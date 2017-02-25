Что ждет нас в будущем? 3 великих предсказателя знают!

«Без умолку безумная девица Кричала: — Ясно вижу Трои павший прах! Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев Во все века сжигали люди на кострах» В.С. Высоцкий, «Песнь о вещей Кассандре» Слава Богу, сейчас не времена Трои, и ведьм на кострах никто не сжигает. В нашем настоящем времени, людей, видящих будущее, предостаточно. Но хотим ли мы их слышать? Вот вопрос…

Не проще ли принять позицию «страуса» и не знать ничего наперед? Ведь от судьбы вроде как не убежишь… Или все-таки лучше знать, хотя бы приблизительно, что там впереди, и стать на свой жизненный путь, свернув, наконец, с чужого? По крайней мере, у нас есть возможность попробовать сделать это. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен.

Великие предсказатели

Нострадамус

Катрены Мишеля Нострадамуса можно трактовать, конечно, кому как вздумается. Во времена средневековой инквизиции, бедному французскому врачу, чтобы не попасть на тот таки костер, приходилось вуалировать свои предсказания. Поэтому никаких ссылок на точные события мы у него не найдем. И все же, умные люди расшифровали то, что может нас порадовать.

Например, генная инженерия до середины 21 века будет развиваться семимильными шагами. Что это нам даст? Надежду. По моему, это самое дорогое, что можно дать человечеству. К 2035 году медики будут лечить злокачественные онкологические заболевания на любой стадии. ВИЧ-инфицированные могут немного успокоиться – наконец найдут лекарство от СПИДА. Будет изобретена таблетка, на расстоянии распознающая вирусы. То есть, мы распрощаемся со всеми простудными болезнями.

Больным людям остается только пожелать терпения и дождаться этого чудесного момента.

Ванга

Когда вопрос касается предсказаний, как тут обойтись без великой Ванги?! В 2046 году она нам обещала, что будут выращиваться любые органы, как огурцы на грядках. Так что, с трансплантацией проблем не возникнет. А что? Очень удобно: болит что-то – поменял быстренько старый орган на новый и живи дальше!

Мировой державой в самое ближайшее время станет Китай. Ну, тут достаточно быть просто видящим, чтобы предсказать это.

Полярные льды тают. Уровень Мирового океана повышается. Эту тенденцию мы уже видим.

Наши родителями были свидетелями первого полета человека в Космос. А мы с вами можем стать не просто очевидцами полетов на Венеру, но и непосредственными участниками путешествий на планету красоты! Кстати, по мнению ученых, именно Венера является наиболее приспособленной планетой для проживания человека. Так что, готовимся!

Более интересные ее предсказания касаются последующих столетий и заканчиваются 5079 годом, в котором Ванга обещает нам конец света. Ну, будем надеяться, что мы с вами до этого не доживем.

Эдгар Кейси

Почитаем, что говорит нам самый известный «спящий» предсказатель 20 века Эдгар Кейси. Его предсказания, увы, не такие радужные, как у болгарской ясновидящей. По мнению Кейси, нашу Землю ждут бесконечные землетрясения и катаклизмы. Они будут таких масштабов, что разрушат материки и в корне изменят земной шар. Как-то все невесело у американского прорицателя. Уж лучше бы он спал, ей богу!