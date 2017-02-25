Что ждет нас в будущем? 3 великих предсказателя знают!

«Без умолку безумная девица Кричала: — Ясно вижу Трои павший прах! Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века сжигали люди на кострах» В.С. Высоцкий, «Песнь о вещей Кассандре» Слава Богу, сейчас не времена Трои, и ведьм на кострах никто не сжигает. В нашем настоящем времени, людей, видящих будущее, предостаточно. Но хотим ли мы их слышать? Вот вопрос…
Не проще ли принять позицию «страуса» и не знать ничего наперед? Ведь от судьбы вроде как не убежишь… Или все-таки лучше знать, хотя бы приблизительно, что там впереди, и стать на свой жизненный путь, свернув, наконец, с чужого? По крайней мере, у нас есть возможность попробовать сделать это. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен.
Великие предсказатели
Нострадамус
Катрены Мишеля Нострадамуса можно трактовать, конечно, кому как вздумается. Во времена средневековой инквизиции, бедному французскому врачу, чтобы не попасть на тот таки костер, приходилось вуалировать свои предсказания. Поэтому никаких ссылок на точные события мы у него не найдем. И все же, умные люди расшифровали то, что может нас порадовать.
Например, генная инженерия до середины 21 века будет развиваться семимильными шагами. Что это нам даст? Надежду. По моему, это самое дорогое, что можно дать человечеству. К 2035 году медики будут лечить злокачественные онкологические заболевания на любой стадии. ВИЧ-инфицированные могут немного успокоиться – наконец найдут лекарство от СПИДА. Будет изобретена таблетка, на расстоянии распознающая вирусы. То есть, мы распрощаемся со всеми простудными болезнями.
Больным людям остается только пожелать терпения и дождаться этого чудесного момента.
Ванга
Когда вопрос касается предсказаний, как тут обойтись без великой Ванги?! В 2046 году она нам обещала, что будут выращиваться любые органы, как огурцы на грядках. Так что, с трансплантацией проблем не возникнет. А что? Очень удобно: болит что-то – поменял быстренько старый орган на новый и живи дальше!
Мировой державой в самое ближайшее время станет Китай. Ну, тут достаточно быть просто видящим, чтобы предсказать это.
Полярные льды тают. Уровень Мирового океана повышается. Эту тенденцию мы уже видим.
Наши родителями были свидетелями первого полета человека в Космос. А мы с вами можем стать не просто очевидцами полетов на Венеру, но и непосредственными участниками путешествий на планету красоты! Кстати, по мнению ученых, именно Венера является наиболее приспособленной планетой для проживания человека. Так что, готовимся!
Более интересные ее предсказания касаются последующих столетий и заканчиваются 5079 годом, в котором Ванга обещает нам конец света. Ну, будем надеяться, что мы с вами до этого не доживем.
Эдгар Кейси
Почитаем, что говорит нам самый известный «спящий» предсказатель 20 века Эдгар Кейси. Его предсказания, увы, не такие радужные, как у болгарской ясновидящей. По мнению Кейси, нашу Землю ждут бесконечные землетрясения и катаклизмы. Они будут таких масштабов, что разрушат материки и в корне изменят земной шар. Как-то все невесело у американского прорицателя. Уж лучше бы он спал, ей богу!
Но если покопаться, то и тут можно найти хорошие новости. Например, в своей книге «Воспоминания» Кейси пишет: “Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе — на любви, доверии и мудрости…» Так что, славяне, выше голову!
Великие фантасты
То, о чем в своих великолепных романах писали А. Беляев, И. Ефремов, Э. Уэллс, Ж. Верн и многие другие уже становится реальностью. Не успеем оглянуться, как беляевская «Голова профессора Доуэля» или уэллсовский «Остров доктора Моро» войдут в нашу жизнь и станут чем-то обыденным. За жюльверновские подводные лодки, я вообще молчу, они давно в нашей жизни. А К. Циолковский, с тремя классами образования? Над его идеями о создании космических ракет тогдашнее светское общество ухахатывалось. Дохахатались. Так что не удивляйтесь, если домашние нанофабрики станут необходимостью. Они смогут обеспечивать нас всем нужным, производя еду, одежду и лекарства, буквально, из отходов производства.
К привычным домашним любимцам могут присоединиться биороботы. Эти новые члены семьи смогут выполнять за нас всю домашнюю работу, причем, 24 часа в сутки. Кстати, эти же роботы в состоянии заменить нас на работе. Так что, господа ученые, будьте осторожны, пожалуйста! К тому же, мир и так насыщен всякими техническими наворотами. Так что не удивительно, если в один прекрасный момент машины повстанут против своих создателей. Ну, ничего, на тот момент мы будем уже на Венере!
Как говорил Иван Васильевич из известного фильма: «Меня терзают смутные сомнения». Так и я, задаю себе вопрос: интересно, это писатели были такие крутые, что с точностью предсказывали будущее в своих книгах? Или же, это ученые пользуются идеями фантастов?
Поживем, увидим. Но не будем забывать, что будущее, вне зависимости от любых предсказаний, станет прямым следствием наших мыслей, слов и поступков сегодня.
Источник: https://miridei.com/