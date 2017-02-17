Что нам принесет парад планет в 2017 году

Существует большое количество астрономических явлений, которые обладают большой важностью. Одним из таких явлений можно назвать парад планет в 2017 году.

Слово «важность» использовано неспроста, ибо парад планет без сомнений имеет большое значение для жителей земли и ученых, исследующих космическое пространство при помощи зондов. Также парад планет важен и для астрологов. Единственный минус — невозможность увидеть его красоту невооруженным глазом. Однако самое главное для нас — его мощная энергетика, которая поможет привлечь удачу во всех сферах жизни.

Астрономическая суть парада планет

Это астрономическое явление красиво, но только в том случае, если задействованы все планеты Солнечной Системы. Вы смотрите в мощный телескоп и видите, как все без исключения планеты выстроены в ряд. Это поражает воображение, ибо у каждой из планет свое время обращения вокруг Солнца. Юпитеру для этого нужно, например, 12 земных лет. Нептуну для того же маневра потребуется уже 165 лет. Парад планет — необычайно редкое явление. Последний раз такое происходило в далеком 1982 году, то есть 35 лет назад. А следующий полный парад будет лишь в 2161 году, через 144 года. Периодичность этого явления — раз в 150-170 лет.

В 2017 году в параде участие примут 6 планет: Земля, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Юпитер. Венеру и Марс видно не будет, потому что они будут находиться «позади» Земли. Такой парад бывает уже намного чаще — примерно раз в 10 или 20 лет. Произойдет всё в ноябре, однако о более точном времени будет известно ближе к концу лета.

Для ученых парад планет — это возможность для космических аппаратов существенно сократить требуемое для преодоления расстояние. Для жизни людей это явление также будет важным.

Астрология и парад планет 2017 года

С астрологической точки зрения парады планет представляют собой всплеск энергии. Объясняется все тем, что энергетика каждой планеты усиливается благодаря резонансу. У древних Майя парад планет означал конец света, но на самом деле они были не правы. Парады планет делают нашу жизнь ярче. Ориентировочно, весь ноябрь станет месяцем повышенной удачи для всех людей.

Основную лепту в создание благоприятных условий внесет Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Меркурий даст толчок к новым открытиям. Он подарит вам любознательность и желание двигаться вперед. Благодаря ему ноябрь 2017 года можно будет назвать динамичным месяцем, когда требуется повышенное внимание к мелочам, особенно если дело касается финансовой сферы жизни. Денежные приметы укажут вам верный путь.

Юпитер поможет вашему внутреннему духовному миру расцвести в период парада планет. Он научит вас ценить каждый момент, а также укажет верный путь в любви. Юпитер поможет найти баланс в любых делах. Эта тяжелая планета будет во многом определять ваше настроение.

Сатурн повысит интуицию, обострит ваше шестое чувство и создаст благоприятную атмосферу для учебы, самоанализа, поиска себя. В такие периоды удача сопутствует людям, которые заняты в сфере креатива. Если вы создаете что-то необычное, то Сатурн поможет вам в этом.

Венера и Марс будут находиться в тени трех предыдущих планет, но их списывать со счетов тоже нельзя. Венера — покровительница удовольствий и наслаждения. Это значит, что в ноябре 2017 года будет немного повышена сексуальная энергетика. Марс же пробуждает в людях лидерские качества. Остерегайтесь необдуманных решений в период, когда парад планет будет активен, ибо энергия Марса будет вступать в диссонанс с энергией других планет.

Так или иначе, но этот период астрологи называют подарком Вселенной для нас всех. Сейчас год Красного Петуха, поэтому парад планет будет особенным, ведь он пробуждает в людях желания двигаться вперед, как и восточный символ этого года. Положительный прогноз на этот год дало большинство астрологов. Также нумерологический анализ дал возможность надеяться на лучшее. Всё указывает на то, что в ноябре нужно будет нажать на газ до самого упора, чтобы оставить всех конкурентов и врагов позади себя.

Отдельного слова заслуживает мнение экстрасенсов, которые, хоть и относятся к параду планет с опаской, но ждут его наступления. Это явление поможет им временно усилить свои навыки, что даст возможность для более эффективной работы. Красота неба и космоса иногда поражает нас. Это заслуга солнечных и лунных затмений, метеоритных дождей, комет, и, конечно же, парадов планет. В ноябре 2017 года 5 планет и наша Земля выстроятся в ряд. Это будет иметь огромное значение для астрологических прогнозов и научных исследований. Для кого-то это время станет шансом привлечь удачу, а для кого-то — потерять ее.

Источник — MoiMozg