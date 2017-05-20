Число Души и его влияние на вашу судьбу — Ведическая нумерология

Нумерология привлекает людей возможностью с помощью чисел распознать судьбу. Свои нумерологические школы и системы были еще в Древнем Китае, Греции, Египте, Японии. Считалось, что дата рождения человека – число, месяц и год, оказывает прямое влияние на его характер и поступки, предопределяет качества его личности и повороты судьбы.

Ведическая нумерология отличается от пифагорейской (западной), тем что имеет более тесную связь чисел и планет (нумерологии и астрологии). Каждое число от 1 до 9 обладает собственной вибрацией, которой нельзя избежать. Эти вибрации существуют вне зависимости от того, чувствуем ли мы их. Вы можете воспользоваться их положительными свойствами и обуздать отрицательные, зная, когда они проявятся.

Но ведическая астрология не только включает в себя расчет движения планет и их интерпретацию, но также много других техник предсказаний, такие как шакунишастра (чтение предзнаменований), свапнашастра (интерпретация снов), нумерология и т. д. Нумерология наиболее простая из них не требует сложных расчетов и может быть применима везде и в любое время.

В индийской нумерологии девять чисел соответствуют девяти планетам в астрологии: 1 – Солнце 2 – Луна 3 – Юпитер 4 – Раху 5 – Меркурий 6 – Венера 7 – Кету 8 – Сатурн 9 – Марс

Раху и Кету – это лунные узлы. Раху – восходящий лунный узел, Кету – нисходящий лунный узел. Они являются точками пересечения орбит Солнца и Луны.

В индуистской астрологии знак Луны – это знак Души. В западной традиции люди пытаются понять Душу через знак Солнца. Нумерология почти не касается знаков Солнца, Луны или других планет, она связана непосредственно с личностью человека через числа. Но сами числа связаны с влиянием планет и только в определенном сочетании влияют на поведение человека, его желания, потребности и амбиции.

Ведическая нумерология считает, что человеку присущи три основных числа: Души, Судьбы и Имени. Число Души – это день вашего рождения. Считается что цифра жизни человека сложенная из двух чисел, несeт в себе и их влияние тоже.

К примеру даты 8, 17 и 26 – образуют число 8. Но эти восьмeрки немного отличаются. Если вы родились 8-го числа любого месяца, то ваша цифра – чистая восьмeрка. Если 17 и 26-го, то ваша восьмeрка образуется сложением цифр – 1+7 и 2+6. Эти цифры также несут своe влияние.

Число Души – самая сильная из вибраций человека. Персональное Число Души раскрывает путь, который человек выбирает для себя. Оно играет важную роль для дружбы, женитьбы, амбиций и желаний, для выбора сексуального партнера. Это число остается в действии на протяжении всей человеческой жизни и особенно проявляет свою силу в возрасте 35–40 лет.

После 40 лет в действие вступает другое число, которое называется Числом Судьбы. Человек начинает ощущать определенные изменения в своей судьбе. Число Души, тем не менее, не утрачивает своей важности.

Люди, имеющие нечетное Число Души, – непоседы, хорошо обучаемы, любят путешествовать, постоянно стремятся к переменам. Для них собственный жизненный опыт имеет больший вес, чем посторонние советы и поучения. Они безжалостны к окружающим, но тщательно взвешивают свое решение в создавшейся ситуации.

Обладают большим самообладанием, имеют тягу к старинным вещам и чувственным удовольствиям. Такие люди нравятся, но не всегда любимы.

Люди с четным Числом Души отличаются взрывным характером. Они имеют ярко выраженную наклонность к управлению и планированию. Всегда готовы выйти на первый план и взять то, что им принадлежит.

Каждое «число жизни» несет в себе характерное влияние и наделяет его обладателя определeнными свойствами.

Число Души 1

Черты характера и способности.

Число Души 1 принадлежит тем, кто родился 1, 10, 19, 28 числа.

Люди с Числом Души 1 управляются Солнцем, которое дает им ясность цели и мысли.

Они просто полны новых идей, особенно когда убеждены в том, что находятся на верном пути. Их очень трудно убедить изменить свое поведение, мнение или решение.

Они собирают отовсюду идеи и создают свой собственный образ мышления. Они всегда заботятся о том, какое впечатление производят на окружающих. Свойственен эгоизм, стремление к лидерству, люди-единицы почти не поддаются влиянию из вне. Как правило обладают чeтким, собственным представлением о жизни и окружающих.

В общем единица, есть единица. Эти люди всегда стремятся быть первыми и независимыми. Они любят поспорить и обладают большим упрямством. Это довольно энергичные и амбициозные личности с творческим складом мышления.

Единицы могут быть хорошими журналистами. и научными работниками. Они обаятельны и эрудированны, свободные от ханжеских и религиозных предрассудков, тем не менее могут быть верующими людьми.

Единицы стойко встречают взлеты и падения в своей жизни, не теряя при этом мужества и без лишней нервозности. Они не любят критики, но любят критиковать других. Им чужды лень, медлительность, ложная гордость, лживые обещания, безделье. Они хотят неограниченной свободы. Они ясны во всем, что касается самовыражения и любят краткие ответы на свои вопросы.

Люди числа 1 очень добры, с ними легко сотрудничать. Подобно Солнцу, они являются источником света и радости и предназначены для служения всему человечеству. Люди числа 1 вступают в религиозные и общественные организации, но если им не предоставляют там ключевых позиций, то легко расстаются с ними. Как правило, людей числа 1 замечают и любят представители противоположного пола. Самые активные годы их жизни – 35–39 лет.

Основные вибрации числа 1: независимость, индивидуальность, достижение, лидерство, руководство.

Предостережения.

Люди с Числом Души 1 должны очень тщательно относиться к своим финансам. Им следует с осторожность тратить деньги и не участвуя в финансовых махинациях.

Они не должны принимать поспешных суждений, потому что это принесет им неудачу.

Им нельзя быть:

• чересчур амбициозными

• слишком независимыми

• беспечными, расточительными

• слишком властными •

чрезмерно чувственными • слишком критичными

Также люди не должны требовать все время внимания к своей персоне, хвастаться, бороться в одиночку и отказываться от помощи.

Число Души 2

Черты характера и способности.

Два – это Число Души людей, рожденных 2, 11, 20, 29.

Двойка находится под покровительством луны. Она изменчива и легко приспособляема, но порой нерешительна. Это важный представитель, посредник, дипломат и миротворец, потому что единство может быть достигнуто только путем соединения различных мнений и компромисса. Двойка накапливает и ассимилирует энергию.

Ее лозунг – преданность и партнерство, так как она поддерживает баланс между оппозиционными силами. Единство – ее цель, поэтому она покорна и отзывчива к другим. Превыше всего она ценит гармонию и ассимиляцию. Это, скорее, последователь, чем лидер.

Двойки – идеалисты и романтики. А также мечтатели. У них развито воображение и интеллект. Вам нравится порядок и пунктуальность. Вы внимательны и целеустремлённы. Вам нравятся интересные и не ординарные люди. Также вы склонны к путешествиям, которые удовлетворяют ваше богатое воображение и приносят положительные эмоции.

Вы созерцатель и можете долго любоваться красивым видом из окна поезда. Также вы прирождённый миротворец и пришли в этот мир чтобы разрешать споры и мирить противников. Это у вас отлично получается благодаря вашему природному дару воздействия на людей.

Двойки привлекательны, разбираются в искусстве и знают, как вскружить голову другим. У них доброе сердце, они нежны, верны и всегда готовы прийти на помощь. Они считают дружбу святой и жертвуют всем, что имеют, ради других. Такие люди коммуникабельны легко социализируются. Они эмоционально связаны с другими людьми и придерживаются философии мирного существования: «Живи и давай жить другим».

Двойки скрытны, но никогда не лгут и не терпят лжи от других людей. А эти качества порой используют нечестные люди, стремящиеся их эксплуатировать и при случае – очернить. Если Луна не слишком хорошо расположена в карте рождения двоек, они становятся легкой добычей людей, которые льстят им.

Если Луна имеет хорошее расположение в карте рождения двоек, то они обладают хорошей интуицией и прекрасно осведомлены о намерениях тех, кто им льстит. Но молчат и позволяют обманывать себя, потому что вежливы, и любят лесть. Хорошее расположение Луны в их карте рождения, также делает двоек хорошими собеседниками и выдающимися ораторами. Их ум четок и ясен, а разум и интуиция – работают вместе.

Основные вибрации числа 2: сотрудничество, близость, чувствительность, уравновешенность и гармония, благосклонность. Предостережения. Люди с Числом Души 2 должны воспитывать в себе самоуверенность, волю и определенность, сохранять независимость, избегать спешки, контролировать свои действия, а также придерживаться только собственных решений. Им нужно избегать купания или катания на лодках в глубоких местах, избегать пищи, неподходящей для желудка и сердца.

Им не следует:

• терять смелости или быстро влюбляться

• откладывать свою работу ради других

• надеяться на чью-либо помощь в работе

• оставлять работу незаконченной из-за утраты интереса к ней

Двойки должны сторониться людей, страдающих инфекционными заболеваниями, из-за своей подверженности инфекциям и слабости иммунной системы. Для укрепления иммунной системы им следует предпринимать утренние прогулки и заниматься массажем. Им необходимо беречь горло.

Люди с числом 2 должны заниматься видами спорта, которые можно практиковать на открытом воздухе. Им следует постоянно заботиться о поддержании своего тела в надлежащей форме.

Число Души 3

Черты характера и способности.

Число Души 3 принадлежит тем, кто родился 3, 12, 21 или 30 го числа.

Если вы родились в один из выше перечисленных дней месяца вы: Творческая и яркая натура. У вас острый ум и природная интеллигентность. Также у вас превосходное чувство юмора и обаяние. Обладая проницательным и умом и недюжинной интуицией вы умеете видеть людей «насквозь». Но иногда бываете слишком резки в оценках и выражениях, чем можете случайно задеть кого то.

Вам не следует противиться судьбе и время от времени позволять ей нести себя по течению, чтобы прийти к успеху и благополучию. Люди с числом 3 независимы, тверды, активны, любят тяжелую работу. Они надежны, дисциплинированы, самоуверенны, инициативны, амбициозны. Любят всегда и везде быть первыми. Мечтают сделать что-то великое в жизни, чтобы их помнили потомки. Поэтому они постоянно думают о будущем.

Карьера не дается им без борьбы, но именно борьба вдохновляет их и благотворно влияет на их рост. Тройки не любят подчиняться и предпочитают свободу, поэтому стремятся создать свое дело, в котором были бы полновластными хозяевами. Направляют свою энергию на создание комфортных условий в жизни, стараются сделать ее более радостной и более привлекательной. Добиться успеха им помогают врожденное острое чутье и логика. Они очень быстро понимают, что им выгодно. Такие люди становятся хорошими учителями, ораторами и писателями.

Люди числа 3 дружелюбны и экспансивны, они преуспевают благодаря своей общительности и многосторонности. Никогда не сидят без дела, усердно работают на протяжении своей жизни. Даже если они чувствуют потребность в отдыхе, они просто не могут расслабиться.

Могут на работе спать урывками. Если поставленная задача становиться для них утомительной, они переключаются на другую, но всегда заканчивают начатое.

Таким образом они делают и одновременно получают деньги из разных источников. Нередко получают покровительство и помощь от родственников, занимающих в обществе хорошее положение.

Всегда следуют данному слову и выполняют обещание, поэтому очень надежны. Ценят порядок и дисциплину. Выполняют приказа только тех, кого уважают, и мечтают превзойти их. Это стремление порой, превращает их в диктаторов.

Тройки обладают крепким здоровьем и полны сил. Они легко заводят друзей и имеют широкий круг знакомых. Они удачливы в любви. Всегда окружены представителями противоположного пола. Нередко это создает им проблемы. Но в целом они целомудренны и чисты, верны семейным клятвам и лояльны к своим партнерам.

Хорошо относятся к своим родственникам и сильно привязаны к семье. С радостью соблюдают семейные обязанности, жертвуют своим личным комфортом для сохранения атмосферы любви и гармонии в собственной семье. Всегда готовы придти на помощь своим близким, даже врагам, но только когда их попросят.

Основные вибрации числа 3: жизнерадостность, энтузиазм, оптимизм, творческий потенциал, общительность.

Предостережения.

Тройкам следует бережно тратить деньги, контролировать гнев, страсть, чувствительность, темперамент. Они не должны хвастаться своими достижениями и при малейших трудностях терять голову.

В жизни им могут помешать:

• нетерпеливость

• оптимистичность и амбициозность

• диктаторские наклонности

• неуважение к своим жизненным партнерам

• гордыня и незаконные махинации с финансами

Таким людям надо правильно оценивать свои силы и не брать на себя больше работы и ответственности, чем они могут справиться. B противном случае это вызовет стресс. Если они начинают чувствовать, что обстановка для них складывается неблагоприятно, им следует сделать перерыв на отдых.

Число Души 4

Черты характера и способности.

Люди Числа Души 4 родились 4, 13, 22 или 31 го числа.

Вы довольно порядочный и честный человек, умеющий хранить чужие тайны и быть надeжным другом. Кстати друзей у вас не так много, но зато на всю жизнь. Вы не любите рисковать, скорее предпочтeте всe тщательно взвесить и продумать. Но это вам иногда может помешать в жизни, так как из-за излишней осторожности вы может упустить выгодный шанс.

Вы не переносите склоки, интриги и зависть. Можете быть слишком деспотичны с близкими. В отношениях вам не достает романтики. Иногда вы слишком реалистично смотрите на вещи. Вы отличный организатор-управленец. Вам предначертано делать все основательно и надежно.

Числом 4 управляет Раху, который постоянно меняется – он никогда не стоит на месте, всегда двигается или вперед, или назад. Влияние Раху вносит в жизнь людей 4 внезапные перемены. Четверки будут постоянно испытывать взлеты и падения. Из-за этого у них развивается некоторая двойственность натуры, недоверчивость. Постоянная неопределенность заставляет их спрашивать совета у других и действовать в соответствии с их рекомендациями.

Четверки упрямы и настойчивы. Раху дает им твердость, смелость и терпение, поэтому они могут выдержать боль и любые страдания. Они с легкостью и небывалым терпением принимают любые перемены, взлеты и падения. На протяжении всей жизни четверки будут подвергаться критике. Однако их намерения честны и по своей природе они не являются склочниками. Это надежные и терпеливые люди, которые могут адаптироваться к любым условиям. Нередко чувствуют себя одинокими и покинутыми.

Четверки не питают страсти к накоплению сокровищ. Если они получают деньги, то немедленно их тратят. Их образ жизни заставляет думать окружающих, что они богаты. Но они раздают деньги не из-за того, что их много, а благодаря своей способности сострадать. Их дружеские отношения длятся в течение всей жизни, хотя настоящих друзей у них немного.

Четверки очень скрытны. Они не разглашают своих секретов даже тем, кто дорог и близок. Это приносит им сердечные проблемы, но они любят нести все свои страдания в одиночку. Они весьма эгоистичны и могут пойти на все ради выполнения своих эгоистических желаний, даже если это приносит вред другим. Способны давать лживые обещания и наживают за свою жизнь множество оппонентов.

В конце своей жизни люди числа 4 достигают успеха и славы. Они также могут разбогатеть, получив наследство.

Основные вибрации числа 4: любовь к порядку, скованность, трудолюбие, практичность.

Предостережения.

Четверки должны избегать ненужных споров, бесполезной траты денег, учиться ценить других людей. Чтобы сохранить спокойствие, им надо пить воду из серебряного кубка и есть пищу из серебряного блюда.

Таким людям не помешает поменьше осуждать других и пореже давать фальшивые обещания. Они не должны слепо верить другим.

Число Души 5

Черты характера и способности.

Люди с Числом Души 5 родились 5, 14 или 23 го числа.

Пятeрки очень энергичны и нуждаются в адреналине. Легко возбудимы и эмоциональны. Часто принимаете спонтанные решения подчиняясь внутреннему порыву. Пятeрки могут без труда выучить иностранный язык.

Заработать деньги для вас не является большой проблемой, гораздо важнее их в последствии сохранить. Довольно неравнодушны к материальным благам.

По натуре игрок. Окружающим вы кажитесь самоуверенными и может быть даже наглыми. Но они зачастую и не подозревают, что внутренне вы довольно робки. Вы должны выбрать динамичную и интересную профессию. Поскольку рутина и пассивность это не для вас.

Вашим предназначением является побуждение других людей к действию, показать другим, что можно развиваться духовно, не теряя своего жизнелюбия и энтузиазма. В личной жизни должны стремиться к усмирению своего беспокойного и изменчивого характера.

Поскольку число 5 – это середина числового ряда от 1 до 9, такое положение позволяет ей моментально принимать решения. Она быстро получает необходимую информацию и является естественным покровителем и советчиком многих людей.

Люди числа 5 обладают нежным и ранимым характером и пытаются каждую минуту чему-нибудь учиться. Любят развлечения и стараются создать вокруг себя веселую и счастливую атмосферу. Не строят долгосрочных планов (предполагающих терпение), хотя они всегда заняты разработкой новых путей для получения денег. Постоянное желание заработать толкает их к азартным играм. И если они в эти игры вовлекаются, то могут лишиться всего.

Пятерки очень легко завязывают дружеские контакты с любым числом. Но из-за того, что они непостоянны, такая дружба недолговечна. Обладают большой интуицией и могут точно понять намерение любого человека и способны предвидеть маневры своих конкурентов. Они дают ответы еще до того, как дослушают вопрос.

Не любят перемен и не терпят, когда люди трогают их вещи или меняют порядок, в котором они находятся. Пятерки легко могут сделать своих врагов друзьями и заставить принять их свою точку зрения.

Они экономны и способны копить деньги на черный день, но иногда становятся экстравагантными. Вообще им всегда удается достать деньги. У них ни один источник доходов. Они не могут сидеть без дела и любят разрабатывать различные методы для быстрого заработка. Всегда инвестируют деньги в бизнес и преуспевают в нем благодаря своей авантюрной натуре. Это – партнеры, на которых можно положиться.

Пятерки пунктуальны и всегда куда-то спешат. Пятерки предпочитают иногда жить вдали от своих семей в других странах, наслаждаться жизнью и учиться.

Пятерки очень заботятся о своем здоровье и осторожны в выборе продуктов. Заботятся о своей внешности, имеют крепкое телосложение, и они остаются здоровыми и активными до преклонного возраста. Обычно живут долго. Так как Меркурий получает экзальтацию в своем собственном знаке, Деве, две пятерки – лучшие друзья.

Основные вибрации числа 5: конструктивность, свободолюбие, прогрессивность.

Предостережения.

Людям с Числом Души 5 не следует:

• терять чувство юмора

• пользоваться своим едким, жалящим и острым языком

• быть слишком критичными

• поддаваться депрессии, испытывать сердечные и нервные нагрузки

• сторониться детей и избегать развлечений

• все время куда-то спешить

• постоянно проявлять упрямство

• напрягать свои глаза при чтении ночью, при просмотре телевизионных передач

• неправильно судить о людях, вместо этого им следует создавать атмосферу доверия в отношении своих друзей и доброжелателей

• давать ложные обещания

• раздражаться по пустякам

Pекомендуется не навязывать другим своих идей, быть невнимательными во время путешествий и не доверять незнакомцам.

Пятеркам следует:

• совершать долгие утренние прогулки

• пить больше соков и заботиться о чистоте крови, потому что они легко подхватывают кожные и сердечные заболевания

• делать короткие путешествия, избегать компании неудачников и пессимистов

• для укрепления нервов и улучшения обмена веществ два раза в неделю производить массаж тела, используя оливковое масло

• учиться быть довольными, благодарными по отношению к друзьям и ценить других

Число Души 6

Черты характера и способности.

Шесть – Число Души тех, кто родился 6, 15 или 24-го числа любого месяца.

Их ключевые слова: семейная и социальная ответственность, служение, любовь, сострадание, исцеление, творчество.

Откровенные, честные, но довольно деликатные люди. Отличный товарищ и люди чувствуют вашу положительную, тёплую энергию. Вы гостеприимны и общительны и обладаете живым и весёлым нравом. Вы можете дарить близким людям свою бесконечную заботу и дружбу, чувствовать, что вы в состоянии сделать жизнь близких удобной и комфортной – доставляет вам особое удовольствие

Всегда стремитесь передать свой опыт окружающим, бескорыстны и не расчётливы. Такие люди притягивают к себе окружающих, они учтивы, артистичны, обладают тонким вкусом. Легко тратят деньги. Любят путешествовать и часто выезжают за границу. Чересчур заботятся о своей внешности и стараются всегда одеваться представительно.

Люди с Числом Души 6 умны, тактичны. Очень медленно делают свои дела, но считают, что это их достоинство, а не недостаток. Когда от них ждут быстроты, они нервничают и все портят, совершая массу ошибок. Не терпят, когда кто-то поступает против их воли и могут скрывать свои чувства и гнев за милой улыбкой.

Не терпят беспорядка, аккуратны. Украшают свои дома, комнаты, офисы, рабочие места. Это – универсальные друзья, хорошие члены семьи. Заботливы и внимательны по отношению к своим. Друзья любят их за утонченный вкус, хорошие манеры, предупредительность и мягкость. Шестерки довольно-таки удачливы и способны получить все блага и всю роскошь современной жизни в достаточно молодом возрасте.

Основные вибрации числа 6: ответственность, любовь благосклонность, покой, помощь.

Предостережения.

Им необходимо научиться проверять людей прежде, с которыми их связывают дела. А женщинам, прежде чем вступать в финансовые или личные взаимоотношения, необходимо проверять сказанное другими. Людям числа 6 противопоказано лениться и поддаваться уговорам и избегать натисков, чтобы не испортить свои проекты. Они должны забывать людей, которые их обидели, и не тратить свою энергию напрасно, вступая на путь мести.

Они должны избегать:

• тяжелой физической работы

• употребления наркотиков, потому что они подвержены привыканию

• излишних любовных связей

•сладких блюд, масла и жиров, и очень пряной пищи

Им необходимо:

• предпринимать регулярные утренние прогулки

• правильно организовывать свою жизнь, составлять расписания и не тратить слишком много времени на водные спортивные развлечения • копить деньги «на черный день»

Число Души 7

Черты характера и способности.

Семь – Число Души людей, родившихся 7, 16 или 25 го числа любого месяца.

Вибрация этого числа придает людям старательность, склонность к анализу, богатую фантазию, развитую интуицию. Это прирожденные философы, заинтересованные больше вопросами мысли и духа, нежели материальной стороной жизни.

Представители этого числа чаще всего люди, стремящиеся познать и проникнуть в суть всего неизвестного и таинственного. Обычно они одарены интуицией и парапсихическими способностями, любят уединение и одиночество.

Это люди независимые и индивидуалисты, их трудно понять, потому что они молчаливы и замкнуты. Поэтому часто по жизни идут в одиночку, одиночество никогда для них не бывает в тягость. Они любят быть в обществе только небольшого круга верных друзей, разделяющих с ними их интересы.

Люди эти оригинальные, гордые и до такой степени независимые, что с большой неохотой принимают советы и помощь со стороны окружающих. Они обладают магнетизмом, а также проницательностью и интуицией, часто граничащей с ясновидением, поэтому ничто не скроется от их внимания. Не верят тому, чего не знают и чтобы поверить во что-нибудь, они сначала должны это изучить и понять.

Многие из них – одаренные поэты, художники, мыслители, ораторы, судьи, нумерологи, реформаторы и ученые.

У людей числа 7 доброе сердце. Они романтичны, сентиментальны и благородны. Их отличает оригинальность в своем самовыражении и независимость в подходе к жизни. Философский взгляд на вещи придает им неповторимую индивидуальность. Они находят новое значение старым ценностям и старым истинам, не терпят несправедливости.

Обладают способностью убеждать людей да так, что даже их противники вынуждены принять их точку зрения. Семерки не любят толпы и стараются проводить в соприкосновении с природой. Она ищет дружбы среди равных по духу. Несмотря на свою неуверенность, внутри это хорошо организованные люди, обладающие постоянством жизненных принципов, с помощью которых поддерживают физическое и ментальное здоровье. Они умело составляют планы.

Многие из них бережливы и быстро находят применение ненужным вещам, даже выброшенным другими людьми. Любят перемены и обожают путешествовать. Отправляются в путешествие с надеждой узнать что-нибудь новое и заработать деньги. И им это удается лучше, чем другим числам. Они храбры и легко идут на риск. Стараются у всех чему-нибудь учиться и очень интересуются оккультными науками. Это истинные ученые жизни, которые способны привнести в жизнь многие открытия.

Семерки миролюбивы, но не терпят, когда ими командуют. Могут много хорошего сделать для человека, с которым дружат, и также много доставить неприятностей, когда разрывают дружеские отношения. На любой работе, как правило, добиваются высокого положения. Обустраиваются в своей жизни они обычно ближе к 34 годам, а настоящего успеха и богатства добиваются довольно-таки поздно.

Они притягательны, приятны и очаровательны. Их нелегко обмануть, потому что они могут читать мысли других людей, но не знают, как понять свои.

Основные вибрации числа 7: анализ, понимание, созерцательность, поиск истины, духовное понимание.

Предостережения.

Перед тем как принимать какие-либо проекты, семерки должны внимательно вникать в их суть, взвесить позитивные и негативные аспекты работы, оценить время и труд, которые потребуется затратить для выполнения поставленных задач.

Им рекомендуется:

• не растрачивать энергию и не брать на себя неразрешимые задачи

• с радостью принимать любые изменения и не цепляться за собственные мысли

• работать независимо, стараясь быть самодостаточными и храбро начинать собственные проекты

• не терять бдительности, быть искренними и преданными своей работе и не увлекаться бесплодными фантазиями

• не быть слишком сентиментальными

• не спешить и быстро принимать решения

Семерки должны быть очень осторожны и избегать знакомства с людьми, злоупотребляющими алкоголем и наркоманами, так как сами могут втянуться в этот образ жизни. Им следует иметь вокруг себя цветы и зеленые растения и смотреть на них каждое утро, чтобы наполниться внутренней силой. Людям числа 7 лучше избегать водных видов спорта, глубокой воды и путешествий на лодках и кораблях.

Число Души 8

Черты характера и способности.

Восемь – Число Души людей, родившихся 8, 17 и 26 го числа любого месяца.

Восьмeрка – это знак бесконечности. Поэтому люди – восьмёрки двуличны и могут впадать из крайности в крайность, удивляя окружающих такими кардинальными переменами, иной раз по пять раз на дню. Восьмeрок отличает ярко выраженное чувство справедливости и желание помогать менее благополучным людям.

Восьмeрки – это магнаты. Если вы Восьмeрка, то можете очень многого достичь в материальном плане, стоит только захотеть и приложить усилия, хотя и не особенно большие. Деньги любят вас и охотно к вам приходят в своe время. У вас есть потрясающая способность воплощать свои мечты и идеи в реальные дела. Ваша харизмотичность и индивидуальность способна притягивать как магнит противоположный пол.

Люди числа 8 – усердные работники. Предпочитают делать все сами и не принимают помощь со стороны окружающих. Скрытны, терпеливы, напористы, серьезны, меланхоличны, задумчивы, искренни, жизнелюбивы; обладают внутренним спокойствием и уравновешенностью. Их жизнь полна борьбы, но они не отступают, пока не достигнут желаемой цели.

У них очень немного настоящих друзей, которые способны распознать их нежную и ранимую натуру. Они смело смотрят в лицо любым трудностям и встают на защиту интересов своих друзей, спасают их в любых ситуациях, но таким образом наживают себе и худших врагов.

Восьмерки очень мстительны, не прощают обид и затаивают злобу в своем сердце до конца жизни, терпеливо выжидая нужного момента для нападения на обидчиков. Они не успокаиваются до тех пор, пока не разобьют своих врагов. С улыбкой встречают поражение и меняют свою стратегию, но не успокаиваются до тех пор, пока не отомстят. Это экстремисты, которые впадают в крайности как в дружбе, так и в ненависти.

В профессии они не удовлетворяются малым успехом, а стремятся к самым большим почестям. Будучи очень честными, практичными и умными, ненавидят лицемерие и обман.

Для восьмерок не существует норм и правил, они не любят подчиняться и часто конфликтуют с представителями власти. Восьмерки в первую очередь заботятся о своей финансовой защищенности, хотя и не гоняются за деньгами. Ради денег занимаются любой работой.

До 35 лет они вообще не умеют копить деньги и за свою жизнь встречаются с несколькими финансовыми кризисами. Но после 35 у них появляются накопления. Им нравиться наблюдать за увеличением своего счета, и они перестают бросаться деньгами.

Основные вибрации числа 8: удовлетворенность, достижение; стремление к успеху, власть, признание.

Предостережения.

Им следует не браться за работу, которая превышает их возможности. Они должны доверять своим близким и подчиненным, расширять круг своих друзей и знакомых. Им не стоит надеяться на благодарность и помощь родственников. Восьмерки должны отбросить мстительность, сбросить маску угрюмости, серьезности, трезвости. Им надо научиться улыбаться и постараться быть счастливыми.

Им необходимо:

• воспитывать в себе терпимость, дружелюбие, рассудительность и не раздражаться столь легко • следовать советам умудренных людей, знающих больше, чем они сами;

• избавиться от привычки размышлять о прошлом и постараться справиться с мнимыми страхами • уважать своих жизненных и деловых партнеров

• не вовлекаться в любовные приключения

• чаще путешествовать • прекратить распускать слухи

• отказаться от консервированной, старой пищи и пищи быстрого приготовления; им следует есть больше грубых зерен, пить больше свежих соков, чтобы избежать запора и других проблем

Число Души 9

Черты характера и способности.

Девять – Число Души людей, родившихся 9, 18 или 27 го числа любого месяца.

Марс – планета огня и тепла, она создает сильный поток энергии, с которым нелегко совладать. Он делает людей, с Числом Души 9 беспокойными. Они не успокаиваются, пока не преуспеют в достижении желаемых целей. Их ключевые слова: сострадание, терпение, универсальность, самоотверженность.

В числе 9 присутствуют качества всех остальных элементарных чисел, оно является самым мощным из них. Вы очень чувствительны и любвеобильны. Ваше редкая склонность к проблемам других делает вас отличным другом. Вы склонны к мистике и неизведанному.

Вы бы хотели быть свободным как ветер и путешествовать по разным странам, континентам и может быть даже планетам… Романтическая любовь играет в вашей жизни настолько значимую роль что способна распространятся на многих людей одновременно, нисколько не рассеиваясь. Ваша жизнь полна ярких и интересных событий и это привлекает внимание окружающих.

У человека с Числом Души 9 сильный властный характер, высокие идеалы. Девятки рождены с качествами лидера и могут легко контролировать упрямых. Люди с числом 9 рождены, чтобы добиться успеха: у них для этого есть все необходимые качества. Девяткам, как и спортсменам, не чуждо соперничество. Они очень смелы и любят приключения. Амбициозность и сильная воля позволяют им быстро добиваться своей цели. Они быстро реагируют на любую ситуацию и переходят в состояние готовности по первому же сигналу, всегда способны отразить нападение. Девятки не особо тяготятся собственными проблемами и не растрачивают попусту энергию. Девятки – оптимисты, независимы, свободны, искренни, бесстрашны, порывисты; у них неиссякаемый источник энергии. Не любят быть кому-то обязанными, ничего не боятся.

Такие люди полны энтузиазма, вдохновения, и всегда торопятся достигнуть намеченной цели. Не терпят вмешательства в свою работу, ненавидят критику, всегда поступают по-своему. У них очень развито чувство ответственности. В молодости они испытывают множество трудностей в общении с другими людьми, поэтому им бывает непросто добиться достойного места в обществе, дома, на работе. Но после 40 лет они добиваются успеха.

Девятки внешне тверды, дисциплинированы, непоколебимы, ну в душе – мягки и сострадательны. Хорошие организаторы и способные администраторы. Если им предоставлена полная власть, то организация, которой они руководят, будет всегда получать хорошую прибыль. Они тратят много времени и энергии, чтобы поддерживать свои дома и рабочие места в небывалой чистоте и порядке, однако не способны создать порядок и мир в своей семейной жизни.

Основные вибрации числа 9: самоотверженность, сострадание.

Предостережения.

Девяткам следует опасаться пожаров, взрывов бомб, штормов, ураганов, наводнений и дорожных происшествий. Они должны быть постоянно наготове при использовании огнестрельного оружия, а также водить машину с особенным вниманием. При подписании официальных бумаг им нужно быть внимательными и тщательно изучать их до самого акта подписания. По необходимости перед подписанием, можно проконсультироваться с юристом. Они не должны избегать проявления юмора – он принесет им удачу.

Девяткам необходимо:

• избегать любых провокаций и мыслей о мести

• отказаться от ложной гордости, лицемерия

• научиться обретать эмоциональное спокойствие и не терять мужества

• избегать безрассудных поступков, гнева, высокомерия, агрессивности

• избегать жалоб, обсуждения и сплетен относительно своих коллег, партнеров

• любить своих жизненных партнеров, создавать мир в семейной жизни и помнить аксиому: «Человеку свойственно ошибаться, а Богу свойственно прощать»

• научиться преодолевать свое беспокойство

• расширять круг своих друзей и знакомых

• поддерживать на своем лице улыбку

• уважать своих начальников и не ввязываться с ними в ненужные споры

• придерживаться дисциплины, которая создает в их жизни порядок

• избегать всего нового в периоды, когда Марс находится не в лучшем положении в прогнозе гороскопа рождения

• избегать наркотиков, потому что они имеют к ним предрасположенность

Источник — greatpicture.ru