Что будет если вы попадете в рай.

Этот эксперимент удивил весь мир! В далеком 1968 году Джон Кэлхун, ученый-этнолог, провел научный эксперимент! Он создал — РАЙ!

Испытание проводили на белых мышках, но результат впечатлил абсолютно всех! Ученый проанализировал мышиный социум и человеческое общество, и попытался показать человеку, что будет если он попадет в рай. В место, где все что он хочет будет доступным, где нет смерти, где есть идеальные условия для существования.

Кэлхун сделал небольшой «мир» для мышей, 2х2м и 1,5м в высоту. Не было никаких точек выхода для испытуемых, соответственно эксперимент был полностью чист. Да и не каждая мышь поначалу захотела бы убежать от райских условий.

В конструкции поддерживалась благоприятная температура, присутствовали в изобилии корм и вода, постоянно пополнялись материалы для строительства гнезд.

Грызуны находились под беспрерывным контролем ветеринаров, которые отслеживали состояние их здоровья.

Были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось присутствие хищников и распространение массовых инфекций.

Загон очищали раз в неделю и поддерживали в постоянной чистоте. То есть, для мышей было создано идеальное жизнеобеспечивающее пространство.

Ученый описывал свою конструкцию, как «мышиную утопию», а свой эксперимент назвал «Вселенная-25».

Загон был рассчитан на 3840 мышей, забежим наперед и отметим, что максимальная численность популяции во время опыта достигла уровня 2200 особей и после только сокращалась.

Когда для эксперимента было все подготовлено в «мышиный рай» запустили 4 пары грызунов. С этого момента отсчитывается стадия А — период освоения.

Через 55 дней мышиные семьи начали давать потомство. С момента появления первых детенышей началась фаза — В. Каждые следующие 55 дней численность грызунов удваивалась.

Уже через 315 дней скорость размножения уменьшилась, теперь количество популяции умножалась вдвое каждые 145 дней — фаза С.

На этом этапе в загоне стало гораздо меньше места, а количество мышей перевалило за 600 штук. У них успела сформироваться своя иерархия и определенная социальная жизнь.

1) Появилась каста «отверженных», что состояла в основном из молодых особей, они были загнаны в центр бака и постоянно становились жертвами агрессии.

Вызвано это было тем, что в идеальных условиях загона мыши долго жили, и стареющие поколения не освобождали места в социальной нише для молодых особей.

Именно поэтому агрессия была направлена в основном на молодых грызунов. Узнать их можно было по искусанным хвостам и выдранной шерсти.

После изгнания самцы ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок.

2) Самки стали более агрессивными, поскольку им самим приходилось защищать свое потомство. Позже их агрессия перекинулась и на детенышей, которых они убивали и перебирались в верхние гнезда, становясь отшельниками и отказываясь от размножения.

В результате рождаемость упала, а смертность молодняка достигла высоких результатов. В фазу вступила стадия D — смерть «мышиного рая». На этой стадии появилась новая категория мышей — «красивые».

3) «Красивыми» — назвали мышей, что проявляли не характерное для своего вида поведение. Они не вступали в борьбу за самку и территорию, не проявляли желания к размножению. Они только ели, пили, спали и чистили свою шерстку.

Впоследствии «красивые» и самки-отшельницы стали большинством. Средняя продолжительность жизни мышей составила 776 дней, что на 200-ти дней превысило границу репродуктивного возраста.

Количество беременностей в последней фазе «мышиного рая» равнялась нулю. Девиантное поведение спровоцировала у мышей гомосексуализм.

Также в мышином социуме, не смотря на изобилие пищи, процветал каннибализм. Популяция вымирала, и на 1780 день опыта умер последний обитатель «мышиного рая».

Мышиный социум самоуничтожился. Рай превратился в ад.

Эксперимент назвали «Вселенная-25», потому что это была 25 (последняя) попытка создать «мышиный рай», результат которого был как все предыдущие.

Таким вот образом, на примере мышиного социума, ученому удалось отследить поведения «общества» в условиях сытой беспроблемной жизни.

Выявить прямую связь с людьми не составит труда. Вот вам пример люмпенов, матерей-одиночек, насилия в семье, беспричинной агрессии, обленившихся граждан, содомии и социального выживания.

Источник: http://worldi.ru/