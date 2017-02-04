Чернобыль — 30 лет спустя

Ужасная колоссальная катастрофа случилась весной 1986 года в час ночи 27 апреля. Техногенным взрывом разрушило четвертый энергоблок реактора АЭС в Чернобыле, вследствие его полного разрушения в окружающую среду совершился выброс мощнейший радиоактивных веществ. Всё ли вы знаете об этой трагедии?

Моментально в аварийном месте сгорели два работника станции. Оставшаяся часть крыши была охвачена страшным пожаром. Произошло плавление остатков активной реакторной зоны, затем этой расплавленной смесью из металла, бетона, песка и частиц радиоактивного топлива залило помещения под реактором. На открытую незащищенную поверхность вырвались: изотопы плутония, урана, йода-131, с периодом полураспада около восьми дней, изотопы цезия-134, имеющие период полураспада в течение двух лет, изотопы стронция-90, время полураспада которых составляет двадцать восемь лет, изотопы цезия-137, с периодом полураспада около тридцати трех лет.

Прибывшие к месту катастрофы пожарные части первыми оказались под ударом радиационной стихии. Через час под воздействием сильнейшей радиации среди них появились первые пострадавшие. У пожарных возник ядерный загар, после чего появилась сильная рвота, кожа отслаивалась от мышц и костей, её буквально снимали вместе с рукавицами.

Мощный радиационный выброс в одночасье вызвал гибель деревьев в радиусе десяти километров вокруг аварийного энергоблока, все растения мгновенно пожелтели и высохли. Однако сообщение об аварии в официальном формате вышло в эфире лишь через сутки.

Ликвидацией последствий аварии занялась созданная правительственная комиссия под руководством неорганического химика академика Легасова. Он первым подъехал на бронетранспортере к разрушенному реактору, после того, как научно обосновал остановку реакции в разрушенном реакторе. В аварийную станцию направили специалистов, солдат срочной службы и резервистов, которых позже назвали ликвидаторами. Люди устраняли последствия выброса посменно, а набирая максимальную допустимую для жизни дозу излучения, отправлялись в санатории на лечение и восстановление функций организма. Тут же на смену им приезжали другие.

Чтобы охватить всю зону ликвидации последствий ЧП по военкоматам всей страны срочно собрали резервистов. Они выполняли основную черную работу, имея единственное защитное средство от смертельного облучения в виде респиратора или даже марлевой повязки (респираторов на всех не хватало). Люди ещё не понимали высочайшего уровня опасности нахождения в зоне аварии, но вскоре стали чувствовать невероятную усталость.

В те горячие дни было очень жарко, и военнослужащие отдыхали прямо на радиоактивной улице, хотя были проинструктированы о правилах поведения в зараженной зоне. Никто из них до конца не осознавал всю высочайшую степень смертельной опасности. Ночевать тоже оставались в опасной зоне Чернобыля, чтобы не ездить далеко от места ликвидации страшных последствий катастрофы. Ликвидаторы жили в белых палатках вокруг чернобыльского реактора внутри тридцати километровой карантинной зоны.

Осевшую радиоактивную пыль с верхнего пласта плодородной почвы тракторами с плугом просто пахали и переворачивали, закапывая вглубь небольшого слоя земли. Дозиметристы делали замеры до и после такого перекапывания, чтобы определить, насколько уменьшился радиационный фон. Так же замеряли уровень радиации в пунктах промывки машин из зоны заражения.

Первое время в течение пары недель местные жители спокойно заезжали в опасную зону, кто-то перевозил в телегах рубленый лес, кто-то пас скот, рыбаки занимались своим привычным делом в смертельной зоне отчуждения, не подозревая уровень нависшей над их жизнями и здоровьем опасности. В середине мая людей из Припяти рядом с ЧАЭС эвакуировали, а зараженную зону обнесли колючей проволокой. Однако драгоценное время было уже упущено, большинство жителей в радиусе тридцати километров вокруг были серьезно облучены. Эвакуирующимся не позволяли забирать из домов животных и личный багаж, а для предотвращения паники, объявили им о скором возвращении назад. Впоследствии расстреляли всех брошенных домашних животных и скот.

В течение первых двух лет после аварии количество побывавших на территории с высочайшей радиацией достигло 240 000 ликвидаторов. Статистика показывает, что абсолютно из всех добровольцев, участвующих в 1986-1987 годах в устранении последствий ЧП в живых никого не осталось.

Кроме смертельной дозы в чернобыльской зоне произошла череда гибели людей и от несчастных случаев и локальных крушений. В начале октября этого же года произошло неожиданное крушение вертолета МИ-8. На борту пилотируемой машины находились четыре ликвидатора. Вертолет зацепил хвостом стрелу подъемного крана, перевернулся винтом вниз и разбился рядом с реактором. Всех членов экипажа постигла страшная участь сгореть живыми.

Со времени радиационной катастрофы в зоне отчуждения скопилась брошенная техника, образуя своеобразное кладбище машин с высоко радиационными следами.

После бета-распада плутония-241 в загрязненной радиацией зоне образовался америций-241. Его доля радиационной активности сегодня около 50 %. Загрязненность почвы изотопами трансурана непрерывно продолжается. Этот процесс будет длиться до начала 2060 года, и к тому времени остановится на 66,8 %.

Зараженность почвы плутонием на сопредельных альфа-активных землях Беларуси к 2086 году станет выше в 2,5 раза, чем в первоначальный период после аварии. В Европейских странах на ближайших к месту трагедии территориях зафиксировано более 10000 случаев уродства новорожденных, связанных, по мнению ученых, именно с повышенным радиационным фоном.

В 2000 году президент Украины подписал приказ о полном завершении работы атомного энергоблока номер 3 и окончательном завершении эксплуатации ЧАЭС, но опасные отголоски трагедии тридцатилетней давности нарастающим эхом отдаются повышающимся радиационным фоном, и ещё сотню лет будут представлять смертельную опасность живой природе нашей крошечной планеты.

Источник: http://tainy.net/