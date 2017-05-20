Что говорят «ЗОДИАКАЛЬНЫЕ» ЦВЕТЫ о вашей личности? Все в точку!

Существует множество способов, какими мы любим праздновать свои дни рождения, например, в кругу своих друзей и семьи, наслаждаясь кусочком домашнего пирога с бокалом холодного шампанского в руке. Но как насчет, праздника, подаренного нам природой, который приносит цвет аромат и радость в наш дом, оставляя на нашем лице улыбку. Мы говорим о цветах вашего дня рождения.

Ваш цветок, можно назвать его «зодиакальным» — это цветок, который ассоциируется с месяцем вашего рождения. Он имеет свой символический смысл – цветочный гороскоп, если хотите.

Это означает, что мы можем подарить нашим друзьям индивидуальный букет цветов на их день рождения или вырастить в своем доме свой персональный цветок.

Итак, осталось выяснить какой из зодиакальных цветов ваш!

Январь. Гвоздика.

Любовь, очарование, безупречность.

Каждый специфический цвет этого растения имеет свое значение. Наиболее могущественная из разновидностей гвоздики – это гвоздика розового цвета, символизирующая силу материнской любви.

Февраль. Ирис.

Вера, отвага и мудрость.