что эти перемены уже начались, хотя их мало кто замечает. Сейчас весь средний менеджмент в бизнесе — в основном 22-29 лет. «Стариков» почти не осталось — их отодвигают на периферию. Интересно, что эти молодые люди не идут по головам, не участвуют в каких-то подковерных играх. Их берут на работу и продвигают просто потому, что они лучше работают. Причем независимо от образования. И сегодня многие руководители предприятий уже не смотрят на диплом и оценки — они берут человека, который умеет хорошо работать. При этом, конечно, играет свою роль и то, что наше высшее образование уже настолько далеко ушло от жизни, что его наличие мало кого интересует. Эти люди успешны где угодно, независимо от того, где работают.

Почему это происходит?

Дело в том, что дети-индиго — это амбидекстры, «двурукие». То есть у них работают оба полушария. Если обычные люди делятся на правополушарных и левополушарных (правое полушарие — лидирует интуиция, левое — логика), то амбидекстры используют сразу оба полушария — у них одновременно и великолепная интуиция, и логика. Говоря компьютерным языком, у них инсталлированы параллельно две операционные системы — и они могут использоваться одновременно. Из тех, кому сегодня 50 лет, таких амбидекстров один на десять тысяч, кому 30-40 лет — один на тысячу. Среди тех, кто закончил или заканчивает школу, по нашим исследованиям, таких уже больше — 12%. Седьмые-восьмые классы — их уже в среднем 25%. Пятые-шестые — 30-40%. Третий-четвертый класс — 50-60%. В первом-втором классе — около 90%. Чтобы было понятно, что это за люди, президент России Путин — амбидекстр.

Соответственно менеджеры, которые получаются из детей-индиго, гораздо быстрее соображают, быстрее адаптируются. Причем каждая следующая генерация все более и более эффективна, у них все более структурированы мозговые процессы. Например, у детей, которым сегодня 6 лет и меньше, мы отмечаем многомерное мышление. Они без труда ориентируются в навигации мобильных телефонов, компьютеров, даже не умея читать, как будто эти компьютеры созданы специально для них. А может быть, так и есть?

Тем не менее, сейчас дети-индиго считаются проблемными для школы и для родителей?

То, что дети-индиго плохо учатся в школе — это проблема школы, а не этих детей. Они — будущее этой страны, и мы не должны их ломать под себя, а быстрее под них подстроиться, если хотим быть успешными. Мы должны это понимать. Вы посмотрите, что сегодня происходит в школе — учителя не выдерживают. Но не может же быть так, чтобы все дети были тупые негодяи? Просто они непоседы, им неинтересно. Если у человека трехмерное мышление, ему скучно слушать про какие-то линейные системы.

Тем не менее, сегодня эти дети считаются отклонением от нормы — у них проблемы с дисциплиной, с чтением, с успеваемостью. Неслучайно же вы занимаетесь тем, что помогаете эти проблемы решать. А если этим не заниматься, то чем это может закончиться?

Это может закончиться двояко. Либо с взрослением и созреванием мозга проблемы проходят сами собой — и человек становится успешным. Либо — вырабатывается стойкая неприязнь к учебе, к школе, к учителям. Ребенок ведь беззащитен перед учителем. Неслучайно сейчас 60-90% выпускников в анкетах пишут, что они ненавидят школу. И в конечном итоге все будет зависеть от социальной среды: если она будет благоприятной, то ребенок вырастет успешным. Если нет — то мы начинаем поставлять суперумных людей в криминалитет.

То есть, в принципе, сегодня можно выращивать гениев искусственно?

А во многих странах этим в какой-то мере уже занимаются. Кстати, первыми на способности детей-индиго обратили внимание китайцы. В 1985 году правительство КНР пригласило группу лучших психологов Соединенных Штатов разобраться, что такое происходит с детьми. Они разобрались. Но когда эти психологи попытались вновь приехать, чтобы повторно обследовать этих детей, их в Китай просто не пустили. Оказывается, этих детей отобрали для закрытых элитных школ, где воспитывается будущее руководство компартии, правительства, армии, разведки.

Об этом написали потом в своей книге разъяренные американские психологи, которых не пустили снова в Китай. Точно такие же школы есть сегодня в США. В Израиле особо одаренными детьми занимается специальное министерство. Во Франции детей, которые имеют IQ выше 160, заносят в реестр как национальное достояние. В том случае, если после школы такой ребенок собирается продолжить обучение, ему оплачивают учебу в любом университете мира с условием, что он вернется на родину и отработает 5 лет.

Вы говорили о том, что дети-индиго меняют мир, и что это уже происходит. В чем это проявляется?

Действительно, сегодня начинаются не революционные, а эволюционные перемены. Но эти перемены очень жесткие, неотвратимые и пошаговые. Начнем с того, что перестает работать реклама. Политологи не скрывают, что политтехнологи сыплются с треском. В ближайшем будущем будет серьезная смена политиков. Почему? Дело в том, что эти новые люди, новые дети каким-то удивительным образом отличают правду от фальши. То есть у них потрясающая интуиция. Это поколение уже не будет голосовать за людей, которые думают одно, говорят другое, а делают — третье.

Вы знаете, почему в рекламе традиционные методы не работают? Не хватает предпрокатного исследования реакции на уровне бессознательного. Ведь может быть так, что ролик внешне красив, а на уровне подсознательного действует деструктивно. Потому что у бессознательного совершенно иные этические принципы. Скажем, бессознательное женщин совершенно не приемлет эротику обнаженного женского тела, а мужское бессознательное — эротику мужского тела. Эстетику — да, эротику — нет. Такой уже вошедший в историю пример — реклама колготок с лайкрой. Когда фирма «Леванте» впервые выбросила их на рынок — на упаковке была фотография, сделанная фотографом-мужчиной. И женщины совершенно не покупали эти колготки. Почему? Поняли это психологи. Маркетологи обратили внимание, что колготки чаще покупают мужчины для своих подруг. Оказалось, что фотограф-мужчина снял эротику на упаковку. И женщины ее отвергли. Наняли фотографа-женщину — пересняли вместо эротики эстетику. Все — колготки пошли. Это долгое время был секрет фирмы «Леванте».

Выходит, что чем больше будет таких детей, чем старше они будут становиться, тем хуже будут работать традиционные технологии, тем острее будет необходимость перемен.

Верно. Перемены идут в обратной перспективе — ежегодно все новые и новые такие люди вливаются в мир, и они начинают его менять — совершенно незаметно.