Дерево желаний: загадайте желание, выберите фрукт и узнайте, что вас ждет

Загадайте желание и выберите один из фруктов на дереве. Под деревом вы найдете ответ и узнаете, сбудется ли оно…

1 — Вам присуща адекватная самооценка и уверенность в себе и своих возможностях. Ваше желание обязательно сбудется, потому что вы приложите все усилия, что воплотить мечты в жизнь.

2 — Вы энергичный, целеустремленный человек. Вы искренне убеждены, что не “все на роду написано”, а потому не только верите в “свою звезду”, но и способны взять “птицу счастья” в собственные руки. Это касается самых, казалось бы, неисполнимых мечт!

3 — Вы относитесь к тому типу людей, которые привыкли жить и действовать в зависимости от обстоятельств. К сожалению, вы нередко предпочитаете “плыть по течению жизни”, не очень-то стремясь изменить свою судьбу, хотя при желании способны сделать это. Постарайтесь стать более целеустремленным, больше верьте в себя и свои возможности — и тогда все задуманное обязательно сбудется!

4 – Вы человек требовательный. Это касается как окружающих людей, так и вас самих. Задумав что-то, вы не делаете себе поблажек, и всеми силами пробиваете путь к мечте. Не сдавайтесь, вы движетесь в правильном направлении.

5 – Ваша природная импульсивность зачастую не дает вам добиться желаемого. Не торопите себя и окружающих, сделайте вдох и выдох, ваше желание обязательно сбудется, если вы ослабите хватку.

6 – По жизни вы очень удачливый человек. И вместе с тем иногда ленивый. Чтобы воплотить желание в жизнь, начните двигаться в направлении его исполнения.

7 – Ваше желание обязательно сбудется, но нужно время. Запаситесь терпением.

8 – По всей видимости, вы зациклились на своем желание. «Забудьте» о нем, перестаньте постоянно думать о нем, и, вы увидите, результат не заставит себя долго ждать.

9 – Ваше желание в скором времени сбудется. Только велика вероятность того, что вы спросите: «И нужно мне это было?!»

10 – Будьте скромнее в своих желаниях. Может быть, вы просите слишком многого? Попробуйте «съесть слона по кусочку» и попросите у Вселенной желание поскромнее.

11 – Ваше желание до сих пор не сбывалось по одной причине: вы не прикладывали к этому никаких усилий.

12 – Ваше желание уже почти исполнилось.

Источник — marketium.ru