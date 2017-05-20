Что говорят «ЗОДИАКАЛЬНЫЕ» ЦВЕТЫ о вашей личности? Все в точку!

Существует множество способов, какими мы любим праздновать свои дни рождения, например, в кругу своих друзей и семьи, наслаждаясь кусочком домашнего пирога с бокалом холодного шампанского в руке. Но как насчет, праздника, подаренного нам природой, который приносит цвет аромат и радость в наш дом, оставляя на нашем лице улыбку. Мы говорим о цветах вашего дня рождения.
Ваш цветок, можно назвать его «зодиакальным» — это цветок, который ассоциируется с месяцем вашего рождения. Он имеет свой символический смысл – цветочный гороскоп, если хотите.
Это означает, что мы можем подарить нашим друзьям индивидуальный букет цветов на их день рождения или вырастить в своем доме свой персональный цветок.
Итак, осталось выяснить какой из зодиакальных цветов ваш!
Январь. Гвоздика.
Любовь, очарование, безупречность.
Каждый специфический цвет этого растения имеет свое значение. Наиболее могущественная из разновидностей гвоздики – это гвоздика розового цвета, символизирующая силу материнской любви.
Февраль. Ирис.
Вера, отвага и мудрость.
Три прямых лепестка символизируют веру, отвагу и мудрость. Интересно, что ирис – это национальный символ Франции, так называемый «цветок лилии».
Фиалка.
Наблюдательность, лояльность и верность.
Положительной чертой этого цветка, который накладывает отпечаток на всех, кто родился в феврале, является пристрастие к фиолетовому цвету, который сулит прогресс и удачу на всем жизненном пути.
Март. Даффодия или дикий нарцисс.
Перерождение и новые возможности.
Получить в подарок букет нарциссов означает, что вам желают успехов и удачи. Однако один цветок – это предвестник неудачи. Так что будьте внимательны, если решили подарить кому-то эти прекрасные цветы.
Апрель. Душистый горошек.
Нежное и блаженное удовольствие.
Современный душистый горошек имеет небольшое сходство с оригинальным растением, открытым в 17 веке. Современный вид этот цветок приобрел уже в процессе гибридизации.
Маргаритка.
Невинность, преданность и чистота.
Маргаритка символизирует собой секрет друзей, который никогда не будет раскрыт.
Май. Ландыш.
Чистота, сладость и гуманность.
Июнь. Роза.
Любовь и страсть.
Так же как и в случае с гвоздикой, каждый цвет имеет свое значение. Например, желтый цвет символизирует дружбу, а фиолетовый, багровый – любовь с первого взгляда.
Июль. Дельфиниум.
Легкость и легкомыслие.
Свое название цветок получил от слова греческого происхождения — «дельфин», благодаря форме своих лепестков. Дельфиниум символизирует собой также открытое сердце и страстную привязанность.
Август. Гладиолус.
Сила, духовная чистота и безрассудная страсть.
Назван так благодаря своим лепесткам мечеобразной формы. Подаренный букет гладиолусов говорит о покоренном сердце дарителя.
Сентябрь. Астра.
Любовь и страсть.
С греческого языка астра переводится как «звезда». И в древности считалось, что аромат, полученный из сожженных лепестков растения, может отпугнуть злых духов.
Октябрь. Календула.
Теплая и неугасающая любовь, печаль и сожаление.
Несмотря на яркий солнечный окрас, цветок ассоциируется с похоронами во многих частях света.
Ноябрь. Хризантема.
Дружба, оптимизм и удовольствие.
Считается что хризантема первая в Китае из культивированных диких цветов. Разнообразная, красивая и сильная природа цветка делает его идеальным поводом договориться и уладить какие-то проблемы.
Декабрь. Пуансеттия.
Хорошее настроение, успех и праздник.
Пуансеттия также известна, как рождественская звезда. У ацтеков была символом чистоты, однако в настоящее время символизирует праздник и успех.
Остролист (падуб).
Удача, богатство и истина.
Вечнозеленое растение также популярно во время рождественских праздников и в большинстве западных стран имеет религиозное значение.
Получить в подарок оригинальный букет цветов, который кроме того подобран с учетом вашей индивидуальности будет гораздо приятней, чем ничего незначащий, пусть и красивый букет. Следуйте зову вашего сердца и всегда будьте счастливы!
Источник — lady-journal.info