Что обозначает первая буква вашего имени

Итак, если Ваше имя начинается на букву:

А

Эта буква олицетворяет единение нежности и агрессивности. Люди с таким именем часто принимают лидерскую позицию в отношениях, но нуждаются в постоянной подпитке эмоций, иначе могут потерять интерес к партнеру. Им можно посоветовать развивать в себе терпимость и внимание к другим.

Б

Эти люди находят любовь с большим трудом. Они долго раздумывают и с осторожностью связывают судьбу с другим человеком. Если партнер попадется терпеливый и понимающий, то через некоторое время он в полной мере познает вашу истинную ласку и нежность.

В

Такие люди – честные и оптимистичные, поэтому притягивают внимание других. Вы не слишком страдаете, если отношения не завязались и быстро находите нового партнера. Однако бывают случаи, когда вам удается найти единственную любовь всей жизни.

Г

Ваша жизнь полна эмоций и событий, вы спешите жить и по характеру немного парадоксальны в любви: требуете надежности от партнера и не очень спешите связывать себя узами брака.

Д

Вы романтик, поэтому ваша любовь может разбиться о бытовые проблемы. Однако в отношениях вы очень надежны, поэтому больше общайтесь со своей половинкой, чтобы всё время поддерживать романтичность. Вы часто не любите признавать вину, сваливая всё на других или обстоятельства.

Е

Вас нелегко покорить, но вы сами легко добиваетесь любых целей. При этом одиночество вас не тяготит, ведь вы интересный, жизнерадостный человек.

Ж

Вы надежный и сентиментальный партнер, любите хранить вещи, которые напоминают о приятных моментах. Будучи честными и преданными, вы хотите видеть рядом такого же партнера, и очень разочаровываетесь, если он (она) не подходит под ваши стандарты.

З

Вы эмоциональны и любите показать себя во всей красе. Часто у вас не получается выбрать подходящего партнера сразу, ведь вам нужен самый лучший. Вы амбициозны в жизни, а в супружестве – верны и всегда поддерживаете интерес к себе.

И

Вам следует быть более тактичным человеком. Ваша прямота в общении с людьми может иногда быть обидной для них. Вы любите хорошо выглядеть, следите за собой, энергичны и не терпите однообразия. Именно поэтому в вашей жизни может быть много разных отношений.

К

Вам свойственны метания между желанием найти вечную любовь и сомнением: а может подождать, может все еще впереди? Отбросьте сомнения и живите сегодняшним днем. Вы тактичны, очаровательны и наделены природным шармом, поэтому поклонников у вас хватает. Осталось выбрать достойного и набраться терпения, чтобы пережить вместе с ним все радости и невзгоды.

Л

Вам присуща любовь к переменам. Вы общительны, интересны, но в случае разочарования в жизни или отношениях можете начать заедать или запивать проблемы.

М

Вы любите планировать и опережать события. Однако, склонность к мечтаниям может заставить вас не обратить внимание на достойного партнера, пока вы будете планировать далекую встречу с принцем. Обращайте внимание на людей, которые рядом здесь и сейчас, именно они могут подарить вам счастье.

Н

Вы очень ранимый человек в оболочке колючего ежа. Вы честны, обаятельны, обладаете разносторонними интересами. Но можете показать характер, если что-то пойдет не так. Вам крайне необходима дружеская поддержка вашей второй половины.

О

Вы видите своё счастье только в замкнутом мире вместе со своей половинкой. Не забывайте общаться с друзьями и перестаньте подвергать логическому анализу поступки окружающих.

П

Вы азартны и склонны рисковать. Найдя себе подобного, вы сможете создать яркий и счастливый союз. Однако не увлекайтесь другим человеком слишком сильно, храните своё мировозрение и интересы, иначе вы можете потерять свое “я”.

Р

Вы очень терпеливы и уступчивы, но существует предел, за которым вы уже никому не уступите. Вы сильны духом и никогда ни перед кем не станете на колени. Выбирайте партнера, которого давно знаете и с кем дружили.

С

Ваши требования нередко завышены, поэтому-то и ожидание прекрасного принца обычно заканчивается очередным разочарованием. Чтобы выбраться из этой ловушки, относитесь к жизни проще, с юмором, или снизьте планку требований, поняв наконец, что надо ценить жизнь, которая у вас есть.

Т

Буква Т отвечает за страстность и сексуальность. Вам свойственны увлечения с первого взгляда, поэтому возможны ошибки в выборе. Будьте более внимательны и переборчивы.

У

Люди с именем на букву У – убежденные приверженцы единственной любви на всю жизни, поэтому семья для вас превыше всего. Ваш выбор может падать на друзей детства или знакомых по учебе. Вы терпеливы и способны многое стерпеть. Вы часто спасаете положение, идя на компромиссы, но должны больше внимания уделять собственным интересам.

Ф

Вы яркий и эмоциональный человек, с вами может быть сложно, но никогда не бывает скучно. Вашего партнера ждет драматическая страсть с примесью трагедии, частые расставания и бурные примирения. Вы привыкли больше брать, чем отдавать. Попробуйте это изменить, и ваша жизнь станет более комфортной.

Э

Вы умеете страстно любить и долго ждать счастья. Вы размеренны, несуетливы, но при этом страстны. Вы надежны в семейной жизни и любите узнавать последние новости все обо всех хотя бы немного раньше других.

Ю

Люди с первой буквой Ю – ищут безопасный путь в любви. Вы обворожительны и неотразимы на публике, но глубоко в душе боитесь новых отношений, потому что они способны принести серьезные перемены. Решившись на брак, вы относитесь к избраннику с нежностью и вниманием, поэтому можете принести ему/ей счастье.

Я

Вы можете казаться дерзким и смелым человеком, но в душе скрываете немало тайн. Вы любите острить и ехидничать, что иногда может отпугивать людей. Вы также очень страстны и эмоциональны. Найдя подходящего партнера, который будет мириться с вашим ехидством, вы оба будете счастливы.

Источник — goroskope.net