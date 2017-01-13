Что происходит с нами после смерти?

Что происходит с человеком после смерти? Это вопрос тревожит многих людей. В современном обществе существует несколько мнений относительно данного неприятного явления. Все прекрасно известно, религиозный взгляд на смерть и последующие события, связанные с идеей получения определенного количества благ или наказаний за поступки, которые человек совершал на земле.

Так сложилось исторически, что на территории нашей страны доминирующей религией является христианство, которое не отрицает возможность души умершего человека общаться с материальным миром и подавать некоторые знаки живым еще людям. Однако приверженцы науки скажут, что все это выдумки, не существует никакого загробного мира и не стоит даже рассматривать данный вопрос. Читатель может задаться вопросом, почему в преамбуле статьи было упомянуто про религию, и какое это имеет отношение к главной идеи данного материала? Ответ однозначен там, где наука не имеет никакого пространства для работы, необходимо искать обоснование в чем – то ином, ведь даже мир потусторонний имеет свои законы.

Бесспорно, что Великая Отечественная Война стала страшным потрясением для нашего народа. Боевые действия были настолько страшными, что у солдат не всегда хватало времени похоронить своих товарищей просто по человечески, поэтому большинство приведений появляются непосредственно на полях сражений, в лесах изгрызенными оборонительными линиями окопов. Там, где сих пор лежат останки людей, которые необходимо просто похоронить должным образом. Объяснить истории, которые происходили с людьми на таких местах невозможно с точки зрения науки.

Очень часто проявления призраков происходит недалеко от захоронений солдат. Достоверных подтверждений данным историям не существует, все произошедшее описывается исключительно со слов очевидцев.

Странные огоньки

Группе студентов захотелось провести пару дней на природе. Выбравшись в лес, они оборудовали небольшой лагерь и как принято вечером устроили небольшую попойку. В процессе праздника девушки обратили внимание на две красные точки недалеко от места, где веселилась компания. Эти две точки то разгорались ярче, то снова затухали будто кто-то курил, рассматривая компанию из-за деревьев. Конечно же, рассказав свои страхи парнями, они упросили, чтобы те разобрались с незваными гостями. После того, как была предпринята попытка окликнуть странных гостей, парни решили пойти посмотреть, кто же там сидит и смотрит на них. Однако когда они подошли ближе, то огоньки пропали. На том месте, где они были мгновение назад, никого не оказалось. Вернувшись обратно, компания продолжила веселиться, но огоньки вновь появились. Это заставило немного напрячься компанию, но попытка обнаружить людей, которые вторгаются в их веселья, потерпела неудачу вновь. В течение ночи это явление повторялось несколько раз, от бегства полностью трезвых молодых людей остановило то, что автомобиль не мог завестись.

С наступлением рассвета, когда только начало всходить солнце и первые лучи коснулись того, странного места, в рассветной мгле на какие-то несколько секунд показались туманные фигуры двух людей, которые стояли на том месте и неспешно курили. Фигуры были довольно размыты и находились на расстоянии 25 метров, но как показалось очевидцам, фигуры были одеты в воинскую форму. С наступлением утра фигуры просто растаяли в воздухе, а машина завелась с первого раза. Перепуганные студенты приехали в ближайшую деревню, где сразу обратились к участковому. Рассказ должен был вызвать у представителя власти смех, однако тот отнесся к этой проблеме очень серьезно. Возможно, его убедили перепуганные глаза студентов или же столь необъяснимые происшествия здесь не редкость, но уже в течение дух часов на указанную полянку вновь вернулись люди. После проведения раскопок, на дне неглубокого окопа, было обнаружено останки двух бойцов советской армии.

Рассказы «черных археологов»

Профессия «черных археологов» связана с поиском артефактов, оставшихся с ВОВ в земле и дальнейшей их перепродажей. Одна история случилась в лагере таких археологов. Стояла темная летняя ночь, свет был только от небольшого костра, который решили сильно не разжигать. После трудного дня поисков все были уставшие и в темноте сидели вокруг огня. Команда состояла из 10 человек. Некоторые курили, другие неспешно переговаривались в ночной темноте, так продолжалось довольно долго, пока один из парней не решился угостить всех присутствующих экзотическими сигаретами, привезенными из заграницы. Он передал пачку по кругу. Никто не стал отказываться и все дружно закурили, но по какой-то причине зажжённых сигарет оказалась 11 вместе 10.

Как потом рассказывал умник, который решил для прикола пересчитать красненькие огоньки в темноте, у него волосы встали дыбом от мысли, что между ними находится кто-то лишний. Он настолько был поражен, что не сразу и смог сказать товарищам про незваного гостя. После того, как он озвучил свое открытие, все присутствующие замерли и только кто – то спросил: «Кто здесь?». Ответ не заставил себя долго ждать, неизвестный ответил: «Никого» и огонек сигареты пропал. После того, как включили фонарик, то на месте, откуда прозвучал голос, обнаружили помятую затушенную сигарету, аналогичную тем, которые раздавал член команды. Ребята сразу начала копать и на глубине 1,5 метра обнаружили скелет лейтенанта красной армии. Его вещи очень хорошо сохранились, когда был открыт портсигар, то в нем не оказалось сигарет. Но возникает другой вопрос, как долго призрак был среди простых смертных?

Бой в вечность

Жители деревень в лесах Беларуси до сих пор побаиваются ходить в лес по ночам. Как рассказывают местные жители порой в лесу можно услышать не только звуки выстрелов, но и отдельные команды на немецком языке. Также довольно часто в лесу между деревьев мелькают прозрачные фигуры, которые растворяются, как только на них наводишь луч фонаря. Если надолго остаться ночью в лесу, то можно отчетливо услышать звуки выстрелов и негромкие взрывы. Тихую ругань и маты простых солдат, которые все еще идут в атаку. Однако задерживаться в таком месте не советуют, существует вероятность того, что человек уже не сможет вернуться обратно, он попросту исчезнет. Местные старожилы рассказывают, что порой если глубоко забраться в болота, то можно оказаться в эпицентре призрачного боя, где полупрозрачные фигуры вновь и вновь убивают и умираю. Еще можно увидеть на болотах огоньки от костров, но не стоит приближаться к ним и тревожить отдых призраков.

Самое странное событие произошло в 1967 году в деревушке Жичин. В ней появилась рота солдат в походной советской форме, они зашли в деревню. Молодой лейтенант поинтересовался у местных старушек, где они находятся, получив ответ, начал уточнять, где находится Витебск. После этого попросил еды и воды, расплатившись, двинулся в указанном направлении, когда одна из местных жительниц принесла деньги в дом, то оказалось, что это советские рубли выпуска 1934 года. Кто были эти люди и были ли они людьми? И куда потом делись — неизвестно.

Бессмертный часовой

Следующее явление призрака солдата произошло в Калининграде. Молодая пара решила сделать фотографию возле памятника Канту. Прошло некоторое время, фотографию решили распечатать, на фотографии стало отчетливо видно на заднем плане прозрачную фигуру, которая вскинула руку в нацистском приветствии. Что это было искажение света или настоящий призрак неизвестно.

Скорбящий город

Городок Лестене в Латвии не может оправиться от войны, большинство зданий являются памятниками архитектуры, сносить их запрещается. Однако во время войны здесь находился немецкий госпиталь, который был уничтожен советскими бомбардировщиками. Город не сильно пострадал, но практически все здания имеют пулевые или осколочные попадания. И сколько бы не старались рабочие бригады, но до сих пор заделать все следы от пуль невозможно. Новые кирпичи крошатся, штукатурка отпадает, краска очень быстро выцветает. Складывается такое впечатление, словно город все еще скорбит о всех убитых и не хочет, чтобы местные жители забывали тех, кто погиб здесь.

Подводя итог, можно сделать вывод, что невероятных и странных историй, которые не может объяснить наука достаточно много. И верить или нет в существование призраков исключительно дело каждого отдельного человека.