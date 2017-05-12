Что может рассказать о вас день недели, в который вы родились?

День недели, в который вы родились, может многое поведать о вас и о вашей судьбе. Каждый день магически связан с божеством, цветом, камнями и травами. Важно научиться применять в жизни магические свойства дня вашего рождения.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Почему существует 7 дней недели? Это связано с тем, что в астрологии 7 основных планет.

Каждый день соответствует планете / божеству, и он пропитан их силой. Точно так же, день, в который мы родились, одарил нас силой определенной планеты.

По мнению ученых, происхождение названий дней недели и их связь с планетами относится к первому столетию нашей эры. Дни недели названы по именам древних скандинавских и римских богов.

По словам директора обсерватории колледжа Хартвика в Нью-Йорке, начиная с воскресенья, дни недели так связаны с планетами: «День Солнца, день Луны, день Меркурия, день Марса, день Юпитера, день Венеры и день Сатурна».

Что же о вас расскажет день недели, в который вы родились?

Понедельник.

Понедельник, день Луны (MoonDay).

Лунные Силы благословляют Ребенка, родившегося в понедельник. Они награждают его выдающимися умственными способностями и даром понимания других людей.