Делая добро, не ожидайте добра: 8 золотых правил общения

Вся наша жизнь насквозь пропитана общением, и это прекрасно. Дружеская поддержка, уважение, любовь, исходящие от других людей, не только поддерживают в трудных жизненных обстоятельствах, но и являются непременным атрибутом успешности и счастья.

Однако для того чтобы поддерживать хорошие отношения с окружающими, необходимо соблюдать определенные правила общения. Рассмотрим 8 золотых правил общения.

1. Не копите обиды, – это дорогого стоит.

Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а, в первую очередь вам. Не обязательно при этом продолжать общаться с обидчиком.

2. Не обижайтесь на детей, что они вас не понимают.

Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между вами большая временнАя дистанция. Так было и так будет. Проблема отцов и детей – вечная проблема.

3. Делая добро, не ожидайте добра.

Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать. Научитесь получать удовольствие от того, что вы дающий и делайте добро тогда, когда есть зов души, а не тогда, когда вас вынуждают.