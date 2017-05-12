Что может рассказать о вас день недели, в который вы родились?

День недели, в который вы родились, может многое поведать о вас и о вашей судьбе. Каждый день магически связан с божеством, цветом, камнями и травами. Важно научиться применять в жизни магические свойства дня вашего рождения.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Почему существует 7 дней недели? Это связано с тем, что в астрологии 7 основных планет.
Каждый день соответствует планете / божеству, и он пропитан их силой. Точно так же, день, в который мы родились, одарил нас силой определенной планеты.
По мнению ученых, происхождение названий дней недели и их связь с планетами относится к первому столетию нашей эры. Дни недели названы по именам древних скандинавских и римских богов.
По словам директора обсерватории колледжа Хартвика в Нью-Йорке, начиная с воскресенья, дни недели так связаны с планетами: «День Солнца, день Луны, день Меркурия, день Марса, день Юпитера, день Венеры и день Сатурна».
Что же о вас расскажет день недели, в который вы родились?
Понедельник.
Понедельник, день Луны (MoonDay).
Лунные Силы благословляют Ребенка, родившегося в понедельник. Они награждают его выдающимися умственными способностями и даром понимания других людей.
Большинство детей, рожденных в понедельник, очень чувствительны, они легко раздражаются, их часто разочаровывают эмоции и поведение других людей.
Сопереживание — их самая сильная способность. Обычно это мягкие люди, ведь свет Луны смягчает их изнутри.
Говорят, дети, рожденные в понедельник, страдают от бессонницы, поскольку Луна всегда наблюдает за ними по ночам, не позволяя своим детям быстро заснуть.
Ребенок, рожденный в понедельник, может страдать от проблем с пищеварением, но чаще всего это очень сильные, эмоциональные люди.
Понедельник посвящен луне, ее магии и тайне. Это день женских тайн, иллюзий, пророческих сновидений, эмоций, путешествий и плодородия.
Те, кто родился в понедельник, обладает такими чертами характера:
- Вы креативны, но умеете хранить свои идеи в тайне.
- Вы очень чуткий человек.
- Ваши приоритеты — семья и несколько близких друзей.
- Вы отлично умеете договариваться, и убеждены, что каждый получает то, что хочет.
- Вы, вероятно, достигнете успеха руководя бизнесом.
Вторник.
Вторник — день Марса.
Страстный Марс одаривает Ребенка, родившегося во вторник, огненной волей, страстью и энтузиазмом.
Это люди, которые действуют спонтанно, и любят всегда получать то, что хотят.
Все дети вторника — воины, но это не всегда сразу заметно. Их призыв — заявить о своей власти и стать «храбрыми детьми», как Марс, Бог Войны.
В детстве они очень самонадеянны, но по мере взросления понимают, что нужно прислушиваться и к чужому мнению. С ними могут случаться несчастные случаи, но их также считают очень верными и могущественными.
Люди, рожденные во вторник, чрезвычайно хорошо умеют проявлять энтузиазм, воодушевление и вдохновение. Ключ к их магическим силам — энтузиазм!
Те, кто родился во вторник, обладают такими чертами характера:
- У вас много энергии и драйва.
- Люди тянутся к вам и любят вам помогать.
- Вы успешны в карьере.
- Вы иногда переживаете из-за того, что не можете контролировать.
- Вам нравятся шикарные вещи и вам сложно экономить деньги.
- Вы честны и делаете то, что считаете правильным.
- Вы говорите правду, и это иногда отталкивает тех, кто хочет услышать лесть.
- Вы чувствительны к критике.
Среда.
«В среду рождаются ловкие люди»
Среда (Wednesday) — это День Меркурия (День Водина, день Одина, норвежского бога мудрости, связанного с Меркурием / Гермесом).
Мудрость и ловкость Меркурия наделяет Ребенка, рожденного в среду, очень сильным и практичным умом.
Любопытство — ваша вторая натура, и у вас от природы талант к бизнесу и общению. Вы призваны каждый день открывать и изучать что-то новое.
Люди, рожденные в среду, обладают способностью одновременно справляться с различными проблемами. Многозадачность позволяет им достигать великолепных результатов практически на любой работе. Говорят, что эти люди обычно довольны своей жизнью.
Дети среды обладают способностями к телепатии и Астральной проекции, поскольку у них чрезвычайно мощное сознание и они умеют его контролировать. Ключ к их Магическим Силам — Любопытство!
Те, кто родился в среду, обладают такими чертами характера:
- Вы быстро учитесь новому и хорошо выполняете свою работу.
- Вам трудно организовать себя.
- Вы неприхотливы и легки на подъем. Людям нравится то, как вы расслаблены.
- Вам нравится учиться у других людей, и общение — большая радость для вас.
- Вы хорошо ладите с разными людьми.
- Вам нравится ваша работа и люди, с которыми вы работаете.
Четверг.
«В четверг рождаются дети с благородством».
Четверг (Thursday) — День Юпитера (День Тора, бога молнии, связанного с Юпитером / Зевсом). Королевская природа Зевса благословляет Ребенка, родившегося в четверг, оптимизмом и удачей.
Их развитое чувство справедливости вызывает уважение и дает им возможность узнать, что для них хорошо, и стремиться к этому. Так или иначе, они привлекают внимание и перед ними открываются многие двери.
Люди, рожденные в четверг, обладают способностью добиваться успеха, хотя для этого может понадобиться некоторое время. Они часто хорошо себя ведут, но, в то же время, всегда говорят правду, что иногда может стать причиной их проблем.
Дети четверга способны привлекать удачу и успех. Ключ к их силам — Оптимизм!
Те, кто родился в четверг, обладают такими чертами характера:
- Вы оптимистичны.
- Вы уважаете людей, и другие уважают вас.
- Вы независимый работник.
- Вы по натуре лидер, и готовы тяжело работать, чтобы добраться до вершины.
- Вам не нравятся люди, которые вас критикуют, и вы можете обижаться на них.
- Для вас важно разнообразие, и вам часто бывает скучно.
- Вы привлекаете внимание своей харизмой.
Пятница.
«В пятницу рождаются чародеи».
Пятница — День Венеры (День Фреи — богини любви и красоты, которая ассоциируется с Венерой / Афродитой).
Люди, родившиеся в пятницу, способны очаровывать почти всех, если они примут свою природу и осознают, насколько они красивы.
Они талантливые и творческие. Те, кто родился в пятницу, несут миру гармонию и красоту.
Говорят, что «тень детей», родившихся в пятницу, может «украсить» все, на что упадет.
По мере взросления они, как правило, начинают осознавать свою силу и понимать, что красоту можно увидеть в самых удивительных местах. Это добросердечные люди, способные утешить тех, кому разбили сердце.
Удовлетворение поможет им раскрыться и стать еще сильнее.
- Те, кто родился в пятницу, обладают такими чертами характера:
- Вы цените красоту и гармонию, и пытаетесь ее создавать.
- Вы более творческие, чем ваши друзья.
- Вы склонны быть эмоционально чувствительными в отношениях.
- Вам бывает трудно пережить неудачу, и вас часто мучают прошлые разочарования.
- У вас хорошо развита интуиция.
- Вы духовный человек.
- Вы не по годам мудры.
Суббота.
«Субботний ребенок рождается с Силой»
Суббота — день Сатурна / Кроноса. Бог времени благословляет детей, родившихся в субботу, чрезвычайными магическими силами. Сатурн считается планетой ведьм, поэтому дети, рожденные в субботу, обладают очень сильными способностями.
Субботние дети — трудолюбивые люди, и они готовы на многое, чтобы найти то, что ищут. Люди, рожденные в субботу, могут выдержать любое состязание, они очень терпеливы.
Если они осознают свою божественную природу, ничто не может их остановить.
Ключом к их силе является Честность!
Те, кто родился в субботу, обладают такими чертами характера:
- Вам доверяют и у вас много обязанностей.
- Вы склонны жить в прошлом или будущем, а не в настоящем моменте.
- Вы умны и склонны быть перфекционистом.
- Вы гордитесь своей внешностью и любите не торопясь приводить себя в порядок.
- Вы можете высказать негативное мнение, если вас спросят.
- Вы уверенны в себе, что другие могут посчитать снобизмом.
Воскресенье.
Воскресенье — это День Солнца, день Аполлона, бога Солнца.
Бог Солнца и Света благословляет своих детей великодушием, доблестью и честью. Они великолепны в спорте, талантливы в искусстве и обладают великой магической силой.
Дети воскресенья благородны, но не смиренны. Они очень щедры, если это ценится. Они оптимисты, и знают, что жизнь им в конце концов улыбнется.
Они общаются со многими людьми, которые, вероятно, восхищаются ими, но у них обычно мало близких друзей.
Это очень чувственные люди, но они почему-то чувствуют себя недолюбленными. Дети воскресенья любят помогать нуждающимся.
Ключ к их силам — чистая вера!
Те, кто родился в этот день недели, обладают такими чертами характера:
- Позитивное отношение к жизни.
- Вам нравится помогать другим.
- Вам нужно много времени, чтобы довериться людям из-за вашей подозрительности.
- Вы эмоционально чувствительны, и вас затрагивают комментарии других людей.
- Вы легко разочаровываетесь и можете оставлять незавершенные проекты.
- Вы цените время, проведенное в одиночестве.
Помните, что каждый день может быть волшебным. И все всегда зависит только от вас.
Источник: lifter