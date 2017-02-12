Что ждет Вас в 2017 году: вот о чем предупреждает победитель «Битвы экстрасенсов»

Чтобы 2017 год стал временем перемен и исполнения желаний, важно знать, что подготовил нам это период. Прогноз победителя 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина поможет распланировать время наилучшим образом и осуществить задуманное.

Из интервью экстрасенса журналу Elle, каждый месяц 2017 года будет обладать уникальной энергетикой, которая по-разному скажется на настроении и деятельности людей. Некоторые периоды будут удачны для укрепления межличностных связей, другие — для саморазвития и изучения нового. Прогноз Александра Литвина начинается с февраля. Это не случайно: экстрасенс настаивает на том, что энергетическое начало 2017 года приходится именно на этот месяц, а январь является временем перехода.

Февраль

По словам Александра Литвина, февральская энергия — это энергия влиятельного наставника, который своим примером способен заставить сделать даже рискованные вещи. Наибольшей удачи в этом месяце стоит ждать тем, кто задействован в сфере военной службы, образования. В общении необходимо проявлять предельную осторожность: в этот период люди в первую очередь будут обращать внимание не на смысл сказанного, а на интонацию. Просьба непременно будет услышана, а вот приказ как минимум оттолкнет от вас собеседника. Позволить себе приказной тон — значит, потерпеть неудачу и разрушить отношения.

Март

По мнению Александра Литвина, март будет самым конфликтным месяцем в 2017 году. Чтобы избежать негатива, важно проявлять дипломатичность. Однако даже дипломатия может принести отрицательный эффект: ведь иногда недоговоренность люди воспринимают как недоверие или, того хуже, как попытку что-то утаить и нанести удар исподтишка. Искренность, прямота и открытость — то, что поможет пережить этот месяц максимально продуктивно и сохранить дружеские связи.

Апрель

В апреле ожидается всплеск энергии, что приведет к некоторой жесткости и эмоциональной черствости. По словам Александра Литвина, это месяц, когда люди часто будут входить в роль тоталитарного наставника, чьи слова должны восприниматься как истина и не подвергаться сомнению. Однако и «ученики» будут способны на бунт. Апрельская энергия — это энергия независимости во всем. Для того, чтобы выстроить адекватный диалог, необходим будет такт.

Май

Энергия последнего весеннего месяца в 2017 году уникальна. Она располагает к обучению стратегически важным вещам. В первую очередь это касается изучения фундаментальных наук — математики, языков. Кроме того, Александр Литвин считает, что в это время легко будет раскрыть в себе творческие способности, поэтому обучение искусству не следует откладывать на потом — особенно тем, кто мечтает попробовать свои силы в музыкальной сфере.

Июнь

Согласно прогнозу Александра Литвина, июнь — благоприятное время для того, чтобы отдохнуть от интеллектуальной деятельности и заняться совершенствованием своей физической формы. В этот период хорошо удастся обучение владению телом, развитие пластики. Спортсменам энергия июня поможет научиться выполнению новых элементов, а тем, кто мечтает попытать счастья в этой стезе, освоить какой-либо раздел физической культуры.

Июль

Июльская энергия располагает к отдыху. Во втором месяце лета стоит позволить себе небольшую разгрузку от физической и интеллектуальной активности, заменив их на созерцательность и спокойствие. Однако это будет наилучший период для обучения маленьких детей. Согласно прогнозу Александра Литвина, детское любопытство достигнет пиковой формы именно в июле 2017 года, поэтому упускать столь подходящий момент нельзя. Но необходимо иметь в виду один серьезный фактор: начинать учить детей можно с того момента, когда они начинают видеть сны. К сожалению, многие родители не знают, когда у ребенка наступает этот этап. В таком случае поможет доверительная беседа: если выяснится, что сновидения уже посещают малыша, то он готов к получению информации.

Август

Августовская энергия хороша для обучения партнерству. Партнерство подразумевает под собой целую смесь энергий: оно сочетает и критику, и дипломатию. Гармоничное взаимодействие между людьми — один из главных факторов успеха. Именно в этот период стоит учиться конструктивности, умению правильно доносить свою мысль и решать разногласия мирным путем.

Сентябрь

По прогнозу Александра Литвина, сентябрьская энергия будет острой и критичной — самой критичной за весь 2017 год. Из-за резкости высказываний и грубости может быть спровоцировано большое количество конфликтов. Чтобы этого не произошло, диалог следует вести осторожно, тщательно подбирая слова. Критику лучше всего принимать молча, не приводя каких-либо контраргументов, не оправдываясь. Если разговор превратится в обмен критическими замечаниями, особенно на уровне семьи, то это может привести не только к разногласиям, но даже к разрыву.