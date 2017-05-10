Что мешает нам быть счастливыми?

У нас всего слишком много. Информации. Задач. Выбора. Никогда еще вокруг не было столько раздражителей. И наши шансы сохранить присутствие духа, похоже, снижаются. Чтобы найти средства против стресса и обрести долгожданное счастье, попробуем сначала разобраться, что нам мешает.

Пособия по достижению счастья и рассказы о благотворности медитаций для тела и души с каждым днем набирают популярность. Но чем больше мы слышим призывов радоваться жизни и обрести спокойствие, тем яснее проступает скрытое за ними сообщение: мы беспокойны, напряжены и пессимистичны.

40% опрошенных соглашаются с тем, что стресс лучше всего снимать алкоголем. Не согласны с таким методом 23%, но никто не спорит, что стресс существует и от него надо избавляться.

«Я люблю свою работу, но в отделе сократили три ставки, объем работы на каждого заметно увеличился, я устаю так, что засыпаю по дороге домой», – жалуется 42-летняя Вера, бухгалтер.

«У меня сессия вот-вот начнется, не могу ни о чем думать», – отмахивается от вопросов 23-летняя Лена.

Подруге, у которой сын-выпускник, лучше не задавать эти вопросы: мне кажется, последний год они оба провели как на иголках.

Слишком много перемен