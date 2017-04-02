Далай-Лама о массивном промывании мозга людей

Далай-Лама всегда привлекает к себе большое внимание и не без оснований.

У Далай-Ламы есть замечательная статья о массовом «промывании мозгов» людей. Он пишет:

«Конечно, война и крупные военные учреждения являются самыми мощными источниками насилия в мире. Независимо от того, является ли их цель оборонительной или нападающей, эти огромные мощные организации существуют исключительно для того, чтобы убивать людей. Мы должны тщательно обдумать реальность войны. Большинство из нас думают, что военный бой захватывающий и гламурный, что это возможность для мужчин доказать свою компетентность и мужество. Поскольку армии являются законными, мы считаем, что война приемлема. В общем, никто не чувствует, что война является преступлением или что принятие ее является преступным отношением. На самом деле нам промыли мозги. Война не гламурна и не привлекательна. Это чудовищно. Сама ее природа является трагичной».

Это заявление действительно попадает в точку. Если вы думаете об этом, эти огромные и мощные организации и военные в целом «существуют исключительно для того, чтобы убивать людей». Несомненно, эти мужчины и женщины могут входить в службу, чтобы служить своей стране, с огромным количеством храбрости и добрых намерений, но они не знают, что эта глобальная война с терроризмом является трагедией. Враг, от которого они, как они сами верят, защищают свою страну, на самом деле является продуктом их собственной страны. Как говорит д-р Мишель Чосудовский — профессор экономики Оттавского Университета по экономике, глобальная война с терроризмом является полностью фальшивой и основана на фальшивых предпосылках. Солдатам промывают мозги, думая, что они идут за врагом и защищают свою страну, когда тот же самый враг полностью поддерживается и финансируется западным военным альянсом. Как утверждает Далай-Лама, именно поэтому «мы чувствуем, что война приемлема», потому что мы убеждены, что это необходимый курс действий.

Затем он утверждает, что:

«Современная война велась в основном различными формами, но мы настолько управляемы, что говорим о том или ином оружии как о замечательной технологии, забывая, что если оно действительно будет использовано, оно сожжет живых людей. Поскольку нам промывают мозги так, чтобы думать определенным образом, мы не рассматриваем страдания отдельных солдат. Солдаты не хотят быть ранеными или умирать. Если один солдат убит или искалечен на всю жизнь, пострадают также по меньшей мере еще пять или десять человек — его родственники и друзья. Мы все должны быть в ужасе от этой трагедии, но мы слишком запутаны».

Степень этого промывания мозгов достаточно велика, и если мы собираемся остановить убийство других людей и войну в целом, то «промытому» солдату нужно проснуться. Это человек, который держит курок, это человек, отдающий приказы, и эти люди думают, что они делают что-то хорошее. Мы — причина войны. Мы создали ее, мы участвуем в ней, и мы ее продлеваем. Представьте себе, что произойдет, если каждый человек на планете откажется участвовать в войне? Вот почему мы говорим, что изменения должны исходить изнутри.

«Независимо от того, насколько злыми являются многие смертоносные диктаторы, которые в настоящее время могут угнетать их страны и вызывать международные проблемы, очевидно, что они не могут причинить вред другим или уничтожить бесчисленные человеческие жизни, если у них нет военной организации, принятой и одобренной обществом».

Затем Далай-Лама говорит о том, насколько дорога война. Деньги, закачанные в армию и министерство обороны, могли бы полностью устранить нищету и голод на нашей планете. При этом деньги делаются из воздуха, печатаются на экране компьютера по желанию управляющей элиты.

Дело в том, что если мы собираемся использовать деньги в качестве инструмента, почему бы не взять это множество и не выделить его для обеспечения продовольствием, жильем и одеждой для всех на планете? Расходы на оборону только в нескольких странах могли бы решить эту проблему.

«Если человек убит животным, это печально, но если человек убит другим человеком, это немыслимо. Мы должны приложить особые усилия, чтобы думать друг о друге, как о человеке, как о наших братьях и сестрах.» — Далай-Лама

Спасибо Далай-Ламе за смелость поделиться таким важным посланием со всем миром.

Источник — brainum.ru