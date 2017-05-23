Что же такое произойдет, о чем предупреждает Папа римский?

Папа римский Франциск побывал в Египте. Журналисты, слетевшие на это мероприятие главы Ватикана, были обескуражены тем, что понтифик вел себя в этот раз как-то странно, а его слова были полны загадок (сообщает esoreiter.ru).

Встретившись с президентом страны Аль-Сиси, понтифик вручил ему традиционный подарок — медаль, изображающая бегство Святого семейства в Египет. Казалось бы, традиционный обмен знаками внимания, поскольку президент со своей стороны также преподнес подарок высокому гостю. Удивили журналистов слова Папы, произнесенные при вручении медали, которые звучали приблизительно так: в будущем, мы надеемся, подобная медаль больше не понадобится…

Но это были, как говорится, только цветочки. Из президентского дворца Папа римский поехал в штаб-квартиру Sheikhdom Аль-Азхар, где должен был провести конференцию. Однако перед ней состоялась его неформальная встреча с Верховным Имамом Аль-Азхар аль-Шарифом, в ходе которой журналисты были удивлены еще больше. Традиционно спокойный Франциск, в этот раз отчего-то сильно разволновался, говоря Верховному Имаму что-то быстро и горячо. При этом сам Имам все более и более мрачнел.

Саму речь было неслышно, однако, как утверждают журналисты, можно было уловить отдельные фразы и слова, которые показались им весьма пугающими: «это мой последний», «они обязательно сделают», «апокалипсис», «это конец»… А одна фраза из уст Имама прозвучала громко и четко: «Нельзя ни в коем случае допустить этого!»

Папа римский обращается к иллюминатам?

Журналисты тут же вспомнили, что несколько дней назад папа римский выступил со скрытым обращением к мировым лидерам, то есть записал видео из Ватикана, которое позднее было показано на конференции Ted в Ванкувере. Как говорят присутствующие, обращение папы произвело эффект взорвавшейся бомбы. Причем журналисты утверждают, что все действия понтифика, обстановка в которой велась запись, слова Франциска – все имело скрытый смысл, который был хорошо понятен только для посвященных (иллюминатов). То есть это было обращение папы к определенному кругу лиц, которых глава Ватикана хотел о чем-то предупредить.

Не зря он начал свое выступление со слов: позвольте мне все это сказать громко и ясно. А затем добавил: чем более вы могущественнее, тем более должны быть смиренными, иначе ваша сила погубит вас и принесет погибель многим другим.

Конспирологи привлекли экспертов, специализирующихся на масонской символике, которые постарались разобрать это видео «по полочкам», учитывая жесты Папы, обстановку, скрытую знаковую кодировку, даже то, как понтифик располагал свои руки на столе, что за книги стояли на полке позади него, не говоря уже о самой речи, отдельных фразах и интонации голоса главы Ватикана.

Все понять, что предназначалось только посвященным, конечно же, невозможно, говорят эксперты, однако Папа явно обращается к определенному кругу людей, угрожая им раскрытием какой-то чудовищной тайны. Причем, что это за тайна, Франциск даже не намекает, видимо, даже не сомневаясь в понимании его слов со стороны тех, кому они предназначены. Ясно и другое, что понтифик выражает не свое личное мнение, а говорит от имени какой-то влиятельной группы или даже Высшей силы.

Вкупе с последующими событиями, которые произошли в Египте, все это позволяет конспирологам сделать неутешительный вывод, что в мире готовится что-то серьезное. А поскольку в последнее время разговоры идут о начале Третьей мировой войны, которая разразится уже в мае, надо полагать, что Папа римский знает, что произойдет в ближайшее время и потому всеми силами старается предотвратить эту мировую катастрофу…