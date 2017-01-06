Что происходит с телом человека после его смерти, показали ученые на видео

На фоне растущего числа захоронений ученые предсказывают, что в скором времени хоронить умерших людей будет негде. В связи с этим ученые предложили альтернативные варианты захоронений.

По подсчетам ученых, за все время существования человечества ушли в мир иной 100,8 миллиардов человек. С учетом того, что ежегодно это число растет на 0,8%, скоро на Земле не останется места для кладбищ. Учитывая сложившуюся ситуацию, ученые предложили отказаться от традиционных способов погребения усопших.

В связи с тем, что состояние трупа зависит от почвы, в которой он находится: он может быть подвергнут гниению, а может превратиться в мумию. Сохранность скелетов тоже зависит от «среды обитания»: вода дольше сохраняет их, чем почва.

На основе этого ученые предложили использовать биологические гробы. По мнению ученых, они ускорят процесс разложения трупов. Также ученые предлагают делать многоэтажные захоронения. Но это все пока в будущем, а сегодня они предлагают кремацию.

